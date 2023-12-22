«В начале сезона «Зенит» был ленивым и слишком самоуверенным». Интервью с Кайлом Куричем

Защитник Кайл Курич выступал за «Зенит» в сезоне-2017/2018, после чего перебрался в «Барселону».

За эти пять лет очень многое поменялось: петербургский клуб успел стать чемпионом Единой лиги ВТБ, однако российские команды были исключены из розыгрышей еврокубков. Но это не смутило Курича, и летом 2023 года он вернулся в Санкт-Петербург, чтобы помочь сине-бело-голубым вновь стать лучшей командой.

«Чемпионат» пообщался с американским баскетболистом, спросив о мотивах возвращения в Россию, произошедших изменениях и чемпионских амбициях.

«Зенит» за пять лет стал лучше

— Уже достаточно времени прошло после вашего возвращения в Россию. У команды уже была недельная пауза между матчами. Как проводите свободное время?

— Между тем, как я провожу его сейчас и тем, как я проводил его раньше, есть большая разница, потому что я проводил всё свое свободное время с семьёй. Обычно я делал что-то с женой утром, а вечером возил детей на тренировки, помогал с домашним заданием, или мы просто смотрели кино вместе. Этот год отличается. Я один бо́льшую часть времени, могу немного поспать, поделать разные дела, сходить в магазин за продуктами. Ничего особенного.

— Какие любимые места в Петербурге?

— Я бы не сказал, что видел очень много мест. Чаще всего я бываю в ресторанах, просто пью чай, смотрю видео или отдыхаю. Наверно, конкретных мест, кроме зала и дома, не назову.

— Вы вернулись в Россию спустя пять лет. Увидели ли какую-то разницу? Изменился ли как-то Санкт-Петербург?

— Не так уж много изменилось. За исключением санкций, конечно, и того, что российские клубы больше не участвуют в европейских соревнованиях. Это серьёзное изменение. Но что касается жизни в городе и обычных бытовых вещей, сильно ничего не изменилось. Ну и только теперь для всего нужно использовать VPN, это добавляет немного неудобства.

— Следили за «Зенитом», когда были в «Барселоне»?

— Иногда я следил за матчами, за некоторыми баскетболистами, которые играли за «Зенит», потому что я был лично с ними знаком. И, конечно, когда «Зенит» играл в Евролиге, я следил за выступлением команды в течение сезона. Я думаю, что за те пять лет, что я не был здесь, клуб действительно стал лучше. Ребята играли хорошо, даже попали в плей-офф Евролиги.

— Почувствовали ли гордость за команду, когда она стала чемпионом Единой лиги ВТБ в 2022 году?

— Не скажу, что я гордился, но я знаю, что все здесь очень много трудились, чтобы сделать клуб и команду лучше, это касается и условий, и результатов. Это большое достижение. Так что я был рад видеть их успех, но я не скажу, что я гордился (улыбается).

Кайл Курич (с мячом) и Рик Питино Фото: Jeff Gross/Getty Images

— Вы работали со многими прекрасными тренерами, но хочется спросить про Рика Питино, под руководством которого вы играли за «Луисвилль» в NCAA. Как можете его описать, может, у него есть какая-то редкая черта или особый стиль?

— Его стиль заключался в том, чтобы заставлять нас бегать. Вот что мы делали. Мы бегали и бегали, падали, поднимались и потом снова бегали. Но я работал со многими известными тренерами в Европе и США, и у каждого из них было что-то очень особенное. Лучшее, на что я могу указать в тренере Пи — это то, как он готовил тебя ментально. Он толкал тебя так далеко, что, даже когда ты думал, что твоё тело сдаётся, ментально ты просто был готов, и казалось, что он всегда мог выжать ещё чуть-чуть и получить от тебя ещё немного больше. Так что он работал над нашей стрессоустойчивостью, с ним это было очень важно, и, независимо от физического состояния, ты чувствовал, что мы благодаря тренировкам и подготовке были гораздо менее усталыми, чем другие команды.

— В «Луисвилле» вы играли с несколькими баскетболистами, которые попали в НБА и провели там некоторое время, но по-настоящему из них так никто и не закрепился в лиге. Понимаете, почему так произошло?

— Лига очень сложная, туда очень трудно попасть. И даже, когда ты уже там, если тебя не выбрали одним из первых на драфте, сложно остаться. Порой даже первые номера драфта выбывают из лиги через два или три года, а кто-то вроде Йокича развивается, становится лучше, и теперь он является одним из лучших игроков в лиге и в мире. Так что там очень сложно найти своё место и удержаться. Всегда есть новые ребята, и вот ты думаешь, что у тебя всё идёт хорошо, а потом внезапно приходит новый выдающийся игрок, он играет на твоей позиции, или он лучше подходит для маркетинга лиги. И выбирают его.

Были предложения из Испании и Италии, но не хотел снижать уровень команды

— Давайте поговорим о возвращении в «Зенит». Было ли предложение команды неожиданным?

— Нет, не совсем. Мы изучили рынок в Европе, посмотрели, какие команды проявляли интерес и то, что они могли предложить. И на данном этапе моей карьеры имело смысл рассмотреть каждый вариант. Я решил, что это лучшая возможность.

— Как проходили переговоры? Долго ли думали?

— Нет, это было довольно быстро, на самом деле. Думаю, одна-две недели максимум, потому что мы почти сразу поняли друг друга.

— Можете назвать команды, которые также сделали предложения летом или проявляли большой интерес?

— Была пара предложений от испанских команд. Также мы рассматривали итальянский чемпионат. На этом всё, потому что я не хотел снижать уровень команды, за которую буду играть. И у меня были определённые условия.

— А у вас был когда-нибудь вариант с другим российским клубом?

— До этого лета я никогда серьёзно не рассматривал эту идею. Потому что, когда я ушёл отсюда в первый раз, я подписал контракт на два года в «Барселоне». А затем, ещё до окончания предыдущего, мы подписали новый — ещё на три года. Так что я никогда не рассматривал другие предложения из других стран. Этим летом многое изменилось, но, как только появилось предложение от «Зенита», я вернулся сюда.

Кайл Курич и Сергей Карасёв Фото: Единая лига ВТБ

— Единственный человек, с которым вы играли и в 2018 году, и сейчас — Сергей Карасёв. Поддерживали с ним связь? Может быть, узнавали об обстановке в команде и не только во время переговоров?

— Да, я поддерживал контакт с ним. Он был в «Зените», а потом в «Химках», когда они играли в Евролиге. Так что я каждый год встречался с ним на паркете. И всегда было приятно видеть его. Он действительно хороший парень. Он один из моих хороших друзей в России. Знаете, Сергей — это Сергей (смеётся).

— Карасёв как-то изменился за пять лет? Возмужал или, может, стал другим игроком?

— Не слишком сильно, на самом деле. Он стал чуть постарше, вы видели его причёску (смеётся), но, впрочем, я тоже постарел. А так он тот же хороший парень. Как игрок, думаю, он стал чуть лучше в обороне. А в атаке он всегда был хорош, довольно техничен и всегда отлично попадал в кольцо.

— В 2018 году вы стали первыми партнёрами в истории Лиги ВТБ, которые набрали 30 и более очков в одном матче. Ваша связка тогда была лучшей в лиге?

— Пытаюсь вспомнить… Думаю, возможно. Потому что, знаете, мы действительно хорошо играли вместе. Пытаюсь вспомнить, кто ещё был… В «Химках» был Швед. Я не уверен, были ли мы лучшей парой, но я думаю, что мы были определённо одной из двух или трёх лучших.

Василий Карасёв — один из любимых тренеров

— Пять лет назад вы играли под руководством Василия Карасёва. Следите за его судьбой? За это время он успел потренировать женщин, а сейчас строит российскую команду без легионеров.

— Да, я следил за ним, потому что он один из моих любимых тренеров. Он был одним из первых, кто по-настоящему побуждал меня улучшать свою игру. Он не ограничивал меня на паркете, дал мне полную уверенность, чтобы я мог идти и становиться лучше. Даже если я делал ошибки, он всегда позволял мне выходить и пробовать снова.

— Вы уже адаптировались к системе Хавьера Паскуаля? Что можете сказать о нём, его подходе и требованиях?

— Думаю, мне потребовалось немного времени. Дело в том, что я играл в «Барселоне» и мне знакомы многие из особенностей системы Паскуаля. Да, система иная, но ничего критичного. Просто нужно немного времени, чтобы привыкнуть именно к своей роли. Конечно, я знаю Чави давно, ещё с тех пор, когда он работал в Испании. И мне всегда хотелось играть под его руководством. Так что я был действительно рад прийти сюда, учиться у него и играть с ним.

— Как считаете, изменилась ли ваша роль по сравнению с выступлением за «Зенит» в 2018 году?

— На самом деле, не очень. Я думаю, моя роль сейчас очень близка к той, которая была у меня в «Зените» в прошлом. Возможно, в этот раз от меня ждут большего. Но, в общем-то, это то же самое, более или менее та же роль.

— Можете ли назвать себя ветераном команды? Возможно, сейчас больше времени уделяете общению с молодыми игроками, передаёте им свой опыт?

— Знаю, что я на грани этого (смеётся). Это мой 13-й год, так что, конечно, меня можно назвать ветераном. Вообще, я стараюсь помочь молодым парням, насколько могу. Хочу, чтобы они слушали и стремились быть лучшими. Мне кажется, что, даже если ты ничего не говоришь, они всё равно смотрят на нас. Так что я просто стараюсь быть хорошим примером.

— Перед стартом сезона казалось, что у «Зенита» сильнейший состав в лиге, это мнение укрепилось после Суперкубка. Однако начало чемпионата получилось скомканным, «Зенит» начал с четырёх поражений в восьми матчах. С чем это связано?

— Точно не знаю, но мы хорошо играли во время предсезонки, выиграли оба турнира. Может быть, после немного расслабились, думали, что просто начнём сезон, выйдем на паркет и выиграем. Думаю, мы стали немного ленивыми, слишком самоуверенными и перестали работать. Но за последние пару месяцев мы стали лучше, я это чувствую, мы уже лучше играем друг с другом. Да, пока всё ещё есть трудности, мы проиграли ЦСКА на выезде, но это случилось в овертайме.

— Сейчас же у «Зенита» всё хорошо, была серия из шести побед. Паскуаль сделал какие-то изменения? Или это связано с чем-то другим?

— Думаю, и то, и другое. Он начал требовать больше ото всех, особенно от основных игроков. Иногда, знаете, если ты играешь достаточно долго и у тебя есть опыт, ты позволяешь себе расслабиться. Но это так не работает, ты всегда должен выкладываться на тренировках. Именно так мы и стали лучше, тренировки стали намного интенсивнее, более сложными с точки зрения физической подготовки, это и отражается на нашей игре и командном взаимодействии. Мы стали лучше именно как команда.

Для чемпионства важно быть командой

— Как вам кажется, за пять лет Единая лига ВТБ стала более конкурентной? Сейчас нет ярко выраженного фаворита, практически каждая команда может обыграть соперника.

— Безусловно. Уже нет откровенных доминантов в лиге, как раньше. А те, кого обычно называли аутсайдерами, сражаются в каждом матче. Ты уже не можешь быть уверен, что приедешь на выезд и с лёгкостью победишь. Это уже более конкурентная среда, лига стала сильнее.

— «Зенит» уже сыграл со всеми командами. Можете выделить какой-то клуб, который вас поразил или удивил? Может быть, хотите отметить какого-то определённого игрока?

— Топ-команды никогда не удивляют, ты знаешь, что с ними будет очень сложно, хотя у некоторых были проблемы с травмами лидеров. Думаю, все согласились бы, что «Енисей» — это самый большой сюрприз на данный момент. Они действительно сильная команда и были близки к тому, чтобы обыграть лидеров. Там всё решали несколько владений и моментов. В общем, с ними сложно, и они классно играют именно как команда.

БК «Зенит» Фото: Единая лига ВТБ

— А есть ли конкретно у вас так называемые раздражители? Может быть, есть какая-то принципиальная команда или же игрок, против которого сложнее всего играть?

— Сложно сказать про кого-то конкретно. Когда мы говорим о лучших, то всегда подразумеваем, что стиль игры и тактика похожи. Некоторые выезды точно сложнее, я бы сказал. Но неважно, насколько это сложно, ты всегда хочешь играть против лучших, когда больше волнения и давления. Я всегда получаю удовольствие от таких игр.

— «Зенит» — один из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне. Что нужно команде сделать, чтобы поднять трофей над головой?

— Самое важное, чтобы все были здоровы, когда мы подойдём к решающей части сезона. Конечно, важно быть командой и играть хорошо вместе. Если мы посмотрим на матчи, в которых мы побеждали, можно точно сказать, что это потому, что мы были как единый организм. Мы не полагаемся слишком сильно на одного игрока. И намного сложнее защищаться против пяти человек на паркете, чем остановить одного. Так что, если мы сможем играть вместе и будем стараться, у нас есть все шансы выиграть.

— Вам 34 года. Сколько ещё планируете играть на самом высоком уровне?

— Я всегда планировал играть столько, сколько смогу. Пока моё тело выдерживает нагрузки, у меня нет проблем и серьёзных травм, я буду продолжать играть.

— Как мы уже говорили — вы работали со многими классными специалистами. А у вас нет желания после завершения карьеры стать тренером? Ну или остаться в баскетболе в каком-то другом амплуа?

— Раньше я говорил, что не хотел бы тренировать. Основная причина — это, конечно, время, которое ты должен уделять такой работе, поиск и работа с игроками. Наверное, я до сих пор не уверен, что хочу это делать. Я очень многим пожертвовал ради своей игровой карьеры и не уверен, хочу ли продолжать и снова идти на жертвы. Думаю, время покажет.