Дорогу молодым. Топ-3 игрока Единой лиги не старше 23 лет

Первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подходит к концу, а это значит, что можно подводить промежуточные итоги. Уже известны практически все команды, которые попадут в топ-6 и автоматически застолбят за собой место в плей-офф. Со звёздами этого сезона тоже все понятно, но что по молодым игрокам? Кто показал прогресс в этом сезоне и имеет шансы на прогресс в будущем?

«Чемпионат» подготовил материал с тремя самыми яркими молодыми игроками, которым исполнилось не более 23 лет.

Данила Походяев, «Руна» (22 года)

Статистика в сезоне: 7,4 очка + 4,4 подбора

Данила Походяев Фото: ПБК «Руна»

Молодой баскетболист родился в Барнауле, где и начал свой баскетбольный путь. Затем он перебрался в систему московского ЦСКА. В составе юниорской команды армейцев он дважды выигрывал Молодёжную лигу ВТБ, а также выступал в юниорской Евролиге. Помимо этого, Походяев выступал за кадетскую сборную России (U16) на чемпионате Европы 2017 года. В сезоне-2021/2022 Данила перешёл в «Темп-СУМЗ» из Ревды, в составе которого выступал в Суперлиге-1. Спустя сезон он пошёл на повышение в Единую лигу ВТБ, оказавшись в «Парме».

Летом 2023 года Походяев перешёл в «Руну», которая стала клубом-дебютантом Единой лиги ВТБ. В московской команде он стал одним из самых незаменимых игроков, особенно в атаке. Походяев является главным снайпером команды, реализуя 39,2% из-за дуги. Очевидно, что для молодого игрока не проходит бесследно и нахождение под крылом турецкого специалиста Эртугрула Эрдогана, у которого опыт работы в «Фенербахче», «Галатасарае» и сборной Турции. Даниле всего лишь 22 года, а он уже два сезона выступает на высочайшем уровне и делает это достаточно успешно. Если так пойдёт и дальше, то высока вероятность, что уже в скором времени он ворвётся в топ российского баскетбола.

Самсон Руженцев, ЦСКА (22 года)

Статистика в сезоне: 7,4 очка + 3,0 подбора

Самсон Руженцев Фото: Единая лига ВТБ

Руженцев родился в Москве и даже некоторое время был в системе ЦСКА. В 14-летнем возрасте он уехал в США, где закончил школу «Хэмилтон Хайтс» и поступил в университет «Флорида», проведя один сезон в NCAA. После первого курса Самсон принял решение продолжить карьеру в профессиональном баскетболе, подписав контракт с сербской «Мегой». Спустя год, перед сезоном-2022/2023, Руженцев стал игроком ЦСКА.

Самсон уже с наличием определённого опыта приходил в армейский коллектив на роль игрока ротации. Для ЦСКА той формации этого было достаточно: пришёл молодой игрок, подающий надежды, который может раскрыться при Эмиле Райковиче. Руженцев в первый сезон проявил себя более чем достойно, неплохо выходя со скамейки запасных. Он даже попал на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ и стал победителем конкурса по броскам сверху. Летом 2023-го ЦСКА лишился двух главных звёзд — Алексея Шведа и Николы Милутинова, и команде пришлось перестраиваться. Армейцы легко прошли переходный этап, команда даже стала ещё более тренерской, и в ней есть место молодому таланту. Руженцев стал ещё лучше, получив больше игрового времени. Пока он не взял бразды правления в свои руки, но кажется, что это лишь дело времени.

Андрей Мартюк, «Локомотив-Кубань» (23 года)

Статистика в сезоне: 10,5 очка + 4,9 подбора

Андрей Мартюк Фото: БК «Парма»

Такое ощущение, что Мартюк так долго на виду, что ему уже давно за 25 лет. Но на самом деле ему всего лишь 23 года, и он не намерен останавливаться в своём прогрессе. Центровой находится в системе краснодарской команды с сезона-2018/2019, а уже в сентябре 2020 года дебютировал за основную команду. Он вошёл как влитой и стал незаменимым игроком передней линии краснодарцев. Он неплохо себя проявлял не только в рамках Единой лиги ВТБ, но и в Еврокубке. Также его стали привлекать к сборной России. В 2022 году он стал победителем номинации «Лучший спортсмен Кубани», а в 2023 году впервые попал на Матч всех звёзд Единой лиги, а также вышел со своей командой в финал.

В сезоне-2023/2024 Мартюк не останавливается на достигнутом и продолжает прогрессировать. Как итог: он стал MVP декабря (вместе с Антоном Астапковичем из ЦСКА, — прим. ред.) в Единой лиге ВТБ, а также вновь был выбран для участия в МВЗ. Молодой центровой идеально подходит для системы Секулича, он отрабатывает как в нападении, так и в защите. Однако ещё раз стоит напомнить, что ему всего лишь 23 года, и всё только впереди.

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