Дальше — больше. «Руна» удачно ворвалась в Единую лигу и никого не оставляет равнодушным

В сезоне-2023/2024 произошло долгожданное событие: московская «Руна» дебютировала в Единой лиге ВТБ. Слухи об этом уже ходили на протяжении нескольких лет, но всё произошло лишь минувшей осенью. «Викинги» провели качественную работу на трансферном рынке при подготовке ко вступлению в лигу, подписав опытных легионеров и иностранного тренера.

Несмотря на статус дебютанта, «Руна» совсем не кажется той командой, которая только начинает свой путь: москвичи огрызаются в матчах с лидерами и уверенно побеждают соседей по турнирной таблице. «Чемпионат» подготовил материал об одной из самых интересных команд Единой лиги ВТБ.

Как всё начиналось

Чемпион НБА Тимофей Мозгов в составе «Руны» в сезоне-2021/2022 Фото: БК «Руна»

«Руна» — самая молодая команда лиги, и дело не в возрасте баскетболистов. Клуб получил профессиональный статус всего лишь в 2017 году, а уже спустя шесть лет пополнил состав одной из сильнейших лиг Европы. Однако история «Руны» де-факто начинается аж в 2004 году, когда был основан детско-юношеский баскетбольный клуб «Руна-Баскет».

В 2013 году на базе ДЮБК создаётся любительская мужская команда «Руна-Баскет». После этого под названием «Руна-Чеховские ястребы» в дебютном сезоне в дивизионе ЦФО Первой лиги чемпионата России команда заняла восьмое место. В 2016 году «Руна» стала серебряным призёром Первой лиги чемпионата России в дивизионе ЦФО, а осенью дебютировала во втором дивизионе Суперлиги и пригласила сербского тренера Йована Поповича. В 2017 году «викинги» завершили первый сезон в Суперлиге-2 на восьмом месте, и только тогда клуб получил профессиональный статус. Через два года клуб выиграл бронзовые медали Суперлиги-2 и дебютировал в Суперлиге-1.

В 2020 году была организована молодёжная команда «Руна-2», которая выступает в Молодёжной лиге ВТБ. Затем были созданы мужская команда по баскетболу 3х3 и женская 5х5. В своё время за мужскую команду 5х5 поиграли чемпион Евролиги Иван Лазарев и чемпион НБА Тимофей Мозгов.

На самом деле перечислять можно практически бесконечно, суть заключается в том, что «Руна» — очень серьёзная организация, которая показывает и доказывает, что при правильном подходе можно достичь практически любых высот, причём на это не нужно тратить десятилетия. Не просто так же генеральный менеджер команды верит в то, что команда через несколько лет выйдет в «Финал четырёх» Евролиги, а сам он намерен работать в НБА.

Сергей Юхневич генеральный менеджер «Руны» «Руна» — частный клуб, который не ждёт каждый год, какой бюджет выделит город. Мы каждый день ищем спонсоров, партнёров, чтобы расти и развиваться. У нас самый быстроразвивающийся бренд. Наш менеджмент — самый молодой во всём российском профессиональном спорте, и это не просто слова. Клуб даёт спортивный результат и уже привлекает дополнительные инвестиции. Мы далеки от идеала, но придём к этому в скором времени. Главная цель — «Финал четырёх» Евролиги. Надеюсь, мы сделаем это в ближайшие пять лет. Для меня выход в «Финал четырёх» будет высочайшим достижением с «Руной». Что будет после этого, тяжело говорить, но мои личные амбиции — это управление клубом НБА».

Перспективы в Единой лиге ВТБ

Алекса Раданов (слева) и Никола Иванович (справа) Фото: БК УНИКС

Конечно, перед нынешним сезоном у болельщиков были определённые опасения относительно перспектив «Руны». Это нормально, когда ты не знаешь, как команда заиграет в чемпионате, который по уровню сильнее прежнего. Однако в Лиге ВТБ эксперимент с МБА и «Самарой» в прошлом чемпионате признали успешным и летом дали зелёный для «викингов» и «Уралмаша». И обе команды не только оправдали ожидания, но и превзошли их.

«Руна» стартовала с результата 6-2, обыграв в том числе на выезде действующего чемпиона — УНИКС. Игра «викингов» заточена на командные действия, которыми руководит турецкий специалист Эртугрул Эрдоган. У московской команды удачный симбиоз легионеров и российских игроков, которые получают немало игрового времени и не выпадают из ритма игры. Все баскетболисты знают свою роль и не тянут одеяло. У клуба чётко прослеживается турецкий след: быстрые атаки, много передач и загрузка мяча в «краску» соперника. Безусловно, не всё получается как задумано. После ударного старта коллектив Эрдогана выдал результат 4-11, но это не говорит о том, что москвичи проигрывают в одну калитку. Во многих матчах «викинги» уступали в тяжелейших концовках, в том числе с ЦСКА.

Стоит отметить и медийную сторону команды, которая в нынешнее время не уступает по важности и игровой. Перед дебютным сезоном в Единой лиге ВТБ «викинги» провели ребрендинг, поменяв логотип и цвета команды. Клуб открыт для сотрудничества со СМИ и сам освещает жизнь команды в своих сетях.

Видео можно посмотреть на канале «ПБК Руна» в YouTube.

Единая лига ВТБ точно выиграла от того, что пригласила «Руну» в состав участников. В чемпионате появилась молодая и амбициозная команда, которая не боится фаворитов и бьётся с ними. Еще два года назад в лиге был лишь один московский клуб — ЦСКА, а сейчас — три. Благодаря вступлению МБА и «Руны» столица получила сразу несколько дерби, которые не оставляют равнодушных.

Говорить о каких-то конкретных перспективах «Руны» в Лиге ВТБ, конечно же, рано. Но если брать глобально, то у «викингов» есть всё, чтобы не только закрепиться, но и стать грозной командой, с которой фаворитам точно нужно будет считаться. Можно с уверенностью сказать: дальше — больше.