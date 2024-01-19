Кто бы мог подумать! 5 скромных обменов, которые обернулись большим успехом в НБА

В истории НБА было множество громких обменов, которые в баскетбольных кругах принято именовать «блокбастерами». Например, уход Шакила О'Нила в «Майами» в 2006-м или совсем свежий переезд Дэмьена Лилларда из «Портленда» в «Милуоки». Подобные сделки могли за мгновение перевернуть расстановку сил в лиге, подарив той или команде шансы на чемпионство или, наоборот, лишив её таковых.

Но были и трейды, настоящую ценность которых получалось признать только со временем. В этом материале «Чемпионат» расскажет о пяти подобных случаях, когда недооценённые, на первый взгляд, игроки в итоге оказали огромное влияние на новую команду.

Пи Джей Такер в «Милуоки»

Пи Джей Такер, 2019 год Фото: Patrick McDermott/Getty Images

На момент перехода в «Милуоки» Пи Джей Такеру было уже 35 лет. Команда забрала его из «Хьюстона», когда тот показывал худшее выступление в своей карьере, и в итоге удержала всего на половину сезона. Но это не помешало опытному форварду внести огромный вклад в завоевание франшизой первого за 50 лет чемпионского титула.

Своё лучшее выступление в сезоне-2020/2021 Такер показал именно в плей-офф. Он был как будто недостающей деталью пазла и в итоге позволил «Милуоки» играть маленькой пятёркой с Яннисом Адетокунбо на пятой позиции. Всё потому, что при росте в 196 см он попросту быстрее и меньше традиционных тяжёлых форвардов.

При этом Такер обладает достаточным весом и силой, чтобы противостоять более габаритным «большим», а также проворностью, которая позволяет ему защищаться на периметре. И хотя он никогда не славился умением набирать очки, время от времени Пи Джей мог забросить важный открытый трёхочковый.

Всё это помогло «Бакс» сделать финальный рывок на пути к заветному чемпионскому трофею. Такер принял участие в 23 матчах и в каждом из них по полной выложился в обороне, сдерживая сильнейших соперников (причём на любой позиции). В итоге он отпраздновал победу с «Милуоки», но вскоре покинул команду — в руководстве не рискнули принять его контракт и переступить за порог налога на роскошь.

Деррик Уайт в «Бостон»

Деррик Уайт, сезон-2023/2024 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Деррик Уайт присоединился к «Селтикс» 10 февраля 2022 года. До этого он провёл четыре с половиной года в «Сан-Антонио», выбравшем его на драфте–2017 под 29-м номером. В обмен на Уайта «Спёрс» получили Джоша Ричардсона, Ромео Лэнгфорда, а также пики первого раунда на драфтах 2023 и 2028 годов.

Ощутимое влияние на «Селтикс» защитник начал оказывать в сезоне-2022/2023. Его связка с Джейсоном Тейтумом была третьей самой используемой в «Бостоне»: вместе они провели на площадке 1574 минуты в 74 матчах, имея при этом атакующий рейтинг в 120,2 очка на 100 владений и защитный — в 108,9 очка. Уайт также показал достойный перформанс в том плей-офф, причём на обоих концах площадки.

Нынешний сезон показал, что он вписывается в систему «Бостона» даже лучше, чем Маркус Смарт. Деррик приносит пользу как с мячом в руках, так и без, создаёт моменты для своих напарников, может без проблем защищать несколько позиций, в том числе в клатче, а ещё реализует 41,2% своих бросков из-за дуги. Он также обладает невероятным навыком подстраиваться под ситуацию. В одном матче он может отыграть 40 минут и набрать 30 очков, в другом — исполнять роль шестого со скамейки. Так или иначе, Уайт является неотъемлемой частью командного успеха.

На данный момент он идёт вторым после Тейтума по ряду продвинутых статистических метрик (вроде WS или VORP), а также возглавляет лигу по суммарному показателю «плюс-минус» («+364»). Его ближайшим преследователем остаётся Никола Йокич с «+330».

Его защитное влияние также невозможно недооценить. Уайт имеет второй персональный защитный рейтинг в команде (108,1), уступая только Элу Хорфорду. Он также занимает второе место среди всех защитников в лиге по среднему количеству блоков (1,1) — по этому показателю Деррика опережает лишь Скотти Барнс.

Дэнни Грин в «Торонто»

Дэнни Грин, 2019 год Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

По сравнению с чемпионским и последовавшим за ним сезонах эффективность Грина в нападении продолжала снижаться. Особенно заметно это было в сезоне-2015/2016, когда его реализация с игры снизилась до 37,6% (против 43,6% годом ранее), а точность из-за дуги упала с 41,8% до 33,2% при меньшем объёме бросков.

Атмосфера в раздевалке продолжала портиться, и Грин был единственным, кто публично заступался за напарника Кавая Леонарда в его конфликте с руководством «Спёрс» и Греггом Поповичем. Всё привело к тому, что игроков вместе обменяли в «Торонто» на Демара Дерозана, Якоба Пёлтля и пик первого раунда в 2019-м (оказавшийся Келдоном Джонсоном).

И хотя главным героем всего произошедшего оставался Леонард, триумфальный сезон в «Рэпторз» стал для Грина лучшим за долгое время. Он набирал 10,3 очка, реализуя 46,5% бросков с игры и 45,5% — из-за дуги, и был ключевым элементом нападения команды. Знал, когда открыться, и частенько атаковал кольцо из углов. При этом он отыграл 80 матчей в регулярном чемпионате, играя в связке как с Каваем, так и с Кайлом Лоури.

Да, в том плей-офф он выглядел не так уверенно, как в ходе регулярки, и в итоге уступил место в старте Фреду Ванвлиту. Тем не менее Грин продолжал выходить со скамейки и реализовывать важные трёхочковые, обеспечивая вместе с этим серьёзное защитное присутствие.

Другой немаловажной деталью являлся сам факт его присутствия в раздевалке. Ветеран с собственным подкастом и открытым, позитивным характером помог «Рэпторз» объединиться за закрытыми дверьми. Вот так из дополнительной фигуры в обмене Кавая Грин превратился в реальную подмогу на пути к первому чемпионству в истории франшизы.

Аарон Гордон в «Денвер»

Аарон Гордон, сезон-2023/2024 Фото: Sarah Stier/Getty Images

25 марта 2021 года Аарон Гордон вместе с Гэри Кларком был обменян из «Орландо Мэджик» в «Денвер Наггетс» на Гэри Харриса, Ар Джей Хэмптона и защищённый пик первого раунда в 2025-м. И с тех пор карьера перспективного форварда однозначно пошла в гору.

В «Орландо» Гордон был просто хорошим ролевиком, и это не совсем то, в чём команда нуждалась на тот момент. Перейдя в «Денвер», он оказался в нужное время в нужном месте и, что самое главное, в нужной роли — более оборонительной, нежели была в «Мэджик». При этом Аарон с самого начала знал, что станет защитным якорем «Наггетс»:

«Я чувствовал, что буду защитником в этой команде, ответственным за оборону. Я знал, что они могут набирать очки. Майкл Портер–младший — один из лучших бомбардиров на планете. Есть двукратный MVP в лице Джокера, который может делать всё в нападении. У них есть Джамал Мюррей, который в любой вечер может набрать 50 очков. Я знал, что приду сюда, чтобы играть в защите и облегчить им работу».

И действительно, в «Денвере» Гордон без вопросов принял своё новое амплуа и начал выполнять «грязную» работу: подбирать мяч, играть пост-апы, защищаться против сильнейших кадров соперника, открываться, когда на Йокиче «сдваиваются», и по необходимости заменять того на позиции центрового. Его самоотверженность и готовность сделать всё ради победы сыграли огромную роль в завоевании «Наггетс» чемпионского трофея.

К тому же в команде верят, что дружелюбный Гордон уже должен был получить награду одноклубнику года. Он пользуется большой популярностью в раздевалке, всегда поддерживает товарищей по команде, в том числе в социальных сетях, да и вообще является олицетворением культуры сегодняшних «Наггетс» (при всём уважении к Йокичу, ему слишком «всё равно» на баскетбол).

Шей Гилджес-Александер в «Оклахому»

Шей Гилджес-Александер, сезон-2023/2024 Фото: Rich Storry/Getty Images

В своём дебютном сезоне в НБА 20-летний Шей Гилджес-Александер был игроком стартовой пятёрки «Клипперс», но в среднем набирал всего по 10,8 очка при 3,3 передачи и 2,8 подбора. Поэтому летом 2019 года его включили в сделку по обмену Пола Джорджа из «Оклахомы». Тогда «Лос-Анджелесу» также пришлось отдать Данило Галлинари, аж пять пиков первого раунда и два свапа. Произойди же этот обмен в 2024 году, «Тандер» бы уже не согласились обменять Шэя на Пи Джи даже один в один.

В прошлом году Гилджес-Александер впервые попал на Матч всех звёзд, вошёл в первую символическую пятёрку лиги, а также стал бронзовым призёром чемпионата мира со сборной Канады. Сезон НБА он завершил с какими-то невероятными цифрами: 31,4 очка, 5,5 передачи, 4,8 подбора, 1,6 перехвата и 1,0 блока при 51% с игры. До Шэя единственным защитником, которому покорилась подобная статистическая линейка, был Майкл Джордан.

На данный момент звезда «Тандер» является четвёртым самым результативным игроком НБА (31,2 очка), третьим в официальной гонке за награду MVP по итогам сезона-2023/2024, а также лидером лиги по перехватам (2,3). Недавно он привёл «Оклахому» к её крупнейшей победе в истории: «+62» в матче с «Блэйзерс».

При этом Шею всего 25 лет. Ему ещё предстоит выйти на пик собственной карьеры. Контракт защитника с «Оклахомой» рассчитан до 2027 года, поэтому можно смело предположить, что у этой команды есть как минимум несколько лет на то, чтобы сообразить Гилджес-Александеру трофей. Как думаете, получится?