Обоюдная неприязнь. История конфликта Криса Пола и Скотта Фостера

На днях случился новый виток длительного конфликта между именитым рефери Скоттом Фостером и разыгрывающим Крисом Полом. Во время матча с «Финикс Санз» Пол столкнулся с Кевином Дюрантом, за что Крису дали фол. Во время того, как Кевин исполнял штрафные, один из лучших плеймейкеров своего поколения активно разговаривал с Фостером, будучи несогласным с решением судьи. Дискуссия становилась более напряжёной, что в итоге привело к тому, что пойнт-гард получил два технических подряд, что вынудило игрока покинуть площадку.

Минувшим утром стала известна расшифровка разговора.

Крис Пол: я мешал? Я был на пути? Это чушь собачья!

Фостер: нет, это не чушь собачья. Хватит.

Крис Пол: убирайся отсюда к чёртовой матери!

Позже Пол накричал на Фостера, заявив, что тот упомянул его сына: «Он говорит о моём сыне!»

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На пресс-конференции после матча Крис заявил, что у них есть личный конфликт с Фостером, связанный с сыном игрока.

«Это личное. У нас была ситуация несколько лет назад, и это личное. Лига знает, все знают. Это ситуация с моим сыном. Я не против того, чтобы судья говорил, говорил что угодно, только не надо использовать технические фолы, чтобы донести свою точку зрения. Я должен работать над тем, чтобы оставаться на площадке для своих партнёров по команде. Но такова реальность.

Он знает, о чём я говорю. У меня была встреча с ним, моим отцом, Доком Риверсом, Бобом Дилейни и всеми остальными. Это было, когда я был в «Клипперс». Целое событие. Это было давно. На площадке я не говорю ничего, чтобы меня так штрафовали», — приводит слова Пола CBS Sports.

Никаких дополнительных деталей о том, что конкретно произошло, нет.

Скотт Фостер и Крис Пол. Фото: Steve Dykes/Getty Images

История конфликта Пола и Фостера началась ещё в 2008 году. В свой третий сезон в НБА Крис Пол впервые вышел в плей-офф. Выступая за «Нью-Орлеан Пеликанс», Крис помог команде пройти первый раунд, после которого им встретился действующий чемпион «Сан-Антонио Спёрс». Луизианская команда смогла победить в первых двух играх серии, но техасский коллектив Грега Поповича смог выравнять положение и свести противостояние к седьмому матчу.

В той самой игре Фостер был одним из судей — «Пеликанс» в итоге проиграли. Но особых судейских нареканий к Фостеру по той игре не было, однако вот ради чего мы это рассказали. В 2020 году перед седьмой игрой первого раунда Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер», где выступал тогда Пол, и «Хьюстон Рокетс» Фостер подошёл к Крису и напомнил ему, что был тогда в числе судей в том обидном матче 2008 года. Зачем судье напоминать о подобном игроку перед встречей?

Период в «Клипперс» для Пола прошёл с кучей неудач и драматических поражений. Несмотря на звёздный состав команды, коллективу так и не удалось выйти даже в финал конференции ни в одном сезоне. Здесь начинает формироваться точка зрения у некоторой части фанатов о том, что Крис Пол — неудачник, что он ненадёжен в самые решающие моменты. Поражения разыгрывающего при Фостере продолжались, обстановка внутри накалялась, но публично о Скотте баскетболист начал говорить уже после перехода в «Рокетс».

Скотт Фостер и Крис Пол Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

«Рокетс», которые на протяжении нескольких лет составляли конкуренцию доминантным «Уорриорз» порой даже лучше, чем «Кливленд», в итоге так и не смогли добраться до заветного чемпионства. Во время пребывания Пола в техасской команде «Хьюстон» проиграл шесть плей-офф игр при судействе Скотта и не смог выиграть ни один матч.

В январе 2018 года Крис Пол публично высказался о Фостере, после того как получил технический фол во время проигранного матча регулярного сезона.

«Ну что я могу сказать. Это был классический Скотт Фостер», — заявил Пол в интервью после матча.

В феврале 2019 года вместе с Крисом высказался и Харден, у которого тоже особая история отношения с Фостером.

«Что я могу сказать о судействе? Это был Скотт Фостер. Я вообще стараюсь не говорить о судьях, но он всегда ведёт себя грубо и высокомерно. Как в такой ситуации можно выстраивать здоровые взаимоотношения с судьями? Я даже не говорю о какой-то его конкретной ошибке, а о том, как он себя ведёт на площадке. Это очень фрустрирует. С ним ты не можешь высказать своё мнение, ты не можешь ничего обсудить, ты сразу получаешь технический.

Я уверен, что он так делает из-за личных причин. Я не думаю, что ему вообще надо давать судить наши игры», — заявил Харден в послематчевом интервью.

Скотт Фостер и Крис Пол Фото: Christian Petersen/Getty Images

Разлад с Харденом привёл Пола к «Тандер». Казалось, что у коллектива особо нет шансов что-то показать, а Крис будет дожидаться возможности вернуться в «контендер». Тем не менее команда показала боевые качества, вышла в плей-офф и боролась на равных с «Хьюстоном» за выход во второй раунд. Седьмая игра, напоминание Фостера о неудаче Пола в 2008 году, проигрыш и очередная пресс-конференция, где сдерживающий слёзы Крис вновь открыто раскритиковал Скотта.

«Что по поводу свистка за задержку игры? В «пузыре» сложилась такая практика, что, когда происходит спорный момент, тренеры и игроки предпочитают чуть задержать паузу, чтобы успеть посмотреть повтор инцидента, чтобы решить, надо ли воспользоваться правом на пересмотр момента. Все это делали, никаких проблем не было.

В общем такой случай происходит, мне надо вбрасывать в аут, но я начинаю перевязывать шнурки, чтобы у тренера было время посмотреть повтор на общем экране. В этот момент ко мне подходит Скотт Фостер и говорит, что мне не надо этот театр устраивать, там сейчас полы будут мыть, пауза и так будет. Я согласился и потянулся завязать шнурки обратно. Но в итоге он всё равно свистнул, сказав, что я задерживаю игру. Это дерьмо вообще не имело никакого смысла!

Я не знаю, он… Мы могли выиграть игру, но эта ситуация… да, короче, вы всё сами понимаете. Меня оштрафуют, я сказал его имя, вы все знаете историю», — рассказал Пол после игры.

Крис Пол и Скотт Фостер Фото: Christian Petersen/Getty Images

Пол перешёл в «Финикс» и вывел команду команду в плей-офф со второго места на Западе, после того как организация на протяжении 10 лет не могла похвастаться участием в постсезоне. В первом раунде плей-офф сезона-2020/2021 «Санз» сражались с действующими чемпионами «Лос-Анджелес Лейкерс». После поражения в третьей игре противостояния Крис напомнил публике о невероятной статистике игр при Скотте Фостере.

«Если бы я занимался ставками… 11 игр подряд. 11 поражений подряд. Вы сами всё понимаете», — завуалированно высказался Пол на пресс-конференции.

Пол в итоге смог пройти в свой первый финал в жизни. После двух побед на старте финальной серии с «Милуоки» последовали четыре поражения подряд. В заключительной, шестой игре противостояния судил Скотт Фостер. Кто же ещё.

Таким образом, если обрисовать общую статистику игр Пола под судейством Фостера, то выходит довольно ясная картина. Из 20 таких игр в 15 фаворитом была команда, за которую выступал Пол, но Крису удалось выиграть лишь три встречи при 17 поражениях. После инцидента позавчерашней давности возобновились разговоры о том, что Фостеру должно быть запрещено судить игры, в которых принимает участие опытный разыгрывающий. Возможно, по той причине, что было публично озвучено о личных проблемах между Скоттом и Крисом, лига наконец примет меры.