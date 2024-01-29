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Экс-игрок НБА Бартон перешёл в ЦСКА, Лига ВТБ: биография американца, чем известен, сильные стороны

Играл с Йокичем и Лиллардом, а теперь в ЦСКА. Кто такой новичок армейцев Уилл Бартон?
Александр Зотеев
Экс-игрок НБА Уилл Бартон перешёл в ЦСКА
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На счету американца почти 700 матчей в НБА.

В понедельник, 29 января, с утра пораньше ЦСКА сбросил в некотором роде информационную бомбу, объявив о подписании бывшего игрока НБА Уилла Бартона. Армейцы закрыли последнее, шестое легионерское место и именно в таком составе будут биться за чемпионство в Единой лиге ВТБ. Для болельщиков, которые следят за сильнейшей лигой мира, этот игрок не нуждается в представлении, ведь за 11 сезонов он успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Однако, очевидно, есть люди, которые слышат это имя впервые. Поэтому «Чемпионат» сделал материал о новом игроке московской команды.

Уилл Бартон с мячом

Уилл Бартон с мячом

Фото: Jamie Sabau/Getty Images

Уилли Бартон родился 6 января 1991 года в одном из самых преступных городов США — Балтиморе, штат Мэриленд. Он начал свой путь в школе Lake Clifton, но затем перешёл в Brewster Academy. В 2010 году известный спортивный портал Bleacher Report включил его в список 25 лучших школьников страны. В него также были включены, в частности Кайри Ирвинг, Харрисон Барнс, Тобиас Харрис. Также сразу несколько ресурсов котировали Бартона как лучшего атакующего защитника. В качестве референса B/R сравнивал Уилла с Джеральдом Грином, который в своё время также приезжал в Россию (выступал за «Локомотив-Кубань» и «Красные Крылья»).

На момент перехода из школы в университет у Бартона были предложения от Аризоны, Мэриленда, «Кентукки, Индианы, Виллановы, однако выбор пал на Мемфис. Он провёл в NCAA два сезона, в которых неизменно был лидером команды и главным скорером. В «Тайгерс» его партнером был в том числе Тарик Блэк, который недолго выступал за «Зенит» в 2021 году.

В 2012 году Уилл был выбран «Портлендом» под 40-м номером драфта. К слову, в ту же ночь клубом был выбран Дэмьен Лиллард. Орегонской команде нужен был второй номер на скамейку, поэтому его не стали отправлять в Лигу развития, а сразу внедрили в основную команду. Он достойно себя показал и провёл в дебютном сезоне 73 матча из 82. Бартон в целом неплохо выходил со скамейки, но было очевидно, что в «Трэйл Блэйзерс» он не может раскрыть свой потенциал по определённым причинам.

Никола Йокич (слева), Уилл Бартон (в центре), Лука Дончич (справа)

Никола Йокич (слева), Уилл Бартон (в центре), Лука Дончич (справа)

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В феврале 2015 года он был обменян в «Денвер», где и провёл свои лучшие годы в НБА. В сезоне-2015/2016 он стал единственным игроком «Наггетс», который принял участие во всех 82 встречах регулярного чемпионата, при этом лишь раз выйдя в стартовом составе. Он был вторым игроком в команде по результативности, набирая 14 очков в среднем за матч. Никола Йокич, к слову, тогда был лишь восьмым по этому показателю, набирая на четыре очка меньше. В следующие два сезона Уилл стал чаще выходить в стартовом составе, а с сезона-2018/2019 стал полноценным игроком старта.

В тот же год «Денвер» впервые за долгое время вышел в плей-офф, но уступил «Портленду» — бывшей команде Бартона — в седьмом матче второго раунда. Никола Йокич продолжал прогрессировать и уже стал MVP НБА, однако «Наггетс» не могли выйти в финал. Уилл был стабильным игроком, на которого всегда можно положиться. Однако летом 2022 года руководство «Наггетс» приняло решение, что команде нужны перемены, и обменяло Бартона в «Вашингтон». Уилл признавался, что не ожидал такого развития событий.

Уилл Бартон
Уилл Бартон
баскетболист

Об обмене из «Денвера» в «Вашингтон»: «Был немного в шоке, но не сказать чтобы в полном шоке. Понятно, что это меня ошарашило, я провёл в команде восемь лет, мы так много сделали вместе. Так что да, когда так много времени проводишь в одном месте и тебя обменивают, это всегда шок. Но в то же время я принял эту ситуацию, я готов к новой главе в карьере».

В «Уизардс» игровое время Бартона резко сократилось, как и его результативность. Спустя 40 сыгранных матчей клуб отчислил его. После этого он подписал контракт с «Торонто», в котором и закончил минувший сезон. После этого баскетболист не нашёл команду в НБА, однако поддерживал форму регулярными индивидуальными тренировками. ЦСКА станет его первым клубом за пределами Северной Америки.

Какой игрок?

Уилл Бартон

Уилл Бартон

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Так что же из себя представляет Уилл Бартон как игрок? На самом деле, это универсал, который может закрыть несколько позиций, в первую очередь — вторую и третью. Он лёгок на ногах и достаточно атлетичен. За время карьеры в НБА он кратно поднял процент попадания своих бросков из-за дуги. Бартон может и попытаться пройти под кольцо, при этом не только ради набора очков, но и в том числе для скидки партнёрам, у которых более выгодная позиция. То есть у него несколько опций, что, конечно, усложняет жизнь соперникам. Также американец не стесняется защищаться.

Уилл нацелен именно на результат команды. За ним не было замечено какой-то звёздной болезни, перетягивания одеяла на себя. Бартон — стабильный и полезный баскетболист, который может встроиться практически в любую систему, что делает его ещё более ценным игроком. ЦСКА совершил очень важное и, как кажется, точное подписание. У армейцев нет проблем по всем позициям, кроме третьей. Де-факто у московской команды лишь один легкий форвард — Антон Астапкович. И сейчас красно-синие как раз закрывают эту брешь, делая себя в перспективе ещё сильнее.

Видео можно посмотреть на канале Denver Nuggets в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Есть ли риски? Конечно, они есть всегда. Безусловно, смущает тот факт, что Бартон не играл на профессиональном уровне с апреля прошлого года — практически целый год. Но если набор кондиций — это лишь дело времени, то адаптация в новом чемпионате, новой стране и на вообще неизвестном для себя континенте совсем другая и непростая задача.

Плюс накладывается то, что сезон не только вовсю идёт, но и приближается к самым важным матчам чемпионата. Времени совсем нет, результат нужен здесь и сейчас. Можно бесконечно говорить о разнице между баскетболом в Европе и за океаном, о том, что многие экс-игроки НБА не приживаются здесь, и прочее. Ответы на эти вопросы даст только время.

Если Бартону для адаптации хватит матчей в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ, то можно будет сказать, что к плей-офф ЦСКА подходит практически без слабых мест. Сейчас же можно отметить, что сегодня армейцы сделали серьёзную заявку на чемпионство, по крайней мере, на бумаге.

Ещё больше мнений автора можно найти в его телеграм-канале — «Чёрным по Оранжевому».

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