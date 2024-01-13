«Анадолу Эфес» наконец-то победил, а «Барселона» демонстрирует феноменальную защиту с Яном Веселы на паркете.

Жёсткая критика от Майка Джеймса и внедрение системы обменов. Итоги дня в Евролиге

Бывший игрок ЦСКА Джеймс жёстко прошёлся по Евролиге, заявив, что его тошнит от неуважения

Майк Джеймс Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Экс-игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, который сейчас выступает за французский «Монако», раскритиковал судейство Евролиги после очередного технического фола, полученного во встрече регулярного чемпионата с «Панатинаикосом» (63:88).

«Евролига, меня уже тошнит от вашего неуважения. Я играю в этой лиге уже 10 лет. Не могу понять, почему на мне не свистят фолы. Я получаю «технарь» каждую игру, потому что вы все дерьмово делаете свою работу. Я работаю над своей игрой каждое лето, прошу и вас работать над своей», — написал Джеймс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Та встреча стала одной из самых неудачных для Джеймса в текущем сезоне Евролиги — он набрал лишь 11 очков, совершил шесть подборов и отдал пять передач.

Источник: экс-игрок ЦСКА подпишет контракт с «Црвеной Звездой»

Кори Хиггинс Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Бывший игрок московского ЦСКА Кори Хиггинс подпишет контракт с сербской «Црвеной Звездой». Об этом сообщает De Telegraf со ссылкой на нескольких сербских журналистов.

Отметим, что в матче 21-го тура Евролиги между «Олимпией Милан» и «Црвеной Звездой» защитник белградской команды Неманья Недович получил травму и выбыл как минимум на месяц. В связи с этим сербский клуб экстренно ищет замену своему баскетболисту.

Последней командой 34-летнего Хиггинса была каталонская «Барселона». Игрок не сумел договориться о продлении контракта с испанским клубом и после этого не перешёл ни в одну из команд.

Напомним, с 2015 по 2019 год баскетболист выступал за московский ЦСКА. Вместе с красно-синими Хиггинс дважды выигрывал Евролигу.

Один из лидеров «Фенербахче» получил травму и не поможет клубу в Евролиге

Найджел Хэйс Фото: euroleaguebasketball.net

Один из лидеров турецкого «Фенербахче» Найджел Хэйс получил травму и не сможет помогать команде на протяжении трёх-четырёх недель. Об этом сообщает Eurohoops. До травмы он не пропустил ни одной игры в Евролиге.

Напомним, в декабре «Фенербахче» уволил с поста главного тренера Димитриса Итудиса, который ранее работал в московском ЦСКА. Ему на смену пришёл бывший специалист каталонской «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс. После того как литовский тренер возглавил клуб из Стамбула, команда проиграла лишь в одном матче Евролиги из восьми.

«Барселона» демонстрирует феноменальную защиту с Яном Веселы на паркете

Ян Веселы Фото: euroleaguebasketball.net

Каталонская «Барселона» показывает феноменальную статистику в обороне, когда на паркете присутствует центровой Ян Веселы.

Когда на паркете находился 33-летний Веселы, соперники забросили 721 очко в корзину «Барселоны», в то время как центровой Вилли Эрнангомес позволил забросить 725. При этом Веселы провёл на 131 игровое владение больше на паркете, чем Эрнангомес (716 против 585).

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги с 14 победами при шести поражениях в чемпионате.

В прошлом сезоне каталонский клуб пробился в «Финал четырёх» Евролиги, где занял четвёртое место, уступив сперва мадридскому «Реалу», а затем французскому «Монако».

Игрок «Црвены Звезды» Неманья Недович пропустит месяц из-за травмы

Неманья Недович Фото: euroleaguebasketball.net

Сербский клуб «Црвена Звезда» сообщил о том, что защитник Неманья Недович пропустит, как минимум, четыре недели из-за частичного разрыва косой мышцы в области живота. Травма произошла во время матча Евролиги с «Олимпией», из-за чего игрок покинул площадку, успев семь минут.

В нынешнем розыгрыше Евролиги Неманья в среднем набирает 12,9 очков и 2,5 результативные передачи. «Црвена Звезда» находится на 13 месте в таблице после 21 тура. Команду отделяет одна победа до 10-го места, позволяющее принять участие в плей-ин.

Недович присоединится к Милошу Теодосичу в списке травмированных клуба. Тем не менее ожидается, что экс-игрок ЦСКА в скором времени сможет вернуться на паркет, когда восстановиться из-за небольшого повреждения подколенного сухожилия.

Глава профсоюза игроков Евролиги считает, что лиге не удастся внедрить систему обменов

Боштьян Нахбар Фото: Getty Images

Глава профсоюза игроков Евролиги Боштьян Нахбар поделился мнением о том, что европейскому чемпионату будет крайне непросто добиться механизма обменов, который работает в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Идея механизма обменов в Евролиге привлекла некоторое внимание в последнее время. Хотя у Ассоциации игроков нет существенных преимуществ в согласовании сделок в Евролиге, следует добавить, что при теоретически возможном создании такого механизма возникают некоторые неизбежные юридические вопросы.

Практически полное отсутствие возможности передачи контрактов игроков за границу и внутри национальных лиг в первую очередь исключает возможность использования такой системы. Контракты с игроками, скорее всего, придётся сначала расторгать, а затем повторно подписывать с командой на тех же условиях.

Это, по сути, исключает возможность системы обменов, которая действует в НБА. Но если мы говорим о расторжении контрактов с игроками и последующем подписании контракта с новой командой — на самом деле такое мы видим уже сейчас, во время трансферного окна Евролиги», — приводит слова Нахбара Basket News.

«Анадолу Эфес» наконец-то победил и другие результаты игрового дня Евролиги 12 января

Матч «Баскония» — «Олимпиакос» Фото: euroleaguebasketball.net

12 января проходили заключительные матчи 21-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Италии, Сербии, Израиля, Испании, Греции, Литвы, Франции и Германии.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 12 января в Евролиге:

«Анадолу Эфес» — «Виртус Болонья» — 99:75;

«Партизан» — «Маккаби Тель-Авив» — 88:79;

«Баскония» — «Олимпиакос» — 80:69;

«Барселона» — «Жальгирис» — 91:73;

АСВЕЛ — «Альба» — 63:88.

На данный момент после 21-го тура Евролиги мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу европейского баскетбольного чемпионата. Клуб из столицы Испании победил в 19 матчах при двух поражениях. Каталонская «Барселона» расположилась на втором месте в Евролиге с результатом 15-6.