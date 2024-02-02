Командная работа. Топ-5 дуэтов Единой лиги

Первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подходит к завершению, что позволяет сделать некоторые промежуточные итоги. Уже определились не только топ-6 команд, которые гарантировали себе участие в плей-офф, но и участники предстоящего Матча всех звёзд.

«Чемпионат» подготовил топ-5 лучших дуэтов лиги по итогам первой части сезона.

Ксэвьер Рэтан-Мэйс и Джеремайя Мартин («Енисей»)

Наверное, абсолютно везде уже было сказано о том, что красноярский «Енисей» является главным открытием сезона, и это действительно так. Команда нашла свой баскетбол и уверенно забралась в топ-6, гарантировав себе участие в плей-офф впервые за два года. Главными же творцами этого успеха являются защитники — Ксэвьер Рэтан-Мэйс и Джеремайя Мартин. Это отметили абсолютно все, и как итог — оба игрока будут представлять красноярцев на Матче всех звёзд.

Рэтан-Мэйс как вихрь ворвался в лигу и был признан MVP первого игрового месяца. Мартин, возможно, остаётся в тени своего партнёра, но точно приносит клубу не меньше пользы. Когда у коллектива Йовицы Арсича не всё получается в позиционной атаке, именно эти двое берут на себя ответственность в индивидуальном порядке.

Айзея Риз и Би Джей Джонсон («Парма»)

Если Риз уже успел освоиться в Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне, то Джонсон практически сразу ворвался с места в карьер. В нынешнем чемпионате у «Пармы» собралась очень интересная команда во главе с Евгением Пашутиным, в которой Риз и Джонсон являются незаменимым двигателем.

Если у Айзеи есть бэкап в лице Александра Платунова и Си Джея Брайса, то Джонсон уже привычно играет по 38-39 минут, а в матче с «Енисеем» он вообще ни разу не был заменён. В январе благодаря усилиям Би Джея были обыграны УНИКС и «Енисей», а он закономерно признан MVP месяца. Команда уверенно заняла пятое место по итогам первого этапа регулярного чемпионата, тем самым забронировав себе место в плей-офф, а Джонсон и Риз точно наиграли на Матч всех звёзд, на который успешно отобрались.

Маркелл Джонсон и Ройс Хэмм («Астана»)

Именно эта пара помогла казахстанской команде сделать существенный прорыв в нынешнем сезоне. «Астана» не только превзошла свой результат прошлого розыгрыша, но и имеет все шансы на попадание в плей-офф. Маркелл Джонсон выделялся и в прошлом сезоне, но чего-то или кого-то не хватало, возможно — Ройса Хэмма.

Последний провёл откровенно неудачный отрезок в «Зените», после чего планировал попытаться пробиться в НБА, но в итоге стал игроком столичной команды, о чём точно не может жалеть. Маркелл ударно разгоняет атаки своей команды, а Ройс отрабатывает на обеих сторонах площадки. Оба баскетболиста точно заслуживают принять участие в МВЗ, но сделает это только Хэмм. Маркеллу Джонсон не хватило буквально нескольких голосов в выборе СМИ, чтобы отобраться на звёздный матч. Кто знает, может, это станет для него дополнительной мотивацией проявить себя в оставшихся матчах сезона.

Девон Акун-Пёрселл и Джейлен Бэрфорд («Локомотив-Кубань»)

Эта связка в деле уже больше года, ещё с прошлого сезона. Благодаря их игре кубанцы весной дошли до финала Единой лиги, а в этом розыгрыше являются одними из лидеров турнира. Примечательно, что Бэрфорд и Акун-Пёрселл пропустили старт сезона и ещё какой-то момент набирали форму. В этот период «Локо» стартовал с четырёх поражений в пяти матчах.

После этого, в первую очередь усилиями Девона и Джейлена, краснодарцы взяли 17 матчей в 20 встречах и уверенно располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. Всего у команды Александра Секулича пять побед в шести встречах с командами из топ-4, а Акун-Пёрселл и Бэрфорд — одни из главных двигателей коллектива. Девон по праву стал MVP ноября, а затем и выбран на главный матч звёздного уикенда.

Ненад Димитриевич и Маркос Найт (УНИКС)

Еще один дуэт, который наладил коммуникацию еще в прошлом сезоне и закрепил это первым в истории казанской команды чемпионством. Летом была большая вероятность того, что Димитриевич покинет клуб, даже президент Евгений Богачёв практически не верил в его переподписание. Однако македонец всё же остался в Казани и ведёт команду к защите титула.

Найт перешёл в УНИКС из «Самары» перед прошлым плей-офф и впечатлил руководство клуба, которое по итогу оставило его. В нынешнем сезоне казанцы не сбавили оборотов и являются одним из главных фаворитов турнира, а Димитриевич и Найт, безусловно, главные игроки действующих чемпионов. Ненад также был вызван на предстоящий МВЗ.