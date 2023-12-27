«Филадельфия», «Даллас» и «Милуоки» — это отличный повод отвлечься чуть-чуть на НБА! LIVE
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На Востоке могут измениться вторая и третья лучшие команды.
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В четверг, 28 декабря, будет сыграно в общей сложности шесть матчей. Первая игра начнётся в 3:00 мск, заключительная – в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня. Самые примечательные вывески мы отобразили отдельно внизу.
Итоги прошлого дня:
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 27 декабря 2023
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