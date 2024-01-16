Судебный процесс в отношении Вильдоса, Холлинс покинул «Жальгирис». Итоги дня в Евролиге

- «Панатинаикос» лишился центрового в преддверии важных матчей из-за операции
- Мессина высказался о травмированных игроках «Милана» перед матчем с «Валенсией» в Евролиге
- Два сербских клуба возглавили рейтинг команд с лучшей посещаемостью в Евролиге
- Евролига представила рейтинг лучших игроков по системе «плюс-минус»
- Лессор, Шенгелия, Монеке — лучшие по количеству очков под кольцом в Евролиге
- «Жальгирис» расстался с экс-защитником «Зенита»
- Суд обязал игрока «Панатинаикоса» Вильдосу выплатить € 1 млн «Басконии»
«Панатинаикос» лишился центрового в преддверии важных матчей из-за операции
Александр Бальцеровски
Фото: euroleaguebasketball.net
Польский центровой «Панатинаикоса» Александр Бальцеровски перенёс операцию и выбыл из строя на некоторое время. Об этом информирует пресс-служба команды. У игрока был диагностирован аппендицит.
О сроках восстановления Бальцеровского пока ничего не сообщается. Ожидается, что он не поможет команде в ближайших матчах регулярного чемпионата Евролиги с «Партизаном» (19 января) и чемпионата Греции с «Олимпиакосом» (22 января).
Польский центровой присоединился к «Панатинаикосу» прошлым летом и на данный момент набирает в среднем 3,7 очка и делает 1,6 подбора в 17 матчах Евролиги. В настоящий момент греческий клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 13 побед при восьми поражениях.
Мессина высказался о травмированных игроках «Милана» перед матчем с «Валенсией» в Евролиге
Этторе Мессина
Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»
Главный тренер «Милана» Этторе Мессина дал комментарий по поводу травмированных игроков команды. По словам Мессины, к возвращению в строй близок только лёгкий форвард Шейвон Шилдс.
«Из средств массовой информации я узнал, что Маодо Ло и Билли Бэрон близки к возвращению. Нет, это не так. Единственный, кто близок к тому, чтобы вновь оказаться на паркете, так это Шейвон Шилдс. Он уже провёл несколько обнадёживающих индивидуальных тренировок.
Если он продолжит в том же духе и с ним не случится никаких неприятностей, то сможет выйти минут на десять в пятничной игре. Что касается возвращения в строй Барона, Ло и Миротича, то это будет решаться позже», — приводит слова Мессины Basket News.
19 января «Милан» на выезде сыграет с «Валенсией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.
Два сербских клуба возглавили рейтинг команд с лучшей посещаемостью в Евролиге
Евролига
Фото: Getty Images
Сербские «Партизан» и «Црвена Звезда» стали лучшими клубами по посещаемости в нынешнем сезоне баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Топ-10 лучших клубов Евролиги по посещаемости в текущем сезоне:
- «Партизан» — 19 801 болельщик в среднем.
- «Црвена Звезда» — 18 888 болельщиков в среднем.
- «Жальгирис» — 14 935 болельщиков в среднем.
- «Панатинаикос» — 14 914 болельщиков в среднем.
- «Анадолу Эфес» — 12 079 болельщиков в среднем.
- «Олимпиакос» — 11 323 болельщика в среднем.
- «Фенербахче» — 10 146 болельщиков в среднем.
- «Баскония» — 9916 болельщиков в среднем.
- «Альба» Берлин — 9371 болельщик в среднем.
- «Олимпия» Милан — 9333 болельщика в среднем.
Евролига представила рейтинг лучших игроков по системе «плюс-минус»
Евролига
Фото: Getty Images
Пресс-служба баскетбольной Евролиги опубликовала список лучших игроков нынешнего сезона по системе «плюс-минус». Этот рейтинг возглавил центровой греческого «Панатинаикоса» Матиас Лессор. Вторую и третью позиции разделили защитник испанской «Барселоны» Дарио Брисуэла и ещё один защитник Огнен Ярамаз из сербского «Партизана».
Лучшие игроки нынешнего сезона Евролиги по системе «плюс-минус»:
1. Матиас Лессор (+33, «Панатинаикос»).
2-3. Дарио Брисуэла (+30, «Барселона»).
2-3. Огнен Ярамаз (+30, «Партизан»).
4. Марюс Григонис (+29, «Панатинаикос»).
5-6. Джабари Паркер (+28, «Барселона»).
5-6. Шейн Ларкин (+28, «Анадолу Эфес»).
Отметим, что система «плюс-минус» показывает, насколько больше очков набирала (или пропускала) команда игрока в те моменты, когда он находился на площадке.
Лессор, Шенгелия, Монеке — лучшие по количеству очков под кольцом в Евролиге
Матиас Лессор
Фото: euroleaguebasketball.net
Пресс-служба баскетбольной Евролиги представила список лучших игроков по количеству набранных очков под кольцом в нынешнем сезоне. Этот рейтинг возглавил центровой греческого «Панатинаикоса» Матиас Лессор. На второй строчке расположился грузинский форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия. Топ-3 замкнул форвард испанской «Басконии» Чима Монеке.
Лучшие игроки по количеству очков под кольцом в текущем сезоне Евролиги:
- Матиас Лессор (194 очка, «Панатинаикос»).
- Торнике Шенгелия (164 очка, «Виртус»).
- Чима Монеке (149 очков, «Баскония»).
- Джонатан Мотли (143 очка, «Фенербахче»).
- Венсан Пуарье (141 очко, «Реал» Мадрид).
- Йоханнес Тиман (134 очка, «Альба» Берлин).
- Тайрик Джонс (128 очков, «Анадолу Эфес»).
- Уолтер Тавареш (123 очка, «Реал» Мадрид).
«Жальгирис» расстался с экс-защитником «Зенита»
Остин Холлинс
Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»
Пресс-служба литовского «Жальгириса» объявила о расставании с защитником Остином Холлинсом, который выступал за команду из Каунаса по негарантированному контракту.
«После испытательного срока мы оценили все обстоятельства и решили искать другие варианты. Холлинс показал себя настоящим профессионалом за этот короткий период. Мы можем дать только самый положительный отзыв о нём», — приводит слова генерального менеджера клуба официальный сайт «Жальгириса».
В нынешнем сезоне баскетболист принял участие в восьми матчах Евролиги, набирая в среднем 3,9 очка и 1,0 подбора за 12 минут игры.
Холлинс известен российским болельщикам по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит». За клуб из Северной столицы он выступал в период с 2019 по 2021 год.
Суд обязал игрока «Панатинаикоса» Вильдосу выплатить € 1 млн «Басконии»
Лука Вильдоса
Фото: euroleaguebasketball.net
Испанская «Баскония» выиграла судебный процесс против аргентинского разыгрывающего «Панатинаикоса» Луки Вильдосы. Баскетболист обязан выплатить «Басконии» € 1 млн. Об этом сообщает Basket News.
Ситуация связана с неправомерным, по мнению испанского клуба, переходом Вильдосы в сербскую «Црвену Звезду» из «Нью-Йорк Никс». До американского клуба баскетболист выступал за «Басконию». В испанском клубе утверждали, что они сохранили права на игрока за пределами НБА. При этом «Баскония» будет апеллировать к взысканию полной суммы в € 2 млн, которая предположительно была включена в сделку.
В данный момент Вильдоса восстанавливается от травмы. В 18 матчах текущего сезона Евролиги игрок в среднем набирал 6,8 очка, 1,7 передачи и 1,7 подбора.