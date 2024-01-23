«Партизан» почтил память Милоевича, Кириленко сравнил Европу с НБА. Итоги дня в Евролиге

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Алекса Аврамович восстановился после перелома ноги

Алекса Аврамович Фото: euroleaguebasketball.net

Защитник белградского «Партизана» Алекса Аврамович вернётся на площадку после длительной травмы. Об этом сообщает портал Basket News. Сообщается, что игрок сможет принять участие во вторник в матче Адриатической лиги с «Мегой».

Аврамович сломал левую ногу в начале декабря, что вывело его из строя почти на два месяца. Это не первая травма Аврамовича в этом году: несколько месяцев назад серб сломал нос.

В среднем за 12 матчей в Евролиге защитник набирает 8,1 очка, делает 1,7 подбора и 1,8 передачи за игру. В среднем за игру он проводит всего 17 минут.

Скончался бывший игрок «Маккаби» Лиор Любин

Лиор Любин Фото: Elif Ozturk/Anadolu Agency/Getty Images

Лиор Любин, некогда ставший чемпионом Евролиги в составе тель-авивского «Маккаби» в 2003 году, скончался в возрасте 46 лет, не выдержав тяжёлой болезни, с которой он боролся довольно долгое время. Об этом сообщает пресс-служба «Маккаби» в социальных сетях.

Друг нынешнего главного тренера тель-авивского «Маккаби» Одеда Катташа и помощник его тренерского штаба в «Панатинаикосе», он играл в Израиле, Болгарии, Греции и на Украине во время своей профессиональной карьеры.

В качестве тренера он возглавлял несколько различных израильских команд, таких как «Хапоэль Гильбоа Галиль», «Хапоэль Холон», «Ирони Несс Циона» и «Хапоэль Беэр-Шева». В ноябре 2023 года он попросил отпустить его из своей последней команды.

Амин Нуа вернётся в Евролигу на один месяц

Амин Нуа Фото: euroleaguebasketball.net

26-летний французский форвард Амин Нуа перейдёт в «Фенербахче» на правах месячной аренды, сообщает Eurohoops.

По информации источников Eurohoops, 26-летний французский форвард вернётся в Евролигу, подписав одномесячный контракт с «Фенербахче», временно покинув итальянскую команду, в составе которой он набирал в среднем 2,5 очка за игру в течение четырёх игр в Лиге чемпионов.

Набирая 14,0 очка и делая 6,8 подбора за игру в составе «Хапоэль Холон» в начале сезона-2023/2024, Амин Нуа теперь снова будет выступать в Евролиге, где он уже трижды (2019/2020, 2020/2021, 2022/2023) выступал в составе АСВЕЛа.

Кириленко: в НБА неправильный баскетбол, в отличие от Евролиги

Андрей Кириленко Фото: РИА Новости

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сравнил Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) с Евролигой.

«Евролига — это великолепный баскетбол. Особенно для тех, кто любит баскетбол правильный. В НБА всё-таки неправильный баскетбол (улыбается), на мой взгляд. Очень индивидуально превалирующий. В Европе обилие тактики, схем. Игроки знают, что делать на площадке в тот или иной момент. И если ты любишь баскетбол, надо смотреть Евролигу и следить за такими игроками, как Милош Теодосич», — сказал Кириленко в интервью на YouTube-канале Okko Sport.

За время своей карьеры Андрей Кириленко поиграл за ЦСКА в Евролиге и за три команды НБА.

Евролига назвала лучших игроков 22-го тура по системе «плюс-минус»

Лауринас Бирутис Фото: euroleaguebasketball.net

Пресс-служба баскетбольной Евролиги опубликовала рейтинг лучших игроков 22-го тура по системе «плюс-минус». Этот список возглавил центровой литовского «Жальгириса» Лауринас Бирутис. Вторую и третью строчки разделили ещё один игрок «Жальгириса» Брэди Мэнек и центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов.

Лучшие игроки 22-го тура Евролиги по системе «плюс-минус»:

1. Лауринас Бирутис (+35, «Жальгирис»);

2-3. Брэди Мэнек (+28, «Жальгирис»);

2-3. Никола Милутинов (+28, «Олимпиакос»);

4-5. Данко Бранкович (+27, «Бавария»);

4-5. Майк Джеймс (+27, «Монако»).

Система «плюс-минус» показывает, на сколько больше очков набирала (или пропускала) команда игрока в те моменты, когда он находился на площадке.

Бывший игрок ЦСКА получил серьёзную травму нелепым образом

Никола Милутинов Фото: euroleaguebasketball.net

Бывший игрок московского ЦСКА Никола Милутинов, выступающий за греческий «Олимпиакос», получил травму в матче чемпионата Греции с «Панатинаикосом».

Возвращаясь в оборону, Милутинов столкнулся с партнёром по команде Костасом Папаниколау, который пробегал мимо него. После этого серб схватился за лодыжку и долго лежал на паркете, изнемогая от боли. В конце концов не без помощи врачей он покинул площадку.

Напомним, Никола Милутинов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год. В составе армейцев он выиграл Единую лигу ВТБ. В нынешнем сезоне Евролиги баскетболист принял участие в 20 матчах за «Олимпиакос», набирая в среднем 8,7 очка, совершая 5,8 подбора и отдавая 0,9 результативной передачи.

Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл форвард «Фенербахче» Пьерр

Дишоун Пьерр Фото: euroleaguebasketball.net

Лёгкий форвард «Фенербахче» Дишоун Пьерр выбыл на шесть-восемь недель из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче 22-го тура Евролиги с литовским «Жальгирисом». Об этом сообщает Eurohoops.

Чтобы восполнить эту потерю, турецкий клуб взял в аренду на один месяц 26-летнего французского форварда Амина Нуа из итальянской «Дертоны».

Напомним, матч между «Жальгирисом» и «Фенербахче» состоялся в пятницу, 19 января. Команда из Каунаса одержала победу со счётом 98:75.

В нынешнем сезоне Евролиги Дишоун Пьерр набирает в среднем 6,0 очка и 5,2 подбора за игру. В данный момент «Фенербахче» находится на пятой позиции в турнирной таблице регулярного чемпионата.

«Партизан» почтил память ушедшего из жизни тренера «Голден Стэйт»

Джерси Деяна Милоевича Фото: БК «Партизан»

Сербский «Партизан» трогательно почтил память ушедшего из жизни Деяна Милоевича, который работал помощником главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.

«Больше чем баскетбол», — подписана публикация, размещённая в официальном аккаунте «Партизана» в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, сперва Деяна Милоевича экстренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем, которые возникли со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник, 16 января, вечером. Впоследствии пресс-служба «Голден Стэйт Уорриорз» сообщила печальную новость о том, что тренер скончался в больнице. Команда выразила слова поддержки семье и близким тренера.

В данный момент «Партизан» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Евролиги.