Паскуаль предан «Зениту», Швед рассказал о возвращении в Европу. Итоги дня в Евролиге

Марко Симонович присоединился к «Бешикташу» на правах аренды, а Алексей также раскрыл причины несостоявшегося трансфера в «Црвену Звезду».

Алексей Швед ответил на вопрос о возвращении в европейский баскетбол

Российский разыгрывающий китайского клуба «Шаньси Лунгс» Алексей Швед высказался о возможном возвращении в Европу.

«Я доволен тем, что приехал в Китай. Мне хорошо здесь. Тут хорошие люди, отличные условия, лига качественная, есть много игроков, которые раньше были на серьёзных ролях в НБА. Я абсолютно доволен текущим развитием моей карьеры.

Возвращение в Европу? Я не очень хорошо знаю, что сейчас происходит в европейском баскетболе, из-за большого количества игр в Китае. Мы играем практически через день, но мой отец за всем следит и рассказывает мне, что там происходит. И мой агент тоже постоянно рассказывает мне новости.

Конечно, я готов вернуться в Европу, когда в Китае закончится сезон, но сейчас сосредоточен исключительно на том, чтобы помочь команде в этом сезоне. У нас очень много матчей — каждые два дня. После сезона я всё обдумаю и приму решение», — приводит слова Шведа Mozzart Sport.

Паскуаль объяснил, почему не покинул «Зенит» после исключения команды из Евролиги

Главный тренер санкт-петербуржского «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, почему принял решение остаться в клубе после отстранения российских команд от Евролиги. Паскуаль мог воспользоваться опцией и выйти из контракта, но не стал этого делать. По словам испанского специалиста, его устраивает нынешнее положение дел в команде. Кроме того, он подчеркнул, что является человеком слова.

«Для тренеров решение о смене клуба является очень важным. Это не просто вопрос работы. Конечно, я могу найти, чем заняться, и в другом месте. Однако тренер должен чувствовать, когда для этого настал подходящий момент, учитывать историю клуба, выступление в прошлом году, результаты…

Я очень рефлексирующий человек и много думаю обо всём этом. И могу сказать, что в данном случае это был не тот момент, чтобы уходить. Поэтому я и не ушёл. С другой стороны, я человек, который держит своё слово. Да, когда я приходил в команду, ситуация была другая. Мы играли в Евролиге. Этого уже нет, но я доволен организацией и хочу остаться в клубе до конца контракта», — приводит слова Паскуаля Basketball Sphere.

Марко Симонович перешёл в «Бешикташ» на правах аренды

Черногорский центровой Марко Симонович присоединился к «Бешикташу» на правах аренды до конца сезона-2023/2024, сообщает Eurohoops. Напомним, Симонович принадлежит сербской «Црвене Звезде».

«Клуб желает Марко успехов, побед и крепкого здоровья в его новом клубе, где он проведёт остаток сезона», — говорится в официальном сообщении белградского клуба.

Симонович начал свою карьеру в итальянском клубе «Менс Сана Сиена», затем выступал за «Петрол Олимпию» и «Мега Баскет», после чего «Чикаго Буллз» выбрал его 44-м пиком на драфте НБА 2020 года. За два года он сыграл всего 16 матчей в регулярном чемпионате за «Буллз» и провёл большую часть времени в G-League.

Летом этого года Симонович стал игроком «Црвены Звезды». В Адриатической лиге черногорец набирал в среднем 6,3 очка и делал 3,9 подбора.

«Црвена Звезда» в гостях победила «Фенербахче» в Евролиге:

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Алексей Швед сообщил, что паспорт России стал препятствием при переходе в «Црвену Звезду»

Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед рассказал о своём несостоявшемся переходе в сербскую «Црвену Звезду», который активно обсуждался в СМИ в минувшее межсезонье.

«Мы общались с агентом и рассмотрели все возможные варианты. Большая часть предложений была из Европы и Китая. Мы разговаривали с представителями «Црвены Звезды», наши переговоры продолжались примерно месяц.

Лично мне нравился этот вариант, я видел, что там качественный подбор игроков — а ещё там был тренер Душко Иванович, которого я очень ценю и люблю как человека. Я правда хотел подписать контракт, был полностью готов и сказал об этом людям в клубе.

Мне ответили, что нужно немного подождать. Целый месяц спустя я ещё раз сообщил им, что готов приехать и помочь. Но мне сказали, что есть проблемы. Объяснили, что самое большое препятствие — это выездные матчи и мой российский паспорт. Например, я бы не смог играть в Литве.

Видимо, в конечном итоге этот фактор и стал решающим. Мне нравятся Сербия и Белград, у меня там много друзей. Также я знаю, что болельщики меня уважают — но такова жизнь. Теперь надо просто идти дальше», — приводит слова Шведа Mozzart Sport.