Зимой за окном — +40! Леброн и Карри провели яркий матч, но победа осталась за «Лейкерс»

Сегодня, 28 января, в Сан-Франциско (США), штат Калифорния, встретились конкуренты по дивизиону — «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Перед матчем «Голден Стэйт» занимал 12-е место в Западной конференции с 19 победами при 23 поражениях, тем временем «Лейкерс» — девятое место с 23 победами и 23 поражениями соответственно. Игра порадовала рядовых болельщиков прежде всего двойным овертаймом, по итогам которых сильнее оказались гости. «Уорриорз» приблизились к 13-е строчке на Западе и постепенно отдаляются от зоны плей-ин.

И всё-таки главным героем стал лёгкий форвард «озёрников» Леброн Джеймс, завершивший встречу с 35-очковым трипл-даблом: 36 очков, 20 подборов и 12 результативных передач. При этом 39-летний форвард провёл на площадке в общей сложности 48 минут. Примечательно, что Джеймс стал первым игроком с 1968 года (Уилт Чемберлен), которому в конкретной встрече удалось оформить подобные цифры. Более того, Леброн стал автором победных штрафных бросков в конце второго овертайма после нарушения правил со стороны тяжёлого форварда Дрэймонда Грина.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Разыгрывающий, лидер «воинов» Стефен Карри тоже не остался в стороне. Сегодня он, кажется, сделал всё от себя зависящее, чтобы помочь своей команде одержать победу: 46 очков, семь результативных передач и три подбора. К сожалению, обстоятельства сыграли не в пользу «Голден Стэйт», несмотря на то что ранее Клэй Томпсон сравнял счёт в первом дополнительном времени точным трёхочковым попаданием. Но настроение Карри после игры понятно — команда сейчас не в самом завидном положении. Как итог, пострадала игровая майка разочарованного защитника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Независимо от того, являетесь ли вы фанатом НБА уже долгий срок или только-только начинаете погружаться в происходящее, но противостояния Леброна Джеймса и Стефена Карри всегда будут восприниматься с восторгом и изысканным интересом. Два величайших игрока сражаются друг с другом, показывая невероятные возможности спортивного долголетия или безупречную точность из-за дуги. Когда эти мастера своего дела завершат карьеры, мы будем скучать по ним — в этом нет сомнений. Несмотря на некоторые странные судейские решения, это был чертовски хороший матч.

Статистика Леброна Джеймса и Стефена Карри Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Энтони Дэвис пашет, несмотря на все свои болячки, Клэй Томпсон попадает в важные моменты, а Дрэймонд снова совершает те действия, которые приносят вред команде. Д'Анджело Расселл вновь оживает в клатче, несмотря на ранее совершённые потери. Те, кто смотрел матч в прямом эфире, наверняка согласятся с тем, что эта встреча напоминала накал уровня плей-офф. Плей-офф под конец января! Но окажутся ли эти калифорнийские клубы в плей-офф по итогам регулярного чемпионата, покажет только время.