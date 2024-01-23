«Мне не стоит этого говорить, но я всё равно скажу». 14 лучших цитат Грега Поповича

На протяжении всех 28 лет, что Грег Попович провёл на посту главного тренера «Сан-Антонио Спёрс», он никогда не стеснялся в выражениях. Время от времени его интервью и пресс-конференции становятся больше похожи на стенд-ап, где никто — ни его подопечные, ни сами журналисты — не застрахован от «прожарки». И именно за это многие так любят коуча Попа. В этом материале «Чемпионат» собрал 14 лучших цитат легендарного специалиста: серьёзных и не очень, о баскетболе и не только.

«Я даже не понимаю слова «счастлив». «Счастливый» — дурацкое слово. Оно не имеет никакого смысла».

11 декабря 2015 года Бретт Браун продлил на два года контракт с «Филадельфией», которую возглавлял на тот момент. Но ещё до того, как прийти на пост главного тренера в «Сиксерс», он провёл шесть лет, будучи ассистентом в «Спёрс». В тот же день «Сан-Антонио» принимал на своей площадке «Лос-Анджелес Лейкерс», и после матча Поповича спросили, насколько он счастлив за бывшего помощника. Таким был его ответ — сердитым и саркастичным. Ничего необычного. Браун, кстати, вернулся в тренерский штаб «шпор» в 2022 году.

Грег Попович (слева) и Бретт Браун (справа), Летняя лига НБА 2023 года Фото: Ethan Miller/Getty Images

«Я ненавижу Стива Керра. Если он о чём-то спрашивает, я говорю, чтобы он пошёл и помочился в ведро. Можете меня процитировать».

Другой успешный тренер, который является близким другом Поповича за пределами площадки — это Стив Керр. В своё время многолетний наставник «Голден Стэйт» провёл 15 лет, выступая за различные команды НБА, в том числе за «Сан-Антонио», где в 2003 году завоевал свой пятый трофей и завершил игровую карьеру.

Он возглавил «Уорриорз» в 2014-м, проведя по-настоящему исторический дебютный сезон. Керр неоднократно признавался, что многому научился у Поповича, однако его «Спёрс» оставались главными конкурентами «Голден Стэйт» на Западе. И когда в 2016 году опытного специалиста спросили, продолжает ли он давать советы бывшему подопечному, Попович в шутку заявил, что ненавидит Керра. Без язвительного комментария также не обошлось.

Стив Керр (слева) и Грег Попович (справа), 2023 год Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«На днях НАСА открыло все эти пригодные для жизни планеты. Вы, ребята, знаете об этом? 1200 пригодных для жизни планет. А вчера вечером кто-то проиграл баскетбольный матч… Да ладно вам. Успокойтесь».

12 мая 2016 года «Сан-Антонио» проиграл «Оклахоме» в шестом матче полуфинала Западной конференции. Так «Спёрс», занявшие второе место по итогам регулярного сезона-2015/2016, выбыли из борьбы за титул. А буквально за два дня до этого специалисты из НАСА сделали интересное астрологическое открытие — телескоп «Кеплер» обнаружил сразу 1284 новые планеты.

На самом деле, далеко не все они были пригодными для жизни. Но Поповича этот факт всё равно интересовал куда больше, чем поражение собственной команды в плей-офф. Об этом он ясно дал понять журналистам, которые оживлённо задавали ему вопросы относительно матча с «Тандер». Невозмутимость как она есть.

Грег Попович, 2016 год Фото: J Pat Carter/Getty Images

«Тим Данкан ничего не смыслит в тренерском деле. Даже не знаю, зачем я его нанял. Он приносил мне зарплату в течение 19 лет, так что я был как бы обязан отплатить ему тем же».

Тим Данкан — один из лучших «больших» в истории НБА. Все 19 лет своей баскетбольной карьеры он провёл в «Сан-Антонио», где стал пятикратным чемпионом НБА, трёхкратным MVP финальной серии, двукратным MVP регулярного сезона и 15-кратным участником Матча всех звёзд. Он закончил с баскетболом ещё в 2016-м, однако спустя три года всё-таки вернулся в «Спёрс» — уже в качестве помощника главного тренера.

Через две недели после его назначения Грега Поповича спросили, что он думает о своём новом ассистенте. Отношения между ними всегда были тёплыми, поэтому специалист не стал подбирать слов. В итоге он оказался прав: Данкана хватило всего на один сезон. Спустя лишь неделю совместной работы Попович понял, что тот «не заинтересован в тренерской деятельности». Легендарный баскетболист покинул пост ассистента 12 ноября 2020 года.

Грег Попович (центр) и Тим Данкан (справа), 2019 год Фото: Hector Vivas/Getty Images

«Что меня мотивирует? Моя зарплата».

8 июля 2023 года 73-летний Грег Попович продлил контракт с «Сан-Антонио» до сезона-2027/2028. И на вопрос о том, что мотивирует его так долго оставаться на своём посту (нынешний чемпионат является 28-м в его карьере), специалист ответил коротко и просто — зарплата. Это неудивительно, ведь теперь Попович, по слухам, является самым высокооплачиваемым наставником в НБА: его новое соглашение рассчитано аж на $ 80 млн.

Грег Попович, сезон-2023/2024 Фото: Alex Slitz/Getty Images

«Когда я думаю о революциях, вспоминаю таких людей, как Че Гевара и Владимир Ильич Ленин. Я не думаю о Николе Йокиче, так что вы немного гиперболизируете. Но он чертовски хороший игрок».

За последние несколько лет звёздный центровой Никола Йокич неоднократно удостаивался похвалы от Поповича. Тот называл его «реинкарнацией Ларри Бёрда», лучшим бигменом, которого лига видела на протяжении долгого времени… Но когда один из журналистов описал его как «революционного» игрока, коуч Поп уже не согласился. Ведь куда Йокичу до Ленина и Че Гевары! Пять баллов за исторические отсылки.

Никола Йокич, сезон-2023/2024 Фото: Patrick Smith/Getty Images

«Как я могу описать эту победу? Это хорошая победа. Я не знаю, как можно описать победу. Это лучше, чем поражение. Я не пытаюсь быть бесцеремонным или что-то в этом роде, просто не знаю, как вы описываете победы».

Очередное подтверждение тому, что красивые слова — это не про Грега Поповича. Так, пятая игра с «Клипперс» в плей-офф 2015 года, в которой Данкан и Кавай Леонард набрали 39 очков и 20 подборов на двоих, была просто хорошей победой. И вправду лучше, чем поражение. Однако после этого «Спёрс» всё же проиграли два матча подряд, в итоге отдав серию первого раунда в семи.

Грег Попович (слева) и Джамал Кроуфорд (справа), 2015 год Фото: Stephen Dunn/Getty Images

«Вы когда-нибудь слышали о непредумышленном убийстве? Кому какое дело до его намерений. Думаю, вас всё равно посадят в тюрьму, если вы будете писать эсэмэски за рулём и убьёте кого-нибудь».

Кстати, о Кавае Леонарде. Первый матч финала Западной конференции с «Голден Стэйт», состоявшийся в плей-офф 2017 года, стал для него одним из последних в составе «Сан-Антонио». Тогда в результате скандального столкновения с Зазой Пачулией он заработал травму голеностопа, которая, по сути, стоила ему второго чемпионства со «Спёрс».

Кавай неудачно приземлился на ногу грузинского центрового после того, как исполнил трёхочковый, и был вынужден покинуть площадку. «Спёрс» проиграли тот матч, а потом и серию, а Пачулия и его «Голден Стэйт» стали чемпионами НБА. Однако в свете произошедшего с Леонардом лига ввела правило, обязывающее судей выдавать технический игрокам, которые не позволяют сопернику безопасно приземлиться на паркет.

Сам Заза неоднократно утверждал, что инцидент был чистой случайностью. Тем не менее Поповича его оправдания волновали мало. Специалист был разозлён случившимся и сравнил фол… с непредумышленным убийством. Ни много ни мало.

Видео можно посмотреть на канале San Francisco Examiner в YouTube.

«Думаю, я должен получить хотя бы машину. Если машины не будет, мне наплевать».

Как-то раз, в январе 2016 года, Грег Попович получил награду лучшему тренеру месяца в Западной конференции. Его «Спёрс» одержали 14 побед в 16 матчах, в восьми из которых имели преимущество в 20 и более очков. Но, как все уже поняли, единственная мотивация Поповича — исключительно материальная, так что на награду ему было «наплевать». Да и попросил он не так-то и много, особенно если учесть, что одним из официальных партнёров НБА является автопроизводитель Kia.

Грег Попович, 2016 год Фото: Rob Carr/Getty Images

«Следующий, кто промажет штрафной бросок, купит мне новую машину».

История с наградой лучшему тренеру месяца была не единственным случаем, когда легенда «Спёрс» открыто заявлял о желании приобрести новое транспортное средство. В июне 2012-го «Сан-Антонио» играл с «Оклахомой» в финале Запада — это был шестой решающий матч серии, и у подопечных Поповича как-то не получались штрафные броски.

В ходе одного из тайм-аутов он решил поставить игрокам ультиматум: тот, кто промажет с линии, покупает ему новый автомобиль. На это Тим Данкан, у которого в той игре «не летело», с юмором ответил: «Какого цвета?». В итоге ситуацию со штрафными действительно удалось поправить, но «Спёрс» всё равно потерпели поражение — 99:107.

Видео можно посмотреть на канале Frank Staheli в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Я не беру игроков, которые не играют в защите. За исключением, может быть, Марко Белинелли. Только не говорите ему, что я так сказал».

При всём уважении к Марко Белинелли, тут Попович был на 100% прав. Итальянец всегда славился слабой игрой в защите, причём как на индивидуальном, так и на командном уровне. С мячом или без, против изоляций, при заслонах — он был одинаково плох. Когда-то Белинелли, уже выступая за «Хорнетс», до слёз рассмешил Майкла Джордана своей катастрофической игрой в обороне. Так что к Поповичу нет никаких вопросов.

Марко Белинелли, 2019 год Фото: Ronald Martinez/Getty Images

«Ты что, под наркотиками? Равная игра? Да ладно. Ничего себе. Они надрали нам задницы».

А вот и совсем свежее высказывание Поповича, который из года в год совсем не меняется. Недавно «Сан-Антонио» потерпел разгромное поражение от «Селтикс» — 98:117. На послематчевой пресс-конференции один из журналистов в беседе с наставником заявил, что встреча была равной — за исключением второй четверти, которую «Спёрс» проиграли «-20». Специалиста такое заявление, мягко говоря, удивило и даже вынудило усомниться в адекватности корреспондента. Тут, опять же, не придерёшься — преимущество «Бостона» достигало отметки в «+30», и у «шпор» действительно не было никакого шанса вернуться в игру.

Видео можно посмотреть на канале Dunk NBA в YouTube.

«Говорить с журналистами — одна из радостей моей жизни. Это очень весело. Не существует ничего другого, чем я хотел бы заниматься. Вопросы настолько острые и продуманные — как можно не наслаждаться попыткой найти на них ответ?»

Исходя из предыдущего подпункта можно было догадаться, что между Поповичем и журналистами сложились отношения любви и ненависти. Так что это высказывание, сделанное им перед седьмым матчем финала НБА с «Майами» (в 2013-м), насквозь пропитано сарказмом. Из-за него ведущий пресс-конференции растерялся настолько, что даже хотел завершить её. Но Попович продолжил развлекать присутствующих — всему сказанному им можно посвятить отдельную статью.

Видео можно посмотреть на канале KylieN21 в YouTube.

«Наверное, мне не стоит этого говорить, но я всё равно скажу. Никто не должен ехать в Вегас и ставить на то, что мы выиграем чемпионат. И я знаю, что кто-нибудь скажет: «Боже, что за нытик. Есть же шанс. А что, если они очень постараются?» Скорее всего, этого не произойдёт».

Как в воду глядел! Это заявление Попович сделал ещё в сентябре 2022-го. И «Сан-Антонио» не просто не выиграл чемпионат-2022/2023, а стал второй худшей его командой, что в итоге обеспечило «Спёрс» победу в лотерее драфта. Да, франшизе удалось заполучить невероятного Виктора Вембаньяму, но от этого не легче — во всяком случае пока. В нынешнем сезоне подопечные Поповича снова идут вторыми с конца в НБА, одержав всего восемь побед в 43 матчах.