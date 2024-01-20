Милутинов обновил личный рекорд, Ларкин высказался о «Барселоне». Итоги дня в Евролиге

Бывший игрок ЦСКА обновил личный рекорд по подборам в матче Евролиги

Никола Милутинов Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Экс-игрок московского ЦСКА Никола Милутинов, который сейчас выступает за греческий «Олимпиакос», обновил личный рекорд по подборам в матче 22-го тура Евролиги с израильским «Маккаби Тель-Авив».

Во встрече, которая проходила 18 января, Милутинов оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и собрав 20 подборов. Тем самым 29-летний сербский центровой побил личный рекорд по подборам за профессиональную карьеру.

Отметим, что ранее Милутинову удавалось собрать 19 подборов в то время, когда баскетболист играл за ЦСКА в сезоне-2020/2021, в матче с итальянским «Миланом» в Евролиге.

Напомним, «Олимпиакос» в итоге победил «Маккаби Тель-Авив» со счётом 89:72. Клуб из Греции на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги с 12 победами при 10 поражениях в регулярном чемпионате турнира.

В Евролиге почтили память ушедшего из жизни тренера «Голден Стэйт»

Минута молчания Фото: euroleaguebasketball.net

В матче 22-го тура Евролиги между греческим «Олимпиакосом» и израильским «Маккаби Тель-Авив» почтили минутой молчания ушедшего из жизни Деяна Милоевича, который работал помощником главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.

Напомним, сперва Милоевича экстренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник вечером. Впоследствии пресс-служба «Голден Стэйт» сообщила грустную новость о том, что тренер скончался в больнице. Команда выразила слова поддержки семье и близким тренера.

«Олимпиакос» в итоге победил «Маккаби Тель-Авив» со счётом 89:72. Клуб из Греции на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги с 12 победами при 10 поражениях в регулярном чемпионате турнира.

«Один из лучших матчей». Чемпион Евролиги — об игре с «Барселоной»

Шейн Ларкин Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин, который является двукратным чемпионом Евролиги, после победного для клуба из Стамбула матча с каталонской «Барселоной» (98:74) рассказал о своей игре в последнее время.

«Я думаю, мы показали наш уровень. Какой командой мы можем быть, когда выходим на паркет, боремся и играем агрессивно. Вероятно, это первая игра, в которой у нас был полный состав за весь сезон.

Я научился лучше понимать игру. Изучал определённые приёмы защиты вместо того, чтобы форсировать игру и пытаться забить как можно больше раз. Думаю, сейчас я более последователен.

Я бы сказал, что за последние 12-13 игр, в которых я принимал участие, это один из лучших матчей», – приводит слова Ларкина Eurohoops.

«Монако» разгромил «Реал» и другие результаты игрового дня Евролиги 19 января

«Монако» — «Реал» Фото: euroleaguebasketball.net

19 января проходили матчи 22-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Литвы, Турции, Франции, Испании, Греции, Сербии и Италии.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 19 января в Евролиге:

«Жальгирис» — «Фенербахче» — 98:75;

«Монако» — «Реал» — 98:74;

«Панатинаикос» — «Партизан» — 84:71;

«Валенсия» — «Олимпия Милан» — 84:72.

Отметим, поражение «Реала» от «Монако» стало самым крупным для мадридцев в сезоне-2023/2024 во всех турнирах. На данный момент «сливочные» возглавляют турнирную таблицу Евролиги с 19 победами при трёх поражениях.

Напомним, «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. Клуб из столицы Испании в матче за чемпионство европейского турнира обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.