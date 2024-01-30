Теодосич оценил перспективы «Црвены», Банки раскритиковал формат. Итоги дня в Евролиге

Рубио вернётся к тренировкам на базе «Барселоны» после приостановки карьеры, в «Партизане» рассказали о возможной игре с «Голден Стэйт».

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Милош Теодосич оценил шансы «Црвены Звезды» на попадание в плей-офф Евролиги

Милош Теодосич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

36-летний сербский разыгрывающий «Црвены Звезды» Милош Теодосич выразил уверенность, что его команда сумеет пробиться в плей-офф нынешнего розыгрыша Евролиги.

В настоящий момент сербский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице. На этой неделе «Црвена Звезда» проведёт два домашних матча – с «Валенсией» 30 января и с «Барселоной» 2 февраля.

«Это будут очень важные игры. Я считаю, что мы ещё не упустили свои шансы на попадание в топ-10. Верю, что возможность сохраняется и всё зависит от нас. Если мы сыграем как умеем, всё будет зависеть только от нас», — приводит слова Теодосича Mozzart Sport.

Возглавляет турнирную таблицу Евролиги в настоящий момент мадридский «Реал».

Рики Рубио вернётся к тренировкам на базе «Барселоны» после приостановки карьеры

Рики Рубио Фото: Getty Images

Бывший игрок «Барселоны» Рики Рубио вернётся в каталонский клуб, чтобы проводить вместе с ним тренировки. Об этом рассказал он сам, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

Напомним, прошлым летом Рубио объявил о приостановлении спортивной карьеры из-за психологических проблем. Игрок не поехал в составе сборной Испании на чемпионат мира по баскетболу 2023 года. За «Барселону» Рики выступал с 2009 по 2011 год.

Разыгрывающий сообщил, что в настоящий момент находится на завершающей фазе своего выздоровления.

«Хотел бы поблагодарить всех людей, которые оказали мне поддержку на протяжении всего этого процесса, а также поблагодарить всех за уважение к моей частной жизни на этом пути», — написал Рубио.

Генменеджер «Партизана» высказался по поводу возможной домашней игры с «Голден Стэйт»

БК «Партизан» Фото: euroleaguebasketball.net

Генеральный менеджер сербского «Партизана» Зоран Савич прокомментировал информацию о возможном матче с командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз».

«Вам важнее поговорить с НБА на этот счёт. Они уже знают, с кем и где будет играть «Голден Стэйт» в следующем сезоне и во время предсезонки. Поэтому организовать матч непросто. Домашняя игра с командой НБА была бы невероятным подарком для наших болельщиков. Увидеть, как команда НБА играет здесь впервые в истории, было бы фантастически», — приводит слова Савича Basket News.

Напомним, ранее президент белградского клуба Остоя Михайлович сообщил о намерении провести эту встречу, чтобы почтить память скончавшегося ассистента главного тренера «Голден Стэйт» Деяна Милоевича.

Евролига представила пятёрку лучших игроков 23-го тура по системе «плюс-минус»

Джош Небо Фото: euroleaguebasketball.net

Пресс-служба баскетбольной Евролиги в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовала список, состоящий из пяти лучших игроков 23-го тура по системе «плюс-минус». Этот рейтинг возглавил центровой команды «Маккаби» Тель-Авив Джош Небо, который набрал 14 очков в игре с «Панатинаикосом» (победа «Маккаби» — 90:75).

Топ-5 игроков 23-го тура Евролиги по системе «плюс-минус»:

Джош Небо (+30, «Маккаби» Тель-Авив);

Бонзи Колсон (+26, «Маккаби» Тель-Авив);

Дамьен Инглис (+25, «Валенсия»);

Пэрис Ли (+23, АСВЕЛ);

Скотти Уилбекин (+21, «Фенербахче»).

Отметим, что система «плюс-минус» показывает, на сколько больше очков набирала (или пропускала) команда игрока в те моменты, когда он находился на площадке.

«Этот график убивает игру». Главный тренер «Виртуса» раскритиковал формат Евролиги

Лука Банки Фото: euroleaguebasketball.net

Главный тренер итальянского «Виртуса» Лука Банки выразил недовольство загруженным графиком в связи с большим количеством матчей в баскетбольной Евролиге.

«Этот график убивает игру и ставит под угрозу здоровье игроков, нам следует задуматься, но я не знаю, есть ли желание прислушиваться к моим словам. Впереди нас ждут важные игры, но нам необходимо иметь здравомыслие, чтобы широко проанализировать ситуацию. Мы отыгрываем почти 80 матчей за сезон!» — приводит слова Банки Eurohoops.

В данный момент «Виртус» находится на третьей строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата Евролиги. Команда одержала 15 побед и потерпела восемь поражений после 23 проведённых матчей.