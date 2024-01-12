«Реал» с огромным трудом обыграл «Валенсию» и другие результаты игрового дня.

ЦСКА может лишиться лицензии, апелляция у Бруно Кабокло. Итоги дня в Евролиге

Источник: ЦСКА может лишиться лицензии Евролиги в случае смены владельцев турнира

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Московский ЦСКА и израильский «Маккаби» могут потерять лицензии постоянных участников Евролиги, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в 2026 году истекает контракт между Евролигой и компанией IMG, которая фактически управляет турниром. Одновременно с этим истекут контракты клубов, являющихся постоянными участниками турнира, срок действия которых составляет 10 лет.

Сообщается, что нынешнее руководство лояльно относится к российскому баскетбольному гранду, но в случае смены владельцев позиции не только армейцев, но и израильского «Маккаби» могут оказаться под угрозой.

Напомним, российские баскетбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах, при этом ЦСКА сохраняет статус акционера Евролиги.

Клуб из Еврокубка выиграл апелляцию у игрока «Партизана» Бруно Кабокло

Фото: Кадр из трансляции

Итальянская команда «Умана Рейер», которая выступает в Еврокубке, выиграла апелляцию в суде против центрового «Партизана» Бруно Кабокло.

«Это решение итальянского суда доказывает, что клуб действовал предельно честно и сохраняет свою решимость обеспечивать соблюдение, в том числе на международных площадках, принципа, согласно которому контрактные обязательства должны соблюдаться, и что профессиональный игрок не может безнаказанно поворачиваться спиной к клубам, которые создали команду и спланировали сезон, опираясь на достигнутое соглашение», — говорится в заявлении «Рейера».

Первоначально Кабокло подписал контракт с «Рейером» сроком на один сезон в межсезонье, но после смены агента игрок решил не выполнять условия контракта и стал искать другие возможности продолжения карьеры, в итоге перейдя в сербский «Партизан».

Отметим, что спор между игроком и итальянским клубом продолжится в апелляционной коллегии ФИБА, в которую клуб подал апелляцию, чтобы добиться отмены решения о выдаче разрешения на подписание Кабокло контракта с «Партизаном».

Главный тренер «Маккаби» выделил лучшего специалиста в Евролиге

Фото: euroleaguebasketball.net

Главный тренер израильского «Маккаби Тель-Авив» Одед Катташ высказался в адрес коллеги Желько Обрадовича, который руководит игрой сербского «Партизана» в Евролиге.

«Желько лучший в моих глазах. Я многому научился у него, когда был игроком, а позже — тренером. И сейчас я наблюдаю, учусь.

Что делает тренера Обрадовича таким особенным, так это то, что он постоянно меняется. Он адаптируется ко всем командам, ко всем стилям, изменениям. Против него всегда нужно быть готовым к неожиданностям. И, как вы видите, он всегда находит выход из любой ситуации.

Даже если сезон начинается неудачно, ему удаётся всё исправить. Он выявляет лучшее в своих игроках. Впечатляет. Этот человек вдохновляет меня», — приводит слова Катташа Meridian Sport.

Результаты игрового дня Евролиги 11 января

Фото: euroleaguebasketball.net

Вчера, 11 января, состоялось четыре матча в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые прошли 11 января в Евролиге:

«Фенербахче» — «Бавария» — 98:91 ОТ.

«Панатинаикос» — «Монако» — 88:63.

«Олимпия» Милан — «Црвена Звезда» — 62:76.

«Реал» Мадрид — «Валенсия» — 96:86 ОТ.

Из примечательных моментов можно выделить то, что мадридский клуб второй раз за последние три матча оказывается в овертаймах. 5 января «Реал» отыграл рекордный матч с «Анадолу Эфес», пройдя четыре отрезка по пять минут.

«Монако» потерпел третье поражение из последних четырёх встреч. Таким образом, команда находится вне первой шестёрки в таблице, которая обеспечивает прямой выход в плей-офф.