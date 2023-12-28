Проверим готовность «Далласа» после провала и оценим «Лейкерс». Игровой день в НБА! LIVE
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«Детройт» может снова обновить антирекорд по проигранным матчам, а «Мемфис» нацелен на очередную победу после возвращения Джа Моранта.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
В пятницу, 29 декабря, будет сыграно в общей сложности восемь матчей. Первая игра начнётся в 3:30 мск, заключительная – в 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня. Самые примечательные вывески мы отобразили отдельно внизу.
Итоги прошлого дня:
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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