На Востоке могут измениться вторая и третья лучшие команды.

«Филадельфия», «Даллас» и «Милуоки» — это отличный повод отвлечься чуть-чуть на НБА! LIVE

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В четверг, 28 декабря, будет сыграно в общей сложности шесть матчей. Первая игра начнётся в 3:00 мск, заключительная – в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня. Самые примечательные вывески мы отобразили отдельно внизу.

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК Орландо Мэджик Орландо Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 28 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 28 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2