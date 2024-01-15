Мнение о возвращении россиян в еврокубки, критика в адрес «Реала». Итоги дня в Евролиге

Глава Совета тренеров Евролиги Шашич выступил за возвращение российских клубов в еврокубки

ПБК ЦСКА Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Шашич высказался о возвращении российских клубов в турнир.

«До санкций в Евролиге участвовало три российских клуба. Не забывайте о том, сколько потеряли эти команды из-за всей этой ситуации. Нужно компенсировать их потери и дать возможность именно трём клубам из России участвовать в турнире. В долгосрочной перспективе не только ЦСКА может стать статусным клубом Евролиги, но и «Зенит». Город Санкт-Петербург — крайне притягательное место для любого фаната. Нужно ли говорить вообще о перспективах того, что может дать «Газпром» Евролиге? Они спонсировали Лигу чемпионов.

Если обобщить. Хочу ли я, чтобы вернулись российские клубы? В первую очередь, как серб, да. Во вторую очередь, как тот, кто работал в Евролиге девять лет, как исполнительный директор тренерского совета я бы приветствовал это и хотел бы, чтобы это произошло как можно раньше», — сказал Шашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Богачёв: позиция Шашича может стать предпосылкой к возвращению наших клубов в Евролигу

Горан Шашич Фото: Getty Images

Президент УНИКСа Евгений Богачёв считает, что позиция исполнительного директора Совета тренеров Евролиги Горана Шашича может повлиять на решение Евролиги вернуть российские команды в состав участников турнира. Ранее Шашич заявил, что «нельзя впутывать политику в спорт».

«Может ли позиция Шашича стать определённой предпосылкой к возвращению наших клубов в Евролигу? Думаю, что может. Он серб. Сербы в целом нас поддерживают. Тут вопрос, насколько прислушаются к нему. Это было бы как бальзам.

Баскетбол — игра интересная, интеллектуальная, объединяющая. Позиция Шашича абсолютно правильная: спорт есть спорт. К тому же мы видим, что там относительно Израиля, но их команды не отстраняют», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Игорь Ракочевич раскритиковал Евролигу за отношение к «Црвене Звезде» и «Партизану»

Евролига Фото: Getty Images

Бывший сербский игрок Игор Ракочевич раскритиковал непостоянный статус «Црвены Звезды» и «Партизана» в Евролиге. В сообщении, опубликованном на его личном аккаунте X, Ракочевич сказал следующее.

«Если в следующем году у Сербии не будет двух представителей в Евролиге, значит, такие критерии, как традиции, качество баскетбола, развитие молодых игроков Евролиги, количество зрителей, самая зажигательная атмосфера на матчах, продвижение Евролиги, отдача многих выдающихся игроков в Европу, не соблюдаются.

То, что «Црвена Звезда» и «Партизан» после всего, что они дали Европе, при таком интересе и самой большой аудитории, возможно, не будут играть в Евролиге в следующем году, по меньшей мере несправедливо», — приводит слова Ракочевича Basket News.

«Црвена Звезда» подписала экс-игрока «Филадельфии» Джавонте Смарта

Джавонте Смарт Фото: Getty Images

Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда», выступающий в Евролиге, подписал контракт с американским разыгрывающим Джавонте Смартом.

Последней командой Смарта был клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс». В сезоне-2023/2024 баскетболист принял участие в одном матче регулярного чемпионата, а 23 декабря был отчислен из состава команды.

На данный момент «Црвена Звезда» занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги с девятью победами при 12 поражениях. По ходу нынешнего регулярного чемпионата сербский клуб уволил главного тренера Душко Ивановича, на смену которому пришёл греческий специалист Яннис Сферопулос.

Экс-игрок ЦСКА не прошёл медицинское обследование в клубе Евролиги

Кори Хиггис (слева) Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Бывший игрок московского ЦСКА Кори Хиггинс не прошёл медицинское обследование перед подписанием контракта с сербской «Црвеной Звездой», выступающей в Евролиге. Об этом сообщает TelesportRS.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Црвена Звезда» в связи с травмой защитника команды Неманьи Недовича начала поиск замены баскетболисту. Взгляд сербского клуба пал на Хиггинса, который на данный момент находится без команды.

Последней командой 34-летнего Хиггинса была каталонская «Барселона». Игрок не сумел договориться о продлении контракта с испанским клубом и после этого не перешёл ни в одну из команд.

Напомним, с 2015 по 2019 год баскетболист выступал за московский ЦСКА. Вместе с красно-синими Хиггинс дважды выигрывал Евролигу.

Владелец «Панатинаикоса» раскритиковал действия «Реала»

Евролига Фото: Getty Images

Владелец греческого «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос обратился к руководству мадридского «Реала» по поводу того, что действующий победитель Евролиги распространяет слухи о том, что клуб из Афин предлагал контракты лидерам «сливочных» центровому Уолтеру Таварешу и форварду Марио Хезонье.

«Вы настолько напуганы там, в Испании? Вы заставили Marca написать бессмысленный материал, чтобы запутать нас?» — написал Яннакопулос в своих социальных сетях.

Ранее Marca сообщала, что «Панатинаикос» сделал очень выгодные предложения лидерам «Реала» перед тем, как у игроков истекали контракты с мадридским клубом (летом 2023 года).

Сообщается, что Тавареш получил предложение с зарплатой € 3 млн в год, а Хезонье предлагали аналогичную сумму, но за двухлетнее соглашение.