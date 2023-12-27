«Главное — не ссать». Любительский клуб «Московский» готов дать бой команде Единой лиги

27 декабря любительский баскетбольный клуб «Московский» в ответном матче 1/8 финала Кубка России сыграет против «Нижнего Новгорода» — команды Единой лиги ВТБ. В первом матче московский клуб составил действующему победителю турнира достойную конкуренцию, уступив лишь 12 очков.

«Чемпионат» подготовил материал о том, что это за любительская команда и как она стала соперником коллектива из Единой лиги ВТБ.

Бывший игрок клубов Единой лиги ВТБ Егор Вяльцев (слева); президент и тренер БК «Московский» Эмин Антонян (справа) Фото: Пресс-служба БК «Московский»

Баскетбольный клуб «Московский» был основан в 2009 году Эмином Антоняном, он же впоследствии стал и главным тренером команды. С 2010 по 2018 год он возглавлял Московскую баскетбольную лигу (МБЛ) в качестве исполнительного директора, а затем — президента. Также руководил проведением чемпионата Москвы, Матчей звёзд, Суперкубка Москвы.

Помимо этого, Антонян построил успешную карьеру вне баскетбола. Сейчас он является коммерческим директором по развитию корпоративного и государственного сегментов, а также членом правления «МегаФона». До этого он также был в других крупных корпорациях с миллиардными бюджетами.

Также в 2020 году Антонян вошёл в правление Европейской федерации киберспорта (European Esports Federation), а в 2023 году стал членом исполнительного комитета Международной федерации киберспорта (International Esports Federation).

В 2019 году он стал сооснователем лиги UBA, которая объединила в себе сильнейшие любительские команды Москвы. За три года лига настолько положительно себя зарекомендовала, что в 2022 году генеральным партнёром стала букмекерская компания Winline. Призовой фонд первого сезона при букмекере составил шесть миллионов рублей.

В частности, матчи чемпионата посещали звезда НХЛ Александр Овечкин, рэпер L’One, президент РФБ Андрей Кириленко и многие другие.

Как команда попала в Кубок России и дошла до клуба Единой лиги ВТБ?

Игроки БК «Московский» Фото: Пресс-служба БК «Московский»

На самом деле всё банально — «Московский» просто решил заявиться на новый розыгрыш кубкового турнира.

Любители выиграли предварительный этап, победив всех соперников, которыми были профессиональные команды из низших лиг. В 1/16 финала москвичи обыграли в двух матчах ЦСКА-2.

Ещё до истории с Кубком России «Московский» несколько раз выступал в Китае на крупном международном турнире, где лучшим результатом стало третье место и $ 30 тыс. призовых.

В любительской команде собраны игроки разного статуса, от бывших профессионалов до тех, кто работает на вахте.

Например, Глеб Герасименко является менеджером одной из самых известных киберспортивных команд — Virtus.pro. А вот Драмир Зибиров и Сергей Караулов работают вахтами на Севере. Виктор Павленко, в свою очередь, является не только блогером, но и менеджером ПБК МБА. Справедливости ради нужно отметить, что они все имели опыт в профессиональном баскетболе, но это было уже очень давно.

Ожидания от ответного матча с «Нижним Новгородом»

Игроки БК «Московский» Фото: Пресс-служба БК «Московский»

Первый матч между командами прошёл по ожидаемому сценарию: «Нижний» играл первым номером, а «Московский» пытался приспособиться к сопернику, при этом очевидно испытывая определённый мандраж. Это приводило к ошибкам, в первую очередь — к потерям.

Затем команда Антоняна вкатилась в ритм и по ходу второй четверти не только сравняла счёт, но и вышла вперёд. Тайм-ауты главного тренера любительской команды по эмоциональности не отличались от перерывов профессиональных команд.

Всё же во второй половине москвичи позволили сопернику попасть несколько важных трёхочковых, которые и сделали задел на вторую игру.

Справедливости ради нужно отметить, что это не была игра в одну калитку. А игроки «Московского» после матча в один голос говорили, что их команда вообще должна была побеждать соперника.

Что же изменилось практически за месяц?

Эмин Антонян президент и главный тренер любительского клуба «Московский» «Подготовка к ответному матчу отличалась от той, которая была перед первой встречей. Мы смогли после поражения более ответственно подойти к тренировочному процессу. Если перед первой игрой состав, который играет в Кубке, собрался два раза на тренировки, то в этот раз удалось собраться значительно больше раз.

Какие уроки вынесла команда по итогам первого матча? Мы почувствовали разницу в физике, скорости принятия решений и, безусловно, в отработанных командных взаимодействиях. Во всех этих элементах мы уступили и выглядели гораздо хуже, чем были у нас ожидания. Попытаемся часть из этих минусов нивелировать.

Что я готов сделать, если моя команда пройдёт «Нижний»? На самом деле победа над «Нижним Новгородом» не будет являться для меня чем-то из области фантастики, особенно учитывая обстоятельства соперника относительно травм. Вот если выиграем Кубок России, то это будет, безусловно, феноменальным результатом».

За медийную сторону этого противостояния от «Московского» отвечает Виктор Павленко — блогер и форвард команды. Однако у него в «Нижнем» есть достойный визави — Антон Понкрашов.

Павленко настроен на ответное противостояние бодро и даже готов пойти на крайние меры, если его команда пройдёт клуб Единой лиги ВТБ.

Виктор Павленко баскетболист любительского клуба «Московский» «Главный урок, который мы вынесли — надо выполнять установки тренера. Но вообще, главное — не ссать. Все, кто играет в баскетбол — люди, и можно в одном конкретном матче обыграть любую команду.

Если мы пройдём «Нижний», то я обещаю покрасить свою бороду в белый цвет, буду настоящим Дедом Морозом на Новый год».

Можно ли как-то спрогнозировать предстоящий матч? Нет, конечно же. Маятник может качнуться как в одну сторону, так и в другую. Безусловно, на стороне «Нижнего» будут домашний паркет и болельщики. Однако никто не знает, чего можно ожидать от людей, которым нечего терять, которые и так уже являются победителями в сложившейся ситуации. Сценарий может закрутиться абсолютно в любую сторону, но главное и самое верное, что может сделать «Московский», как сказал Виктор Павленко — «не ссать». Всеобъемлющая фраза, которая вполне сгодится на девиз любительской команде.