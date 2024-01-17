Ассистент Стива Керра Деян Милоевич скончался. Рассказываем про великую карьеру серба

Этот текст писался нами ещё в то время, когда журналисты сообщили о госпитализации Деяна Милоевича. За несколько минут до публикации материала стало известно, что заслуженного сербского специалиста не стало. Давайте восстановим события, которые произошли с тренером, и расскажем о славной карьере Деяна.

Несколько часов назад стало известно, что ассистент Стива Керра в «Голден Стэйт Уорриорз» Деян Милоевич оказался в больнице. Произошло это накануне матча с «Ютой». Серб прилетел вместе с командой в Солт-Лейк-Сити и находился в местном ресторане на командном ужине. Затем у тренера внезапно ухудшилось самочувствие, что привело к его немедленной госпитализации.

Известный инсайдер Эдриан Войнаровски, одним из первых сообщивший неприятную новость, использовал следующую формулировку: «Внезапная и серьёзная проблема со здоровьем». Никакой официальной информации о том, что конкретно случилось с Милоевичем, поначалу не было. Затем сербский портал Sportklub опубликовал материал, ссылаясь на близких людей серба, что Деян перенёс сердечный приступ. Серба доставили в больницу, где его срочно прооперировали. Как дальше сообщал источник, состояние специалиста было тяжёлым.

Спустя несколько часов, около 22:15 мск, стало известно, что Милоевич скончался. Ещё до того, как стала известна трагическая новость, множество людей из баскетбольного мира выразили свои слова поддержки. Это неудивительно, ведь Деян провёл славную баскетбольную карьеру. Не только будучи тренером, но и игроком.

Деян Милоевич Фото: Rodolfo Molina/Getty Images

Деян выступал на позиции тяжёлого форварда. В 1998 году он в составе югославской сборной стал победителем молодёжного чемпионата Европы в Италии. Уже в 2001 году ему удалось повторить свой успех, только уже со взрослой сборной Сербии и Черногории. Что касается клубного баскетбола, Деян начинал играть у себя на родине, после чего в 2000 году перешёл в известную черногорскую команду «Будучность». Именно там Милоевич начал выходить на свой пик.

Вместе с «Будучностью» Деян выиграл кубок Югославии в 2001 году. В том же сезоне он добился победы в объединённом чемпионате Сербии и Черногории, а уже в 2004 году стал MVP Адриатической лиги. Будучи на пике своей карьеры, Милоевич перешёл в «Партизан», где смог стать самым влиятельным игроком лиги ещё два раза. Можно сказать, что в середине нулевых серб был одним из лучшим игроков в Европе на своей позиции.

Последние года своей карьеры Деян провёл в «Валенсии», затем в «Галатасарае» и завершил карьеру, вернувшись в «Партизан». Произошло это в 2009 году, когда Милоевичу было лишь 32 года. К этому решению его подтолкнули регулярные проблемы с коленом.

Никола Йокич Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Спустя три года после завершения игровой карьеры Деян стал главным тренером белградского клуба «Мега». С первого же сезона Милоевич привёл команду к большому успеху, доведя её до полуфинала сербской лиги. Подобное достижение позволило клубу квалифицироваться в Адриатическую лигу. Дебют оказался удачным — восьмое место. Позиция в середине таблицы в первый же сезон — крайне похвальный результат.

В том же 2012 году в команде появился 17-летний Никола Йокич. Поначалу он в основном играл за молодёжную команду, но уже с сезона-2013/2014 стал регулярно принимать участие в матчах основного состава. Летом он был задрафтован в НБА под 41-м номером, а уже в следующем сезоне стал MVP Адриатической лиги, после чего отправился в «Денвер Наггетс».

Йокич — не единственный игрок НБА, с которым Милоевич успел поработать в «Меге». Деян тренировал и Влатко Чанчара, и Гогу Битадзе, и Тимоте Луваву-Кабарро, а также ещё ряд игроков, которые в итоге были задрафтованы в главную лигу мира.

Деян Милоевич Фото: Elyxandro Cegarra/Getty Images

Уже в 2018 году Милоевич попробовал себя в НБА, поработав с командой «Хьюстон Рокетс» в Летней лиге. Тем не менее переезд в США, перед которым тренер успел поработать в «Будучности», где играл с 2000 по 2004 год, состоится только через три года.

В Черногории он тут же добился успеха, выиграв чемпионат и кубок страны. Тем не менее амбиции специалиста были устремлены за океан, из-за чего Милоевич покинул «Будучность», как только ему пришло предложение поработать ассистентом Керра в «Голден Стэйт». Какими же делами занимался Деян в калифорнийской команде? Основываясь на своём игровом опыте на позиции тяжёлого форварда, он больше всего занимался бигменами.

Сообщается, что Деян чаще всего работал с Джеймсом Уайзменом, Дрэймондом Грином и Кевоном Луни. Особенно отмечается вклад специалиста в том, как он помог Луни в плане подборов. Именно это качество сильно помогло «Голден Стэйт» в их чемпионском походе 2022 года. Таким образом, Милоевич стал вторым сербским ассистентом в истории НБА, кому удавалось выиграть титул. Первым таким наставником был Игор Кокошков, сумевший добиться такого успеха в 2004 году вместе с «Детройт Пистонс».

Милоевич был ассистентом Кокошкова в сборной Сербии с 2019 по 2021 год. Тренерский штаб не сумел справиться с задачей-минимум и не смог помочь национальной команде квалифицироваться на Олимпиаду в Токио.