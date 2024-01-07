Отстранение Поццекко с поста тренера АСВЕЛа и новые рекорды. Итоги дня в Евролиге

Тони Паркер высказался об увольнении Джанмарко, а в матче «Реал» — «Анадолу Эфес» было побито сразу несколько рекордов.

«Монако» временно отстранило Эли Окобо из-за спора с Донатасом Мотеюнасом

«Монако» выпустило официальный пресс-релиз, из которого можно узнать, что клуб принял решение временно отстранить баскетболиста Эли Окобо от любых видов командной деятельности.

Причиной такому наказанию стал инцидент, произошедший в матче с «Олимпиакосом», когда Окобо спровоцировал вербальную стычку со своим партнёром по команде Донатасом Мотеюнасом. Французу не понравилось то, какое решение на игровой площадке принял литовец.

Поражение в матче с греческой командой стало вторым к ряду для монегасков. Таким образом, команда опустилась на восьмое место в таблице, которое не даёт прямого выхода в плей-офф.

26-летний игрок, выступавший ранее в НБА, в нынешнем сезоне Евролиге показывал следующие цифры: 10,2 очка, 2,7 подбора и 3,2 ассиста.

АСВЕЛ уволил Джанмарко Поццекко с поста главного тренера

Французская команда АСВЕЛ отправила в отставку главного тренера команды итальянца Джанмарко Поццекко.

Команда во главе с Поццекко выдала результат в три победы при 12 поражениях в Евролиге и имеет показатель в семь побед при двух поражениях в чемпионате Франции по баскетболу.

Отметим, что это уже вторая перестановка в тренерском штабе по ходу сезона в АСВЕЛе. Ранее команда из Франции уволила Ти Джея Паркера, брата знаменитого разыгрывающего «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркера.

На данный момент АСВЕЛ занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Евролиги. Клуб из Лиона победил в трёх матчах при 16 поражениях. При этом команда победила в последнем матче европейского чемпионата, обыграв литовский «Жальгирис» со счётом 93:79.

«Я очень разочарован». Тони Паркер — об уволенном тренере Джанмарко Поццекко

Президент французского АСВЕЛа Тони Паркер высказался об увольнении итальянского главного тренера Джанмарко Поццекко.

«Я очень, очень разочарован игрой команды под его управлением. В течение двух или трёх недель мы знали, что дальше так продолжаться не может. Ни один клуб в Евролиге так не играет. Нереально и просто невозможно играть три матча в неделю с девятью игроками в обойме.

Ему было трудно мотивировать игроков, и понемногу именно они перестали в него верить. Кроме того, он решил не уделять должного внимания нашей молодёжи. Я больше не хочу видеть тренеров, которые так поступают. Это не наша философия», — приводит слова Тони Паркера L’Equipe.

В матче «Реал» — «Анадолу Эфес» было побито сразу несколько рекордов Евролиги

Накануне, 5 января, состоялся матч группового этапа Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и турецкий «Анадолу Эфес». Игра проходила в Мадриде и завершилась победой «Реала» со счётом 130:126 (4ОТ).

По итогам этого матча было установлено несколько исторических достижений Евролиги. Впервые в истории Евролиги команды сыграли сразу четыре овертайма, ранее ни разу команды не добирались даже до отметки в три овертайма.

Обе команды превзошли прежний рекорд результативности в отдельном матче Евролиги, который принадлежал греческому «Панатинаикосу» и был установлен ещё в 2007 году (123 очка). Кроме того, этот матч стал самым результативным в истории Евролиги — впервые за все сезоны проведения турнира команды набрали в сумме 256 очков.

Игрок «Црвены Звезды» Никола Топич пропустит месяц из-за травмы

Во время успешного для «Црвены Звезды» дерби с «Партизаном» (88:72) 18-летний игрок Никола Топич получил травму колена, из-за чего пропустит от четырёх до шести недель.

Инцидент произошёл в третьей четверти матча, после чего Топич попросил замену, почувствовав боль в колене. Медицинские сотрудники клуба пытались сделать так, чтобы Никола смог вернуться на площадку, но не получилось. После матча было видно, что он сильно хромает.

В нынешнем сезоне Евролиги серб провёл два матча. Форвард в основном продолжает выступать за молодёжный состав команды, но неделю назад был переведён в основной состав.

«Црвена Звезда» занимает 13-е место в таблице регулярного чемпионата Евролиги. Для того чтобы попасть в плей-ин игры, нужно достичь 10-го места.

Сергей Елевич сообщил, что матч «Пармы» и «Зенита» не уступал топовым играм Евролиги

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал итоги матча Единой лиги ВТБ между «Пармой» и санкт-петербургским «Зенитом».

«Великолепная, просто потрясающая игра была у «Пармы» и «Зенита»! Несмотря на то что сейчас мы не участвуем в международных матчах, у нас в Единой лиге есть игры, по своему накалу и качеству не уступающие топовым матчам Евролиги и Еврокубка. Таким был и поединок «Пармы» и «Зенита». Очень сильно впечатлила меня эта игра.

Доволен, что у нас есть такие интересные коллективы. В целом игра была ровная, а в дополнительную пятиминутку чаша весов склонилась в сторону «Зенита». Но, повторюсь, соперники совершенно ровно играли, и трудно здесь кому-то было отдать предпочтение», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

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