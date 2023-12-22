Прогресс налицо. Топ-5 игроков, которые сильно прибавили в новом сезоне НБА

Каждый год Национальная баскетбольная ассоциация после окончания регулярного чемпионата раздаёт индивидуальные награды, и одна из них — награда Самому прогрессирующему баскетболисту сезона.

В своё время это звание присваивалось Джа Моранту, Яннису Адетокунбо, Джимми Батлеру, Полу Джорджу и многим другим.

«Чемпионат» подготовил материал, в котором собрал топ-5 игроков, которые могут выиграть данную награду по итогам нынешнего сезона.

5. Алперен Шенгюн («Хьюстон»)

Алперен Шенгюн Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Статистика в сезоне-2022/2023: 14,8 очка, 9,0 подбора, 3,9 передачи.

Статистика в сезоне-2023/2024: 19,7 очка, 8,9 подбора, 5,2 передачи.

Центровой «Хьюстона» проводит свой третий сезон в НБА. До этого он выступал на родине — в Турции, в том числе и за «Бешикташ». Он был выбран на драфте 2021 года «Оклахомой», но затем обменян в «Хьюстон».

Тогдашний тренер «Рокетс» Стивен Сайлас сразу дал новичку 20 минут игрового времени, за которые он в среднем набирал почти 10 очков, шесть подборов и три передачи. Стоит напомнить, что та команда по сути начинала с нуля, так как это был первый сезон без Джеймса Хардена.

Шенгюн был сменщиком Кристиана Вуда, и для игрока, не имеющего опыта игры за океаном, выглядел достойно. Последний по итогу покинул команду, и уже в сезоне-2022/2023 турецкий баскетболист стал основным центровым «ракет» и прибавил в статистических показателях. Однако это не помогло — команда продолжала находиться на дне турнирной таблицы, и руководству техасской команды пришлось поменять тренера. Стивена Сайласа сменил Име Удока, и дела пошли в гору.

На данный момент у команды положительный баланс побед и поражений, а Шенгюн является одним из главных действующих лиц. Не зря его называют вторым Йокичем, в видео ниже есть неоспоримые доказательства их сходства, можно даже сказать, что турок копирует серба.

Шенгюн на самом деле очень прибавил, причём на обеих сторонах площадки. В атаке он старается быть эффективным и креативным, в том числе в плане передач, а также хорошо растягивает. В обороне же он отдаёт всего себя как в борьбе по кольцом, так и в личной опеке соперника.

4. Коби Уайт («Чикаго»)

Коби Уайт Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Статистика в сезоне-2022/2023: 9,7 очка, 2,9 подбора, 2,8 передачи.

Статистика в сезоне-2023/2024: 17,6 очка, 4,1 подбора, 4,9 передачи.

Защитник «Чикаго» проводит свой пятый сезон в НБА, и если два дебютных чемпионата были за здравие, то следующие два прошли по убывающей. В нынешнем сезоне у Уайта немного поменялась роль, благодаря чему он стал получать больше игровых минут, также на это повлияли и повреждения лидеров команды. Соответственно, он получил и больше бросков, которые очень хорошо реализует, особенно из-за дуги. Он может не только найти партнёра, но и сам отлично создать пространство для завершения.

В нынешнем сезоне «Чикаго» лихорадит, и есть вероятность, что «быки» вновь не попадут в плей-офф. Однако на данный момент у команды семь побед в 10 последних встречах, а Уайт — один из главных творцов этого.

3. Скотти Барнс («Торонто»)

Скотти Барнс Фото: Mark Blinch/Getty Images

Статистика в сезоне-2022/2023: 15,3 очка, 6,6 подбора, 4,8 передачи.

Статистика в сезоне-2023/2024: 20,6 очка, 9,2 подбора, 5,7 передачи.

Для комбофорварда этот сезон является третьим в НБА, и после ухода Фреда Ванвлита он по праву стал второй полноценной звездой «Рэпторс» после Паскаля Сиакама, а некоторые эксперты даже считают, что именно Барнс стал главным лицом команды. На самом деле в момент драфта Барнса многие недоумевали, ведь казалось, что он не совсем подходит в ростер, в котором уже есть Сиакам и О Джи Ануноби.

Однако тогдашний наставник канадцев Ник Нёрс нашёл ему применение, и новичок жадно впитывал нужную информацию. В первом же сезоне он был признан Новичком года, обойдя первого номера драфта Кейда Каннингема, а также Джейлена Грина и Эвана Мобли. Работа с Нёрсом, который перебрался в «Филадельфию», точно дала свои плоды. Барнс возмужал, освоился в лиге и сейчас действительно является одним из главным прогрессирующих игроков чемпионата.

При своих крупных габаритах у Скотти прекрасное владение мячом, работа ног и скорость. Соперники практически ничего не могут противопоставить его развороту, при этом он стабильно попадает два трёхочковых за игру при 38%.

2. Тайриз Макси («Филадельфия»)

Тайриз Макси Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Статистика в сезоне-2022/2023: 20,3 очка, 2,9 подбора, 3,5 передачи.

Статистика в сезоне-2023/2024: 20,6 очка, 3,8 подбора, 6,7 передачи.

Молодому игроку «76-х» пришлось сильно прогрессировать в некотором роде не по своей воле, однако вряд ли он этим расстроен. В команде освободилось место главного защитника ещё в межсезонье, когда на тот момент лидер задней линии Джеймс Харден запросил обмен в «Клипперс» и отказался принимать участие в предсезонной подготовке «Филадельфии». Этим же летом команду возглавил уже упоминаемый ранее Ник Нёрс, который эффективно поработал со Скотти Барнсом.

Макси своего шанса не упустил и начал играть за себя и за Хардена. В матче с «Индианой» он выдал 50 очков, а ещё в семи встречах набирал больше 30 очков. Главную звезду команды Джоэла Эмбиида тоже всё устраивает: он неоспоримая первая звезда, а рядом появился резкий защитник, который не только подаст снаряд в «краску», но и подстрахует в случае неудачного дня.

У Макси очень качественный первый шаг, прекрасное видение площадки и движение мяча. Не стоит забывать и о снайперских качествах, благодаря которым Тайриз реализует в среднем больше трёх трёхочковых за матч. Есть большая вероятность того, что это не предел и Тайриз ещё дальше будет прогрессировать, особенно при Нёрсе. Ну и, очевидно, в 2024 году он впервые в карьере поедет на Матч всех звёзд.

1. Тайриз Халибёртон («Индиана»)

Тайриз Халибёртон Фото: Dylan Buell/Getty Images

Статистика в сезоне-2022/2023: 20,7 очка, 3,7 подбора, 10,4 передачи.

Статистика в сезоне-2023/2024: 24,3 очка, 4,0 подбора, 12,0 передачи.

Главным открытием сезона на данный момент, безусловно, является Тайриз Халибёртон. Причем открытие не в том, какой он классный игрок, ведь об этом знали как минимум на протяжении двух последних сезонов, а в том, что совершенству нет предела и можно прогрессировать не только в рамках одного-двух сезонов. В прошлом сезоне он уже был на МВЗ, очевидно, будет и в этом. Кто-то уже сейчас называет его смесью Мэджика Джонсона и Стефена Карри.

Ещё немаловажен фактор того, что и сама команда, включая результаты, стала лучше. Это делает прогресс Халибёртона ещё ценнее.

После «Сакраменто» он попал в комфортную для себя среду, его скорость, видение площадки и принятие решений поражают. Он выдаёт серии из 30+ передач без потерь и готов впервые в карьере сыграть в плей-офф.