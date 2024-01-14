«Просто перестаньте жаловаться». Что творится с судейством в НБА: мнение игроков и рефери

Так уж получилось, что в сезоне-2023/2024 в НБА большое внимание приковано к судейству — а точнее, к его качеству. Об этом говорят все: от болельщиков до игроков, тренеров и функционеров. И с каждой ошибкой, которую допускают арбитры, негодование только продолжает расти.

Одним из самых громких инцидентов стала ситуация с наставником «Торонто» Дарко Раяковичем, который после недавнего матча с «Лейкерс» обрушился волной критики на арбитров, за что в итоге был оштрафован лигой на $ 25 тыс.

Его «Рэпторс» потерпели поражение с минимальным счётом — 131:132. При этом в четвёртой четверти соперник отправился на штрафную линию 23 раза, а вот подопечные Раяковича — всего дважды. За все 48 минут игроки «Лос-Анджелеса» исполнили 36 штрафных против 13 у «Торонто». На одного только Энтони Дэвиса в той встрече пришлось 14 попыток.

Это при том, что в ходе сезона канадская команда не позволяет соперникам и 20 штрафных в среднем за игру (19,7), входя в тройку лучших по этому показателю.

«То, что произошло сегодня — это полный бред. Это позор. Позор для судей. Позор для лиги, что она допустила такое. 23 штрафных для них, а мы получаем только два в четвёртой четверти? Они должны были победить сегодня? Если это так, то просто дайте нам знать, чтобы мы не явились на игру. Просто дайте им выиграть. Это было несправедливо. И для нас это уже не первый раз. Я всегда буду заступаться за свою команду, за своих игроков и за свою организацию», — сказал Раякович на пресс-конференции.

Буквально за день до этого в матче «Индианы» с «Бостоном» жертвой некорректного судейского решения стал Джейлен Браун. Когда на счётчике оставалось 3,2 секунды, он попытался оформить победный бросок, в то время как находившийся позади него Бадди Хилд решил оказать сопротивление и коснуться мяча. Судьи сразу же зафиксировали фол в нападении, так как форвард «Пэйсерс» задел Брауна по голове. Однако Рик Карлайл решил использовать свой тренерский челлендж, который в итоге оказался успешным.

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В отчёте о работе судей отмену фола в нападении посчитали правильной, указав, что контакт между Хилдом и Брауном был минимальным. Вот только в последние две минуты матча судьи допустили две других важнейших ошибки. Во-первых, они не увидели нарушения Майлза Тёрнера за две секунды до сирены. Во-вторых, они ошибочно присудили Беннедикту Матурину три штрафных броска, которые оказались для «Индианы» победными.

Изначально предполагалось, что Кристапс Порзингис сфолил, пытаясь заблокировать трёхочковый бросок Матурина. Однако в отчёте указано, что он совершил «случайный контакт рукой, произошедший одновременно с блоком», и всё было в пределах правил. При этом рефери тут же пересмотрели эпизод, но предметом их разбора был не сам толчок, а лишь время, оставшееся на счётчике.

«Видите, о чём я говорю? Джей Би явно получил удар по затылку. Они пересмотрели эпизод, но только для того, чтобы отменить фол и сказать, что этого не произошло. Что, простите? Хорошая игра и вот такая концовка. Теперь вы понимаете, почему я бешусь, когда такое происходит», — такое сообщение оставил в социальных сетях Леброн Джеймс, который вроде как вообще не при делах.

Ти Джей Макконнелл (слева) и Джейлен Браун (справа) Фото: Andy Lyons/Getty Images

Тут хочется обратить внимание на разницу, которая существует между игроками и судьями. У первых всегда есть возможность публично выразить собственное недовольство, а у вторых — нет. С арбитрами не проводят пресс-конференций, у них нет миллионов подписчиков в социальных сетях. Более того, немногие в курсе, как в лиге вообще оценивают работу судей и чего им это стоит.

К тому же сами баскетболисты в некоторой степени являются частью проблемы. Такое мнение в свете всего происходящего выразил Стив Джейви, который проработал арбитром с 1986 по 2011 год и отсудил 1780 матчей, включая 243 игры в плей-офф и 23 — в финалах НБА.

«Так будет всегда. С тобой всегда будут спорить. И мне пришлось учиться этому по ходу дела: судьи находятся на площадке не для того, чтобы всем нравиться. Как сказал мне один наставник, они почти как полицейские. Ты знаешь, чего ожидать. Ты не можешь быть просто хорошим парнем, ты просто должен следовать правилам, делать всё, что в твоих силах, и следить за тем, чтобы все получали справедливое отношение. И это главное.

Стив Джейви (слева) и Док Риверс (справа), 2008 год Фото: Stephen Dunn/Getty Images

Я всегда был арбитром, который сосредоточен на своём деле и просто хочет судить игру. И я не хотел выслушивать жалобы каждый раз, когда раздавался свисток и кто-то не соглашался со мной. Я был настолько уважителен, насколько мог, старался быть профессионалом и отвечать на их вопросы. Но через некоторое время я подумал: «Знаете что? Я здесь, чтобы судить игру. Если вы не согласны, это нормально, просто перестаньте постоянно жаловаться».

В рождественском матче «Наггетс» и «Голден Стэйт» почти после каждого свистка игрок подходил к одному из судей, пытаясь пожаловаться или оправдаться. Я был в центре повторов и сказал: «Боже мой, кто-нибудь скажет этим парням, чтобы они прекратили?». Я даже не говорю о техническом фоле. Просто скажите парню: «Достаточно». Но за последние пару лет — и я не знаю, почему это изменилось — я заметил, что игроки часто жалуются», — заявил он.

Это правда — в последнее время баскетболисты всё чаще высказывают претензии относительно судейства. В анонимном опросе игроков по итогам 2023 года 25,8% респондентов назвали работу рефери главной проблемой, стоящей перед лигой. Некоторые отмечали, что арбитры не несут ответственности за свои решения, другие предлагали сделать процесс оценки более прозрачным.

Судья Скотт Фостер (№48) и Стив Керр (справа от него), сезон-2023/2024 Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Я не знаю, что происходит с игроками и их командами, и у меня нет поводов это знать. А они не знают, что происходит с судьями, когда дело касается их ответственности. Они понятия не имеют, что происходит с программой, где анализируется каждый свисток, каждое владение в каждой игре. Рейтинг судей во многом определяет то, как далеко они продвинутся в плей-офф, а это дополнительные деньги в их карманах», — сказал Джейви.

Ещё одной проблемой, на которую теперь уповают игроки, является внушительное количество удалений и технических, которые в нынешнем сезоне судьи раздают совершенно беспощадно. Досрочно покинуть площадку были вынуждены 27 человек, среди которых Никола Йокич, Яннис Адетокунбо, Клэй Томпсон, Трей Янг и другие именитые баскетболисты. Предполагается, что к концу регулярки количество подобных случаев вырастет примерно до 60 — это меньше, чем в прошлом году (75), но всё равно больше, чем в любом сезоне с 2013-го по 2021-й.

Конечно, многие судейские решения всё же являются справедливыми и обоснованными. Но порой кажется, что тут и там спортсменов наказывают в самых заурядных игровых моментах. Так, в конце ноября Джейсон Тейтум из «Бостона» получил технический фол за то, что повис на кольце после данка. При этом у игрока не было другого выбора: отпусти он дужку, и это могло бы привести к неприятному падению.

Джейсон Тейтум, сезон-2023/2024 Фото: Stacy Revere/Getty Images

«Это правило, которое, честно говоря, я считаю бессмысленным. Потому что любой, кто когда-либо играл в баскетбол или делал данк, знает, каково это. Ты хочешь убедиться, что ты будешь устойчив, когда приземлишься. Что под тобой никого нет. Может быть, они просто хотят, чтобы я отпустил руки и приземлился на спину», — сказал Тейтум.

Джейви объяснил, что подобные решения являются скорее превентивными: «Судьи впадают в крайности, чтобы прийти к среднему значению. Когда вы впадаете в крайность и начинаете штрафовать каждого, кто виснет на кольце, игроки вдруг начинают понимать: «Ладно, мне действительно не нужно висеть на ободе, поэтому я не буду этого делать». Так что вы увидите, что игроки точно перестанут это делать».

Это можно понять. Правила есть правила, и игнорировать явные нарушения ничем не лучше, нежели наказывать неявные. Более того, судьи находятся под большим давлением. От принятых решений зависит не только ход их карьеры, но и судьба отдельно взятого матча, который во многих ситуациях может дорого обойтись. Джейви вспоминал, как в начале своей карьеры провёл много бессонных ночей, переживая о некорректно отработанных моментах, стоивших командам победы.

Стив Джейви (слева) и Джейсон Кидд (справа), 2008 год Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Да и в наши дни проблема судейства всё чаще поднимается не только в баскетболе, но и во многих крупнейших спортивных лигах, особенно в США. В НБА тренеры верят, что виной всему — скудная подготовка новых, молодых арбитров.

«Мне кажется, что стало больше плохих бригад и молодых судей. Некоторых старших ребят перевели на более низкие должности, а молодые судьи учатся, но у них нет таких же навыков взаимодействия с людьми. Некоторые из них воспринимают всё более лично, и это видно. Думаю, это часть их стиля обучения и того, как много они используют аналитики для отслеживания судей. Человеческая часть отсутствует. Лучшие судьи — это те, с кем можно поговорить», — сказал неназванный тренер НБА.

«Я думаю, что приток молодых судей — часть проблемы. Я также думаю, что дело в том, как их учат. Судьи постарше чувствуют и понимают, что происходит на площадке. Но они учат судей, как судить, а не как играть. На мой взгляд, их больше волнует правильная механика. Они не видят и не понимают игры», — отметил другой специалист.

И если это на самом деле так, что Адаму Сильверу и компании действительно стоит сфокусировать на этом своё внимание. Предпринимаются ли меры на данный момент? Если да, то какие? Ответа на этот вопрос, увы, пока нет ни у кого. Но значит ли это, что руководители лиги будут ждать момента, когда происходящее совершенно выйдет из-под контроля? Возможно.

Не исключено также, что происходящее — это в какой-то мере их рук дело. Ведь в сентябре 2022-го НБА подписала новое коллективное соглашение с Национальной баскетбольной ассоциацией рефери, которое будет действовать до лета 2029 года. Остаётся только верить, что к тому моменту ситуация прекратит набирать обороты.