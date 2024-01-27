Свежая кровь для «Астаны». Что из себя представляет новичок команды Джордан Скиппер-Браун?

26 января «Астана» объявила о подписании американского форварда Джордана Скиппер-Брауна. Ожидается, что он заменит чилийца Фелиппе Хаасе, который до этого покинул клуб. «Чемпионат» подготовил материал о новичке казахстанской команды.

Джордан Скиппер-Браун Фото: Eastern Illinois

На самом деле о Скиппер-Брауне практически нет никакой информации, однако за него говорят его хайлайты, но к ним немного позже. Известно только лишь то, что он из семьи военного, в связи с чем сменил много мест жительства за своё детство.

Он начал карьеру в школе River Ridge, что в Вашингтоне. Затем Джордан присоединился к McLennan Junior College и помог команде выиграть чемпионат Атлетической конференции колледжей Северного Техаса. После этого был период карьеры в Eastern Illinois, и заключительным местом Скиппер-Брауна в NCAA стал Murray State, за который в своё время выступал Джа Морант. Однако у новобранца «Астаны» в этом университете дела пошли не очень. Если в Eastern Illinois он делал 10,2 очка + 5,6 подбора, то в Murray State статистика была куда скромнее — 4,2 + 2,8 и ни одного выхода в стартовом составе. Естественно, о перспективах попадания в НБА говорить не приходилось.

Когда Джордан покинул студенческий баскетбол, первой его остановкой в профессиональном баскетболе стала бельгийская команда «Лёвен», однако через некоторое время он оставил её. На различных ресурсах пишут, что американец ушёл из клуба после того, как пропустил несколько тренировок. При этом Скиппер-Браун остался в Бельгии, перебравшись в команду «Брюссель». После этого он перешёл в канадский «Ванкувер», который выступал в Североамериканской баскетбольной лиге. С лета 2023 года форвард был в составе словенского клуба «Хопси».

По позиции очевидно, что легионер приходит на место покинувшего команду Фелипе Хаасе. Чилиец сыграл за казахстанскую команду 23 матча, в которых набирал 5,6 очка и 3,0 подбора. Он проявил себя не так ярко, возможно, руководство команды ожидало от него больше и приняло такое решение.

Джордан Скиппер-Браун Фото: Jamie Sabau/NCAA Photos via Getty Images

Так что же по Скиппер-Брауну? На самом деле всё довольно-таки неплохо. В словенской команде форвард набирал в среднем 15,4 очка, 9,7 подбора и 4,3 передачи. Однако стоит учитывать уровень местного чемпионата и делить эти цифры на два, а то и на три. Но всё равно в его арсенале есть преимущества, которые неподвластны уровню лиги. Например, атлетизм и взрывная скорость.

У Джордана очень хороший первый шаг, на котором он часто обходит соперников перед собой. Американец прекрасно владеет телом, что позволяет ему хорошо маневрировать, несмотря на 100+ килограммов. Форвард в первую очередь заточен на атаку, активно разыгрывает пик-н-роллы, а также хорошо врывается в «краску». При этом у него достаточно неплохо прокачан трёхочковый бросок, в Словении он реализовывал 42,9% из-за дуги. Примечательно, что чаще всего это был кэтч-энд-шут (поймал и бросил).

Скорее всего, Скиппер-Браун приходит в качестве запасного на скамейку. В старте у «Астаны» в передней линии выходят Девин Дэвис и Ройс Хэмм. Последний раскрылся в казахстанской команде после «Зенита» и заслужил вызов на Матч всех звёзд. Может, когда-то Джордан и потеснит Дэвиса из стартовой пятёрки, но новичку точно нужно будет время на адаптацию: привыкание к лиге, её скоростям, новой команде.

На самом деле «Астана» в некотором роде подписала кота в мешке. С одной стороны, прекрасные вводные: перспективный и атлетичный форвард с броском, но с другой — отсутствие опыта выступлений на столь высоком уровне, непонятная история с пропуском тренировок в другой команде. В любом случае понаблюдать за очередным легионером будет очень интересно.

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