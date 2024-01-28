Перенос матча «Анадолу Эфес» — «Маккаби», память о Деяне Милоевиче. Итоги дня в Евролиге

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Евролига перенесла матч «Анадолу Эфес» — «Маккаби» в Ригу по просьбе правительств стран

БК «Анадолу Эфес» Фото: euroleaguebasketball.net

Матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким «Анадолу Эфес» и израильским «Маккаби» перенесён из Стамбула в Ригу (Латвия), сообщает официальный сайт Евролиги. Как сообщается, такое решение принято с учётом рекомендаций правительств Турции и Израиля.

Напомним, отношения Турции и Израиля серьёзно обострились после развития палестино-израильского конфликта. Матч 26-го тура «Анадолу Эфес» — «Маккаби» запланирован на 8 февраля.

В текущем сезоне Евролиги «Маккаби» занимает седьмую строчку, одержав 13 побед в 23 матчах регулярного чемпионата. «Анадолу Эфес» выиграл лишь девять встреч из 23 и располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

«Партизан» и «Голден Стэйт» могут провести товарищеский матч в память о Деяне Милоевиче

Деян Милоевич Фото: AP/TASS

Президент белградского «Партизана» Остоя Михайлович сообщил о намерении провести товарищеский матч с командой Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз», чтобы почтить память скончавшегося на прошлой неделе ассистента главного тренера «Уорриорз» Деяна Милоевича.

«Да, мы действительно намерены пригласить «Голден Стэйт» сыграть товарищеский матч под открытым небом. Матч будет посвящён памяти Деяна Милоевича.

Скоро у нас будет заседание исполнительного комитета клуба, где мы будем подробнее обсуждать эту идею. Милоевич оставил большой след в «Партизане», поэтому мы также обсудим идею о том, что «Партизан» должен ежегодно посвящать ему одну игру.

Если это произойдёт, и это будет очень интересно, я действительно думаю, что мы проведём этот матч», — приводит слова Михайловича B92. Милоевич выступал в составе белградского клуба с 2004 по 2006 год. С 2021 по 2024 год он был помощником Стива Керра в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Всё имеет смысл». Чемпион Евролиги — о продолжении карьеры в НБА

Василие Мицич Фото: Getty Images

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Василие Мицич поделился эмоциями от игры в Национальной баскетбольной ассоциации после того, как перебрался в НБА из Евролиги.

«Со стороны люди, которые следят за моей карьерой, могут сказать, что всё у меня идёт не так и мне непросто. Но для меня это неважно. Самое главное — это мои нынешние ощущения, и моё нынешнее чувство показывает мне, что всё имеет смысл, всё было не без причины.

Всё, чего я достиг в Европе, не было дано мне просто так. Мне пришлось поработать для этого. Вот чему я там научился», — приводит слова Мицича Eurohoops.

Отметим, что Мицич дважды становился чемпионом Евролиги в составе турецкого «Анадолу Эфес». Сейчас сербский баскетболист в среднем забрасывает 3,3 очка и отдаёт по 2,4 результативные передачи за 12,1 минуты за матч.