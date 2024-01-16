Судебный процесс в отношении Вильдоса, Холлинс покинул «Жальгирис». Итоги дня в Евролиге

«Панатинаикос» лишился центрового в преддверии важных матчей из-за операции, а Мессина высказался о травмированных игроках «Милана».

«Панатинаикос» лишился центрового в преддверии важных матчей из-за операции

Александр Бальцеровски Фото: euroleaguebasketball.net

Польский центровой «Панатинаикоса» Александр Бальцеровски перенёс операцию и выбыл из строя на некоторое время. Об этом информирует пресс-служба команды. У игрока был диагностирован аппендицит.

О сроках восстановления Бальцеровского пока ничего не сообщается. Ожидается, что он не поможет команде в ближайших матчах регулярного чемпионата Евролиги с «Партизаном» (19 января) и чемпионата Греции с «Олимпиакосом» (22 января).

Польский центровой присоединился к «Панатинаикосу» прошлым летом и на данный момент набирает в среднем 3,7 очка и делает 1,6 подбора в 17 матчах Евролиги. В настоящий момент греческий клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 13 побед при восьми поражениях.

Мессина высказался о травмированных игроках «Милана» перед матчем с «Валенсией» в Евролиге

Этторе Мессина Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина дал комментарий по поводу травмированных игроков команды. По словам Мессины, к возвращению в строй близок только лёгкий форвард Шейвон Шилдс.

«Из средств массовой информации я узнал, что Маодо Ло и Билли Бэрон близки к возвращению. Нет, это не так. Единственный, кто близок к тому, чтобы вновь оказаться на паркете, так это Шейвон Шилдс. Он уже провёл несколько обнадёживающих индивидуальных тренировок.

Если он продолжит в том же духе и с ним не случится никаких неприятностей, то сможет выйти минут на десять в пятничной игре. Что касается возвращения в строй Барона, Ло и Миротича, то это будет решаться позже», — приводит слова Мессины Basket News.

19 января «Милан» на выезде сыграет с «Валенсией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Два сербских клуба возглавили рейтинг команд с лучшей посещаемостью в Евролиге

Евролига Фото: Getty Images

Сербские «Партизан» и «Црвена Звезда» стали лучшими клубами по посещаемости в нынешнем сезоне баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Топ-10 лучших клубов Евролиги по посещаемости в текущем сезоне:

«Партизан» — 19 801 болельщик в среднем. «Црвена Звезда» — 18 888 болельщиков в среднем. «Жальгирис» — 14 935 болельщиков в среднем. «Панатинаикос» — 14 914 болельщиков в среднем. «Анадолу Эфес» — 12 079 болельщиков в среднем. «Олимпиакос» — 11 323 болельщика в среднем. «Фенербахче» — 10 146 болельщиков в среднем. «Баскония» — 9916 болельщиков в среднем. «Альба» Берлин — 9371 болельщик в среднем. «Олимпия» Милан — 9333 болельщика в среднем.

Евролига представила рейтинг лучших игроков по системе «плюс-минус»

Евролига Фото: Getty Images

Пресс-служба баскетбольной Евролиги опубликовала список лучших игроков нынешнего сезона по системе «плюс-минус». Этот рейтинг возглавил центровой греческого «Панатинаикоса» Матиас Лессор. Вторую и третью позиции разделили защитник испанской «Барселоны» Дарио Брисуэла и ещё один защитник Огнен Ярамаз из сербского «Партизана».

Лучшие игроки нынешнего сезона Евролиги по системе «плюс-минус»:

1. Матиас Лессор (+33, «Панатинаикос»).

2-3. Дарио Брисуэла (+30, «Барселона»).

2-3. Огнен Ярамаз (+30, «Партизан»).

4. Марюс Григонис (+29, «Панатинаикос»).

5-6. Джабари Паркер (+28, «Барселона»).

5-6. Шейн Ларкин (+28, «Анадолу Эфес»).

Отметим, что система «плюс-минус» показывает, насколько больше очков набирала (или пропускала) команда игрока в те моменты, когда он находился на площадке.

Лессор, Шенгелия, Монеке — лучшие по количеству очков под кольцом в Евролиге

Матиас Лессор Фото: euroleaguebasketball.net

Пресс-служба баскетбольной Евролиги представила список лучших игроков по количеству набранных очков под кольцом в нынешнем сезоне. Этот рейтинг возглавил центровой греческого «Панатинаикоса» Матиас Лессор. На второй строчке расположился грузинский форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия. Топ-3 замкнул форвард испанской «Басконии» Чима Монеке.

Лучшие игроки по количеству очков под кольцом в текущем сезоне Евролиги:

Матиас Лессор (194 очка, «Панатинаикос»). Торнике Шенгелия (164 очка, «Виртус»). Чима Монеке (149 очков, «Баскония»). Джонатан Мотли (143 очка, «Фенербахче»). Венсан Пуарье (141 очко, «Реал» Мадрид). Йоханнес Тиман (134 очка, «Альба» Берлин). Тайрик Джонс (128 очков, «Анадолу Эфес»). Уолтер Тавареш (123 очка, «Реал» Мадрид).

«Жальгирис» расстался с экс-защитником «Зенита»

Остин Холлинс Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Пресс-служба литовского «Жальгириса» объявила о расставании с защитником Остином Холлинсом, который выступал за команду из Каунаса по негарантированному контракту.

«После испытательного срока мы оценили все обстоятельства и решили искать другие варианты. Холлинс показал себя настоящим профессионалом за этот короткий период. Мы можем дать только самый положительный отзыв о нём», — приводит слова генерального менеджера клуба официальный сайт «Жальгириса».

В нынешнем сезоне баскетболист принял участие в восьми матчах Евролиги, набирая в среднем 3,9 очка и 1,0 подбора за 12 минут игры.

Холлинс известен российским болельщикам по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит». За клуб из Северной столицы он выступал в период с 2019 по 2021 год.

Суд обязал игрока «Панатинаикоса» Вильдосу выплатить € 1 млн «Басконии»

Лука Вильдоса Фото: euroleaguebasketball.net

Испанская «Баскония» выиграла судебный процесс против аргентинского разыгрывающего «Панатинаикоса» Луки Вильдосы. Баскетболист обязан выплатить «Басконии» € 1 млн. Об этом сообщает Basket News.

Ситуация связана с неправомерным, по мнению испанского клуба, переходом Вильдосы в сербскую «Црвену Звезду» из «Нью-Йорк Никс». До американского клуба баскетболист выступал за «Басконию». В испанском клубе утверждали, что они сохранили права на игрока за пределами НБА. При этом «Баскония» будет апеллировать к взысканию полной суммы в € 2 млн, которая предположительно была включена в сделку.

В данный момент Вильдоса восстанавливается от травмы. В 18 матчах текущего сезона Евролиги игрок в среднем набирал 6,8 очка, 1,7 передачи и 1,7 подбора.