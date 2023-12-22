«Я должен быть в тюрьме либо мёртв». Игрок НБА воссоединился с отцом спустя 30 лет

На днях НБА всколыхнула трогательная история, лишь косвенно связанная с баскетболом: 30-летний Дориан Финни-Смит, который провёл почти семь сезонов в составе «Далласа», воссоединился со своим отцом спустя целых 29 лет разлуки. И сделать эту встречу возможной сумели именно в «Маверикс»! Рассказываем, как команда помогла своему воспитаннику добиться освобождения родителя из тюрьмы.

52-летний Элберт Смит провёл 28 лет, девять месяцев и восемь дней в различных исправительных учреждениях штата Вирджиния. В начале 90-х он был отправлен в почётную отставку из военно-морских сил США, после чего пошёл по кривой дорожке и был осуждён за хранение наркотиков. Но к долгосрочному тюремному заключению Смита привело даже не это, а преступление, совершённое им 25 января 1995-го.

В тот день Смит и его товарищ, Дифен Макганн, пришли в авторемонтную мастерскую в Вирджинии-Бич, чтобы выбить долг с 31-летнего Вилли Андерсона. Оба имели при себе пистолет. И когда Андерсон попытался выхватить оружие из рук Макганна, Смит спугнул его, вынудив отступить. Когда его «напарник» вернул себе контроль над пистолетом, он сделал три фатальных выстрела в жертву.

В итоге обоим были предъявлены обвинения в убийстве первой степени. Макганн 10 апреля 1996 года признал вину в добровольном непредумышленном убийстве и согласился на пятилетний тюремный срок. Смиту предложили пойти на аналогичную сделку, но государственный адвокат посоветовал ему отказаться и пойти в суд, мотивируя это тем, что летальный выстрел произвёл именно Макганн.

Однако 29 марта 1996 года суд присяжных признал Смита виновным в убийстве второй степени, злонамеренном нанесении телесных повреждений и применении огнестрельного оружия. Он был приговорён к 44 годам тюрьмы.

Тогда его сыну, Дориану, не исполнилось и трёх лет. С того момента он общался с отцом либо по телефону, либо через стеклянное ограждение при тюремных визитах. Его мать-одиночка работала на нескольких работах, чтобы обеспечить себя и шестерых детей. А один из её сыновей, Ра-Шон, в возрасте 15 лет был застрелен на школьной дискотеке, причём на глазах у Финни-Смита. А когда ему самому исполнилось 16 лет, Дориан впервые стал отцом.

Дориан Финни-Смит Фото: Al Messerschmidt/Getty Images

В столь юном возрасте ему, конечно, пришлось непросто. Выходя из старшей школы, Финни-Смит был 22-м в рейтинге рекрутов своего класса. Отыграв год в колледже «Вирджиния Тек» и ещё три – во «Флориде», он выставился на драфт НБА, но так и не был выбран. Тогда юный форвард подумывал о том, чтобы закончить с баскетболом, но именно отец отговорил его бросать спорт.

«Такие как я, не попадают в НБА. Такие как я, заканчивают, как мой отец. Я должен быть либо в тюрьме, как он, либо мёртв, как мой брат. Я не должен быть там, где я сейчас.

Но, даже находясь в тюрьме, мой отец всегда был рядом со мной. Это был кто-то на другом конце провода, кто не осудит меня, а просто выслушает. Когда меня не выбрали на драфте, он был рядом», – сказал Финни-Смит.

Однако летом 2016-го ему предложили контракт в «Далласе». Игрок выступил за команду в Летней лиге и, впечатлив тренерский штаб в ходе предсезонной подготовки, получил место в стартовой пятёрке в первом матче сезона-2016/2017. Так началась история Финни-Смита в «Маверикс», где он провёл шесть с половиной лет, прежде чем отправиться в «Бруклин» в рамках обмена Кайри Ирвинга.

И хотя сейчас он является игроком «Нетс», история с освобождением его отца началась ещё в «Далласе», три года назад. Тогда Финни-Смит рассказал о его ситуации тогдашнему ассистенту тренера в «Маверикс» Джамалу Мозли. Он посоветовал игроку обратиться к Марку Кьюбану, а тот уже передал вопрос Джейсону Лютину – своей «правой руке» и начальнику штаба в «Далласе», который также имеет юридическое образование. Лютин провёл несколько месяцев, изучая дело Элберта Смита, и в итоге принял решение обратиться к юристу Джерри Килгору, который в прошлом занимал пост генерального прокурора Вирджинии. Тот встретился со Смитом в тюрьме и предложил представлять его интересы на безвозмездной основе.

«Я не знал, чего ожидать, когда отправился на встречу с ним. Но он показался мне очень умным. Он задавал все правильные вопросы. Он хотел узнать, как пройти через процесс досрочного освобождения и сделать так, чтобы всё получилось, но в основном он хотел воссоединиться со своей семьёй», – вспоминал Килгор.

На то, чтобы добиться рассмотрения дела Смита о досрочном освобождении в суде, ушло почти два года. Заседание состоялось только в январе 2023-го, через день после того, как Финни-Смит принял участие в домашней игре «Далласа» с «Вашингтоном». Джейсон Кидд отпустил форварда с тренировки, чтобы тот мог отправиться в Вирджинию в сопровождении Лютина и генерального менеджера «Маверикс» Нико Хариссона.

Тогда представители команды даже не знали, смогут ли оказаться в зале суда, но хотели поддержать Финни-Смита в этой непростой поездке. В итоге они всё же приняли участие в заседании: представились и объяснились, почему вообще находятся там. Килгор также продемонстрировал письменные свидетельства от Кьюбана, генерального директора «Маверикс» Синта Маршалла и других руководителей франшизы, в которых они ручались за Финни-Смита. Дистанционно к процессу подключился даже Рик Карлайл, который был тренером «Далласа» на протяжении его первых пяти лет в команде.

«В баскетболе игроки обычно не рассказывают о таких вещах, но в «Маверикс» всё по-другому. Мне пришлось говорить с пятью незнакомыми людьми о вещах, которые были для меня очень личными, но я чувствовал поддержку в зале суда», – сказал Финни-Смит.

Дориан Финни-Смит Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Ключевым аргументом Килгора в пользу освобождения Элберта Смита был тот факт, что семья готова предоставить ему необходимую финансовую и эмоциональную поддержку, а также место для проживания и работу в семейном благотворительном фонде. И так как ни один из присутствующих не мог многого сказать об Элберте, который провёл 30 лет за решёткой, упор делался именно на личность и славный характер его сына.

И это сработало. Комиссия, которая до этого гарантировала досрочное освобождение только 23 из 1255 осуждённых, обратившихся за ним, приняла решение в пользу Смита. Причём двое из пяти участников вышли из её состава в ходе процесса, из-за чего рассмотрение дела затянулось, но трое остальных, судя по всему, прониклись этой семейной историей.

В силу непредвиденных обстоятельств Смиту потребовалось ещё пять месяцев на то, чтобы пройти предварительную программу для освобождённых. Летом шестеро заключённых в коррекционном центре Гринсвилла скончались из-за передозировки наркотиков, после чего там произошёл бойкот, что заметно затянуло ход его освобождения.

Но вот 19 декабря Смит наконец-то вышел из тюрьмы. Его сыну предоставили день отдыха в «Бруклине», чтобы тот мог поехать в Вирджинию и вместе с семьёй встретить Элберта.

«Мы просто обнялись. Долго-долго обнимались. Это было очень эмоционально. Он здесь на Рождество, и это главное. Это лучший рождественский подарок, который я когда-либо получал.

Мои дети смогут познакомиться со своим дедушкой. Это то, о чём мы с ним говорили, то, к чему он хотел вернуться домой. Спасибо семье «Мавс» за это. Это вне баскетбола. Невозможно даже попытаться выразить словами то, что они сделали в этой ситуации. Я всегда буду любить Даллас и эту организацию», – сказал Финни-Смит.

В общем, это история со счастливым концом. Финни-Смит наконец-то дождался выхода на свободу отца, с которым расстался ещё в самом раннем возрасте, и готов жить нормальной жизнью – пускай уже и не в Далласе. Это отличный пример того, как игрок и команда становятся чем-то большим, чем просто партнёрами. И в случае Дориана «Маверикс» – почти как вторая семья.