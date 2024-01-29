Играл с Йокичем и Лиллардом, а теперь в ЦСКА. Кто такой новичок армейцев Уилл Бартон?

В понедельник, 29 января, с утра пораньше ЦСКА сбросил в некотором роде информационную бомбу, объявив о подписании бывшего игрока НБА Уилла Бартона. Армейцы закрыли последнее, шестое легионерское место и именно в таком составе будут биться за чемпионство в Единой лиге ВТБ. Для болельщиков, которые следят за сильнейшей лигой мира, этот игрок не нуждается в представлении, ведь за 11 сезонов он успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Однако, очевидно, есть люди, которые слышат это имя впервые. Поэтому «Чемпионат» сделал материал о новом игроке московской команды.

Уилл Бартон с мячом Фото: Jamie Sabau/Getty Images

Уилли Бартон родился 6 января 1991 года в одном из самых преступных городов США — Балтиморе, штат Мэриленд. Он начал свой путь в школе Lake Clifton, но затем перешёл в Brewster Academy. В 2010 году известный спортивный портал Bleacher Report включил его в список 25 лучших школьников страны. В него также были включены, в частности Кайри Ирвинг, Харрисон Барнс, Тобиас Харрис. Также сразу несколько ресурсов котировали Бартона как лучшего атакующего защитника. В качестве референса B/R сравнивал Уилла с Джеральдом Грином, который в своё время также приезжал в Россию (выступал за «Локомотив-Кубань» и «Красные Крылья»).

На момент перехода из школы в университет у Бартона были предложения от Аризоны, Мэриленда, «Кентукки, Индианы, Виллановы, однако выбор пал на Мемфис. Он провёл в NCAA два сезона, в которых неизменно был лидером команды и главным скорером. В «Тайгерс» его партнером был в том числе Тарик Блэк, который недолго выступал за «Зенит» в 2021 году.

В 2012 году Уилл был выбран «Портлендом» под 40-м номером драфта. К слову, в ту же ночь клубом был выбран Дэмьен Лиллард. Орегонской команде нужен был второй номер на скамейку, поэтому его не стали отправлять в Лигу развития, а сразу внедрили в основную команду. Он достойно себя показал и провёл в дебютном сезоне 73 матча из 82. Бартон в целом неплохо выходил со скамейки, но было очевидно, что в «Трэйл Блэйзерс» он не может раскрыть свой потенциал по определённым причинам.

Никола Йокич (слева), Уилл Бартон (в центре), Лука Дончич (справа) Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В феврале 2015 года он был обменян в «Денвер», где и провёл свои лучшие годы в НБА. В сезоне-2015/2016 он стал единственным игроком «Наггетс», который принял участие во всех 82 встречах регулярного чемпионата, при этом лишь раз выйдя в стартовом составе. Он был вторым игроком в команде по результативности, набирая 14 очков в среднем за матч. Никола Йокич, к слову, тогда был лишь восьмым по этому показателю, набирая на четыре очка меньше. В следующие два сезона Уилл стал чаще выходить в стартовом составе, а с сезона-2018/2019 стал полноценным игроком старта.

В тот же год «Денвер» впервые за долгое время вышел в плей-офф, но уступил «Портленду» — бывшей команде Бартона — в седьмом матче второго раунда. Никола Йокич продолжал прогрессировать и уже стал MVP НБА, однако «Наггетс» не могли выйти в финал. Уилл был стабильным игроком, на которого всегда можно положиться. Однако летом 2022 года руководство «Наггетс» приняло решение, что команде нужны перемены, и обменяло Бартона в «Вашингтон». Уилл признавался, что не ожидал такого развития событий.

Уилл Бартон баскетболист Об обмене из «Денвера» в «Вашингтон»: «Был немного в шоке, но не сказать чтобы в полном шоке. Понятно, что это меня ошарашило, я провёл в команде восемь лет, мы так много сделали вместе. Так что да, когда так много времени проводишь в одном месте и тебя обменивают, это всегда шок. Но в то же время я принял эту ситуацию, я готов к новой главе в карьере».

В «Уизардс» игровое время Бартона резко сократилось, как и его результативность. Спустя 40 сыгранных матчей клуб отчислил его. После этого он подписал контракт с «Торонто», в котором и закончил минувший сезон. После этого баскетболист не нашёл команду в НБА, однако поддерживал форму регулярными индивидуальными тренировками. ЦСКА станет его первым клубом за пределами Северной Америки.

Какой игрок?

Уилл Бартон Фото: Michael Reaves/Getty Images

Так что же из себя представляет Уилл Бартон как игрок? На самом деле, это универсал, который может закрыть несколько позиций, в первую очередь — вторую и третью. Он лёгок на ногах и достаточно атлетичен. За время карьеры в НБА он кратно поднял процент попадания своих бросков из-за дуги. Бартон может и попытаться пройти под кольцо, при этом не только ради набора очков, но и в том числе для скидки партнёрам, у которых более выгодная позиция. То есть у него несколько опций, что, конечно, усложняет жизнь соперникам. Также американец не стесняется защищаться.

Уилл нацелен именно на результат команды. За ним не было замечено какой-то звёздной болезни, перетягивания одеяла на себя. Бартон — стабильный и полезный баскетболист, который может встроиться практически в любую систему, что делает его ещё более ценным игроком. ЦСКА совершил очень важное и, как кажется, точное подписание. У армейцев нет проблем по всем позициям, кроме третьей. Де-факто у московской команды лишь один легкий форвард — Антон Астапкович. И сейчас красно-синие как раз закрывают эту брешь, делая себя в перспективе ещё сильнее.

Видео можно посмотреть на канале Denver Nuggets в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Есть ли риски? Конечно, они есть всегда. Безусловно, смущает тот факт, что Бартон не играл на профессиональном уровне с апреля прошлого года — практически целый год. Но если набор кондиций — это лишь дело времени, то адаптация в новом чемпионате, новой стране и на вообще неизвестном для себя континенте совсем другая и непростая задача.

Плюс накладывается то, что сезон не только вовсю идёт, но и приближается к самым важным матчам чемпионата. Времени совсем нет, результат нужен здесь и сейчас. Можно бесконечно говорить о разнице между баскетболом в Европе и за океаном, о том, что многие экс-игроки НБА не приживаются здесь, и прочее. Ответы на эти вопросы даст только время.

Если Бартону для адаптации хватит матчей в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ, то можно будет сказать, что к плей-офф ЦСКА подходит практически без слабых мест. Сейчас же можно отметить, что сегодня армейцы сделали серьёзную заявку на чемпионство, по крайней мере, на бумаге.

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