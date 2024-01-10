Кавай остаётся в «Клипперс» — ему выдали контракт на $ 153 млн. При чём тут новый стадион?

Звёздный форвард задержится в Лос-Анджелесе до 2027 года. А что там с Полом Джорджем?

Сегодня, 10 января, из мира НБА пришла большая и неожиданная новость – «Клипперс» продлили контракт со своим звёздным игроком, 32-летним Каваем Леонардом. Успешное выступление форварда в сезоне-2023/2024 было вознаграждено: он задержится в команде до 2027 года. Но что это означает для «Лос-Анджелеса»? И что ждёт команду в будущем? Давайте разбираться.

Для начала поделимся деталями нового контракта Кавая. Соглашение на три года (до сезона-2026/2027) и сумму в $ 152,4 млн является полностью гарантированным и не предусматривает опцию игрока. Более того, чтобы поставить на нём свою подпись, Леонарду придётся отказаться от имеющейся опции на сезон-2024/2025, которая могла бы принести ему $ 48,8 млн.

Точно такое же условие существует в действующем контракте Пола Джорджа. Как выяснилось, с ним «Клипперс» также ведут переговоры о продлении, которое рассчитывают сделать долгосрочным. Франшиза планирует сохранить свой звёздный дуэт и, возможно, выдаст Джорджу новый контракт вроде того, что уже имеется на руках для Кавая.

«Мы очень рады продолжить наши отношения с Каваем. Он элитный игрок, потрясающий напарник и труженик, который знает, как побеждать, и делает это своим главным приоритетом. Он возвысил нашу франшизу с момента своего прихода. Нам повезло, что Кавай решил присоединиться к «Клипперс» пять лет назад, и мы рады продолжать наш путь вместе с ним», – сказал президент по баскетбольным операциям «Клипперс» Лоуренс Фрэнк.

Кавай Леонард Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Главной причиной, по которой Леонарду вообще предложили такое серьёзное продление, является тот факт, что он проводит один из своих самых «здоровых» и продуктивных сезонов. Он набирает по 23,8 очка (51,6% с игры, 43% из-за дуги, 87,1% со штрафной), 6,1 подбора, 3,4 передачи и 1,8 перехвата за игру при 1,6 потери, а из 36 матчей пропустил всего четыре – то ли новая политика участия так повлияла, то ли Каваю действительно удалось восстановиться после разрыва крестообразных связок колена в сезоне-2021/2022.

«Мы знаем, на что способны. Кажется, что я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом году, и это придаёт мне больше энергии. В целом я чувствую себя лучше, доверяю себе и могу больше показать, чем сказать. В прошлом году я старался действовать немного медленнее, потому что у меня были проблемы с коленом, но сейчас я чувствую себя хорошо. Мои напарники видят, что я двигаюсь так, как раньше, и это придаёт мне энергии», – говорил он накануне сезона.

И действительно, энергия и атмосфера в «Клипперс» в этом году совершенно другая – что на матчах, что на тренировках. Более того, теперь Пол Джордж играет много и стабильно, Джеймс Харден освоился на новом месте, а его приезд также пошёл на руку центровому Ивице Зубацу. Недавно «Клипперс» потерпели обидное поражение от соседей из «Лейкерс», но в следующем же туре реабилитировались и разгромили «Финикс» во второй раз за пять дней. Тренер Тайрон Лю знает, что делает, и вот в таком здоровом виде его команда занимает четвёртое место на Западе с балансом 23-13.

Убедительный результат, конечно же, является одной из главных причин, по которой в команде решили удержать нынешний состав. Но есть и другая – финансовая.

Кавай Леонард Фото: Harry How/Getty Images

В августе этого года в Лос-Анджелесе состоится открытие новой арены «Клипперс», которая будет вмещать 18 тыс. зрителей. Она обошлась фронт-офису Стива Балмера аж в $ 2 млрд, и окупить потраченные средства команде ещё придётся. Если учесть, что соседи из «Лейкерс» и без того продают больше билетов на домашние матчи, франшизе всё же нужно как-то переманивать болельщиков (и находить новых). И наличие звёздных имён в составе как нельзя лучше способствует этой цели. Во-первых, зрители приходят посмотреть на Кавая с Джорджем. Во-вторых, чем дальше нынешние «Клипперс» пройдут в сезоне-2023/2024, тем больше людей будет ходить на их новую арену в следующем. Арифметика довольно простая.

Будет ещё круче, если летом «Лос-Анджелесу» удастся продлить ещё и Джеймса Хардена – но с этим, увы, придётся подождать несколько месяцев. Согласно действующим правилам НБА, он сможет подписать новый контракт только в межсезонье.

В целом уже сейчас можно сказать, что продление Кавая пойдёт на руку «Лос-Анджелес Клипперс». Он продолжит зарабатывать по $ 50 млн в среднем за сезон, что довольно много, но в здоровом виде Леонард заслуживает этих денег. Хочется верить, что проблема с травмами не настигнет его в ходе оставшейся части сезона – то же самое можно сказать про Пола Джорджа. Но пока команда остаётся в зоне плей-офф – чего ещё желать?

Уже этой ночью «Клипперс» выйдут на площадку в матче с «Торонто». Начало – 11 января в 6:30 мск.

Больше контента от автора данного материала можно найти в телеграм-канале Basketball Arena.