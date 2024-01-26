Тринкьери назвал лучшего защитника, «Олимпиакос» подписал форварда. Итоги дня в Евролиге

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Тренер «Жальгириса» Тринкьери назвал лучшего оборонительного игрока Евролиги

Андреа Тринкьери Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Главный тренер литовского «Жальгириса» Андреа Тринкьери поделился мнением об атакующем защитнике сербского «Партизана» Кевине Пантере.

«Наверное, против Пантера сложнее всего защищаться в Евролиге. Я хотел бы назвать одну вещь, которую мы могли бы у него забрать — но у такого игрока ничего нельзя забрать.

Он сильная баскетбольная личность. Они («Партизан») знают, на что способны [с ним на площадке]. Тренер создал структуру, в которой во время игры он может делать много разных вещей.

Он может забросить трёхочковый бросок с шагом назад или сделать что-то другое. Он прототип современного комбо-гарда. Ларкин, Мицич, Пантер — все эти игроки каждый год попадают в «Финал четырёх», — приводит слова Тринкьери Basket News.

«Олимпиакос» подписал контракт с Мозесом Райтом до конца сезона

БК «Олимпиакос» Фото: euroleaguebasketball.net

Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» заключил с тяжёлым форвардом «Меркезефенди» Мозесом Райтом контракт до конца сезона. Об этом сообщает Eurohoops.

По информации источника, в контракте баскетболиста с клубом из Турции присутствует опция его досрочного расторжения в случае, если игроку поступит предложение от команды Евролиги.

Греческий гранд из-за травм потерял Николу Милутинова и Мустафу Фалля, поэтому сейчас срочно ищет варианты усиления позиций тяжёлого форварда и центрового.

«Реал» победил «Олимпиакос» и другие результаты Евролиги 25 января

БК «Реал» Фото: euroleaguebasketball.net

25 января проходили матчи 23-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Италии, Германии, Сербии, Израиля, Греции, Франции и Испании.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 25 января в Евролиге:

«Фенербахче» — «Виртус Болонья» — 88:75;

«Альба» — «Црвена Звезда» — 89:80;

«Маккаби Тель-Авив» — «Панатинаикос» — 90:75;

«Бавария» — АСВЕЛ — 64:76;

«Реал» — «Олимпиакос» — 90:85.

Напомним, что мадридский «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. Клуб из столицы Испании в матче за чемпионство европейского турнира обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

На данный момент клуб из столицы Испании возглавляет турнирную таблицу Евролиги с 20 победами при трёх поражениях.