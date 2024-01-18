«Индиана» пошла на риск, подписав чемпиона из «Торонто». Разбор обмена Паскаля Сиакама

Всего три недели остаётся до дедлайна обменов в НБА. Команды вовсю активизировались на рынке и ведут между собой переговоры о возможных переходах. И один из них, причём довольно громкий, уже состоялся вчера, 17 января. Как и предсказывал «Чемпионат», Паскаль Сиакам, отыгравший семь с половиной сезонов в «Торонто», сменил клубную прописку и теперь будет выступать за «Пэйсерс».

Подробности обмена Паскаля Сиакама:

«Пэйсерс» получают: Паскаля Сиакама (от «Торонто»), пик второго раунда 2024 года (от «Нового Орлеана»);

«Рэпторс» получают: Брюса Брауна, Джордана Нвору, два пика первого раунда 2024 года, пик первого раунда 2026 года (от «Индианы»), Кайру Льюиса-младшего (от «Нового Орлеана»);

«Пеликанс» получают: денежную компенсацию.

Этой зимой Тайриз Халибёртон, один из лучших пасующих в лиге на данный момент, активно зазывал игроков в «Индиану», и в руководстве хотели найти ему нового звёздного напарника. Что ж, Паскаль Сиакам как нельзя лучше подходит на эту роль – это чемпион НБА, двукратный участник Матча звёзд, чей обмен давно напрашивался и был скорее вопросом времени.

Но если отбросить личные интересы Халибёртона и поговорить о «Пэйсерс» в общем, команде был необходим традиционный тяжёлый форвард. Довольно много минут на этой позиции проводили Бадди Хилд, Аарон Несмит и Беннедикт Матурин – по природе своей лёгкие форварды, которым недостаёт 7-10 см роста, чтобы играть в роли «четвёрки». Отсутствие ярко выраженного второго скорера также можно занести в список проблем, которые должно хотя бы временно решить подписание Сиакама.

Тайриз Халибёртон, сезон-2023/2024 Фото: Andy Lyons/Getty Images

Всё это, конечно, хорошо. Но, обменяв Паскаля, «Индиана» всё-таки пошла на серьёзный риск. Ведь ещё за день до проведения сделки инсайдеры сообщали, что он не собирается надолго оставаться в составе новой команды. Контракт игрока истекает уже этим летом, и, по слухам, он предпочёл бы попробовать свои шансы на рынке свободных агентов, нежели подписывать продление с «Пэйсерс» (или любой другой франшизой, где он мог оказаться).

При этом в руководстве желто-синих всё же могут попробовать переубедить форварда, так как он имеет право продлить соглашение с клубом на два года. Но уже сейчас можно сказать, что такой исход будет для Сиакама наименее привлекательным с финансовой точки зрения. Ведь после 30 июня он сможет подписать новый контракт с той же «Индианой» на пять лет и сумму вплоть до $ 247 млн. Рискнут ли там выдать такую сумму 30-летнему «большому»? Вряд ли.

Тем не менее на данный момент времени приобретение игрока выглядит наиболее оптимальным вариантом для самих «Пэйсерс». Они приняли его зарплату в $ 37,9 млн, отдав внушительное количество места в платёжной ведомости. Однако предстоящим летом рынок свободных агентов обещает быть далеко не самым насыщенным, при всём уважении ко всем его участникам. Сиакам с большой вероятностью уйдёт, а это означает, что на сегодняшний день лучшего применения пространству в платёжке «Индианы» нет и не будет.

В то же время ресурсы, которые команда отдала в сделке, были далеко не жизненно важными. Класс драфта-2024 также обещает быть отнюдь не самым сильным за последние годы, так что для молодой команды калибра «Пэйсерс» 17-й или 19-й пики не являются ощутимой потерей. Пик в 2026-м защищён для позиций с первой по четвёртую. Да, в будущем из-за него могут возникнуть сложности с правилом Стэпьена, но во фронт-офисе наверняка придумают, как их обойти.

Факт о правилах НБА Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Про ушедшего Джордана Нвору даже не стоит говорить отдельно – в нынешнем сезоне он не получал и более 10 минут игрового времени в системе Рика Карлайла. Брюс Браун? С его отъездом у «Индианы» убыло в защите, но не убыло в нападении, и это главное, так как появившийся пробел в обороне должен закрыть сам Сиакам.

Хотя «убыло в защите» – даже как-то громко сказано. Ведь с Брауном «Пэйсерс» всё-таки были 27-ми в лиге по соответствующему рейтингу, пропуская 119,5 очка на 100 владений. С приходом Сиакама эта ситуация как минимум не ухудшится. С ростом в 203 см (против 193 см у Брауна) и размахом рук в 221 см он может быть полезен как под кольцом, так и на периметре, закрывая сразу несколько позиций. Да, в последнее время он выглядел не совсем так, как несколько лет назад, когда был в числе претендентов на вхождение в защитную пятёрку НБА. Но если учесть, что в «Индиане» работу в нападении Паскалю наверняка облегчит Халибёртон, у него появится возможность проявить себя во всей красе на собственной половине.

И раз уж речь снова зашла о Халибёртоне, нельзя не отметить, что в ходе своей карьеры и без того результативный Сиакам никогда не играл с настолько способным плеймейкером. Возможности и спейсинг, которые создают «Пэйсерс» – это совершенно другой уровень по сравнению с тем, что на протяжении последних сезонов можно было наблюдать у «Рэпторс» с их бесконечными «изоляциями» (до Дарко Раяковича). А это означает, что в «Индиане» у Сиакама будет куда больше свободы в плане завершения атак, которые для него так любезно организует Тайриз.

Паскаль Сиакам, сезон-2023/2024 Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

В общем, пока всё выглядит так, будто переход Сиакама действительно может усилить коллектив из Индианаполиса – хотя бы в краткосрочной перспективе. Среди болельщиков НБА существует тенденция переоценивать влияние, которое та или иная перестановка должна оказывать на конкретную команду. Прошедший обмен с «Торонто» не делает «Индиану» контендером, и это надо понимать. Эта команда не проходила дальше первого раунда плей-офф с 2014 года, и теперь, в условиях серьёзной борьбы на Востоке, сделать это будет ещё труднее.

И если Сиакам поможет своему новому коллективу выйти хотя бы во второй этап, эту сделку уже можно будет назвать успешной. Но если этого не произойдёт, а сам форвард отправится в свободное плавание в межсезонье, для «Индианы» всё закончится настоящей катастрофой. Это риск, на который франшизе с далеко не самым большим рынком приходится идти время от времени. Попробовать точно стоило. Сработает затея или нет? Увидим через три месяца.