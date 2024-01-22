Вот это рывок! «Клипперс» сокрушили гостей из Нью-Йорка в заключительные пять минут матча

В ночь с 21 на 22 января «Лос-Анджелес Клипперс» принял на своей площадке «Бруклин Нетс». Перед этим матчем хозяева одержали девять побед в последних 11 встречах с общим соотношением побед и поражений в регулярном сезоне — 26-14. Тем временем у «Бруклина» (17-24) ситуация значительно хуже: четыре поражения в последних пяти играх. «Клипперс» и «Нетс» провели второй матч в текущем сезоне. До этого сильнее оказались подопечнее Жака Вона — 100:93 в декабре минувшего года благодаря 21 очку Лонни Уокера со скамейки запасных.

Сегодня же «Бруклин» был близок к тому, чтобы повторить свой прошлый успех против лос-анжелесского соперника. За пять с половиной минут до конца основного времени ребята Жака Вона имели вполне себе комфортную разницу в 11 очков — 114:103. Однако ситуация полностью изменилась после сокрушительного рывка 22:0 в исполнении «парусников», который, собственно говоря, и стал определяющим в этой встрече. Лёгкий форвард хозяев Пол Джордж начал парад точным трёхочковым попаданием после передачи Джеймса Хардена.

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Другой лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард завершил это безобразие аналогично, как и начал Пол Джордж ранее, — точным попаданием из-за дуги (15 очков за этот отрезок!). Ассистировал Леонарду Расселл Уэстбрук. Основные лидеры «Лос-Анджелеса» гармонично распределили очки между: Харден закончил матч с 24 очками, Уэстбрук — с 23. Леонард оформил 21 очко, а хуже всего выступил Пол Джордж — 12 очков при пяти попаданиях из 17 попыток. В составе хозяев похвастаться мог лёгкий форвард Микал Бриджес с 26 набранными очками.

«Рывок 22:00 перед 0:16 соперника? Это был первый в своём роде опыт. Мы вяло начали игру, но подожгли пламя в концовке. Мы показали совершенно другую игру. И я рад, что оказался на стороне победителей», — сказал Пол Джордж в послематчевом интервью. А «Клипперс» нужно дальше рассчитывать на то, что Харден продолжит отдавать как минимум 10 передач — «парусники» в таких условиях имеют 12 побед при одном поражении; при 0–9 передачах — 12 побед и 11 поражений соответственно.