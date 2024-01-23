«Мы надерём ему задницу». Как же Попович ошибался — Эмбиид ответил 70 очками!

«Сегодня мы надерём ему задницу», — сказал Грег Попович перед сегодняшним матчем между «Филадельфией Сиксерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Знал ли многолетний наставник техасской команды, к чему это может привести? Вряд ли. Сожалеет он сейчас о сказанном? Конечно же, нет. Эти шуточные высказывания 74-летнего тренера настолько привычны, что со временем осознаёшь — без таких фраз было бы очень скучно и особенно тоскливо. Тем не менее сегодня центровой «Филадельфии» набил 70 очков, выйдя на линию штрафных аж 23 раза.

Статистика Джоэла Эмбиида в матче с «Сан-Антонио» Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Когда речь идёт о таком количестве набранных очков, сразу можно предположить что-то вроде — а ведь наверняка было побито множество рекордов. Да, так есть. Сейчас североамериканские любители статистики находят тысячу и одну причину, почему Джоэл Эмбиид снова заслуживает MVP. Однако самые ключевые достижения, которые покорились сегодня Эмбииду, — это личный рекорд результативности и обновление рекорда «Сиксерс», который ранее принадлежал Уилту Чемберлену (68), по набранным очкам в конкретной встрече.

Продуктивность 29-летнего баскетболиста в текущем сезоне просто впечатляет. Он на площадке провёл в общей сложности 1096 минут. При этом Эмбиид набирает ещё больше очков — 1156! Зная простые правила математики, мы понимаем, что центровому покоряются 1,055 очка в среднем за минуту. Естественно, это лучший показатель сезона, где на втором и третьем местах располагаются разыгрывающие Лука Дончич («Даллас Маверикс» — 0,91) и Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер» — 0,9). В истории у Джоэла 0,87 очка в среднем за минуту — это железно первое место. На втором всё тот же Дончич со значением 0,82.

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Когда Эмбиид во время послематчевого интервью узнал, что никто, кроме него и Майкла Джордана, не набирал в играх как минимум 65 очков, 15 подборов и пять результативных передач, он лишь удивлённо спросил: «Уилт [Чемберлен] никогда этого не делал?» Сегодняшним индивидуальным выступлением Джоэл подтвердил свой статус основного претендента на звание самого ценного игрока регулярного сезона. Портал Basketball Reference до встречи оценивал шансы французского американца камерунского происхождения в 35,7% — это первое место. Догадаетесь, кто на втором? Никола Йокич с 35,5%.