«Детройт» может снова обновить антирекорд по проигранным матчам, а «Мемфис» нацелен на очередную победу после возвращения Джа Моранта.

Проверим готовность «Далласа» после провала и оценим «Лейкерс». Игровой день в НБА! LIVE

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В пятницу, 29 декабря, будет сыграно в общей сложности восемь матчей. Первая игра начнётся в 3:30 мск, заключительная – в 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня. Самые примечательные вывески мы отобразили отдельно внизу.

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 29 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Детройт Пистонс Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 29 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 29 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2