В НБА рвётся ещё один серб по имени Никола. Ему пророчат второй номер на драфте-2024

Сербские ребята по имени Никола и с фамилией из пяти букв, которая заканчивается на «ич», имеют тенденцию пользоваться успехом в НБА. Йокич, Йович, и вот уже этим летом к ним может присоединиться ещё один соотечественник — Никола Топич. Этому 18-летнему разыгрывающему из «Црвены Звезды» предсказывают довольно высокую позицию на драфте-2024. И в этом материале «Чемпионат» расскажет почему.

Для начала немного истории. Никола родился 10 августа 2005 года в семье успешного сербского баскетболиста Миленко Топича. Он был участником драфта-1991 в НБА, но так и не был выбран, поэтому провёл всю карьеру в Европе — по большей части в странах бывшей Югославии. В качестве игрока Миленко становился трёхкратным чемпионом Югославии, чемпионом Адриатической лиги и обладателем Кубка Сапорты ФИБА.

Последним клубом Топича-старшего стал греческий «Ретимно», откуда он ушёл в 2008 году. В 2015-м Миленко решил попробовать себя в роли тренера: он проработал в нескольких сербских клубах, включая «Црвену Звезду», где был ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера, а также стал двукратным победителем сербской лиги и Лиги АБА.

В 2020-м, в то время как его отец занимал пост ассистента в штабе красно-белых, Никола оказался в молодёжной системе команды. До этого он играл за юношеский КК «Дефенс» в родном Нови-Саде. Уже в сезоне-2021/2022 Топич начал тренироваться с основной командой «Звезды», где выбрал для себя номер 44 – в честь его кумира Милоша Теодосича.

Никола Топич в матче с мадридским «Реалом» U18 Фото: David Grau/Getty Images

Профессиональный дебют Топича состоялся 28 марта 2022 года. В возрасте 16 лет, 7 месяцев и 18 дней он стал самым молодым игроком в истории «Црвены Звезды», который когда-либо набирал очки в Лиге АБА. Спустя несколько дней, 1 апреля 2022-го, он провёл свой первый матч в Евролиге, став 17-м самым юным баскетболистом в истории турнира (сразу после Луки Дончича, который занимает 16-е место).

Бо́льшую часть сезона-2022/2023 Топич провёл в аренде в «ОКК Белград». Учитывая, что в составе «Звезды» на тот момент находились Факундо Кампаццо, Лука Вильдоса и Стефан Маркович, в команде верили, что в условиях конкуренции молодой плеймейкер не будет получать достаточно игрового опыта. Однако летом 2023-го все трое покинули команду, а вот Никола подписал свой первый профессиональный контракт, который рассчитан на четыре года.

На старте сезона-2023/2024 его отправили играть в «Мегу», где Топич набирал по 18,6 очка, 6,9 передачи и 3,7 подбора в среднем за матч при 63% по показателю «тру-шутинг» (который учитывает двухочковые, трёхочковые и штрафные в одной формуле). Он должен был провести в аренде целый год, однако тренер Яннис Сферопулос, назначенный на пост в октябре, принял решение вернуть молодого игрока в «Звезду» прямо посреди сезона. Причин было несколько:

Топич всегда являлся поклонником «Црвены Звезды» и хочет продолжать выступление за клуб;

теперь у него есть возможность поучиться у своего любимого Теодосича, который присоединился к «Звезде» летом 2023-го;

Никола считает, что выступление в конкурентной Евролиге является лучшей подготовкой к НБА;

он хочет поработать над собственной игрой в защите, состязаясь с сильнейшими.

Яннис Сферопулос и Никола Топич Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Увы, в составе команды Топич пока успел провести всего два матча. Неделю назад он заработал травму в белградском дерби с «Партизаном». В третьей четверти игрок попросил заменить его, после чего, заметно прихрамывая, отправился в раздевалку. В клубе сообщили, что Никола получил травму колена, из-за которой пропустит четыре-шесть недель.

Хочется верить, что травма не является достаточно серьёзной, чтобы повлиять на шансы игрока на предстоящем драфте НБА. В последнее время его имя всё чаще упоминается в «моках», причём среди «лотерейных» проспектов (то есть номеров с первого по 14-й). Bleacher Report ставит Топича на второе место в своём списке, сравнивая с Шеем Гилджес-Александером. В ESPN предполагают, что он уйдёт пятым. В HoopsHype Николе пророчат 13-е место и утверждают, что скауты НБА сравнивают его с Ламело Боллом, но обеспокоены нестабильным броском.

Но для начала поговорим о его сильных сторонах. Во-первых, для разыгрывающего Топич обладает внушительным ростом — 198 см. Во-вторых, он уже является элитным плеймейкером, который обладает скоростью, высоким баскетбольным IQ и способен эффективно набирать очки даже при небольшом объёме бросков. Габариты и быстрый первый шаг позволяют ему без особых проблем проходить под кольцо, где он может эффектно завершить атаку с любой руки.

Вот что гласит скаутский отчёт по Топичу на портале NBA Draft Room, который также поставил его на второе место в моке драфта-2024:

жёсткий, сильный разыгрывающий или комбо-гард, обладающий низким центром тяжести, габаритами и силой, чтобы навязывать свою волю защите. Он играет с поднятой головой и обладает отличным видением и инстинктами для передач;

Топич больше играет под кольцом и способен «впитать» контакт в трёхсекундной зоне. Он очень креативный финишёр, а также обладает удивительной способностью проходить в трёхсекундную, несмотря на то что не обладает элитным рывком;

обладает хорошей техникой исполнения трёхочковых и держит оборону в напряжении. Он может действовать как слева, так и справа, и завершать броски с любой руки.

Другие авторитетные источники также отмечают его универсальность. Топич может выполнять самые разные задачи в нападении, даже когда не является ведущим его координатором, так как обладает достойными навыками игры без мяча.

Никола Топич Фото: Crvena zvezda mts/Djordje Kostic

Теперь о недостатках. Топич испытывает некоторые трудности при игре в обороне — что должно исправиться при Сферопулосе — и пока не обладает должной техникой исполнения джамп-шотов. Некоторые эксперты также отмечают, что он недостаточно атлетичный и взрывной, чтобы противостоять защитникам в НБА. Нестабильный дальний бросок и 29% реализации остаются проблемой, однако и её получится решить в «Црвене Звезде», которая исполняет больше всех трёхочковых в Евролиге (в пересчёте на одно владение).

Несмотря на всё это, Топич всё же является одним из самых выдающихся молодых игроков в Европе на данный момент. Предполагается, что он может даже уйти под первым номером на драфте НБА — его итоговое положение будет зависеть от того, в каком виде к церемонии подойдут другие проспекты. На днях Алекс Сарр, который является одним из главных претендентов на первую позицию, также выбыл из строя из-за травмы.

Уже сейчас можно сделать уверенное предположение, что наибольшие шансы на победу в лотерее драфта будут иметь «Сан-Антонио Спёрс» (6-30) и «Детройт Пистонс» (3-35). Так что не исключено, что Топич или Сарр окажутся в одной из этих команд. Но рассуждать о том, где начнётся их заокеанская карьера, пока рано. Так считает и сам Никола:

«Я вообще не думаю о драфте НБА. До этого ещё далеко. Пять-шесть месяцев. Я думаю только о следующей игре».

Больше контента от автора данного материала можно найти в телеграм-канале Basketball Arena.

* Реклама. 18+

Рекламодатель: ООО «ОККО»

Erid: 2Ranyn1iKig