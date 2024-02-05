Кто в Евролиге совершает больше всего перехватов? У лидера показатель — 1,9

В Евролиге прошло 25 туров, и уже уместно отмечать лидеров по тем или иным статистическим показателям. Перехваты — один из важнейших элементов при игре в обороне, плотной опеке соперника. Кто же сейчас является лучшим при попытке отобрать мяч у оппонента? «Чемпионат» собрал пятёрку лучших.

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Бонзи Колсон («Маккаби Тель-Авив») — 1,4

Бонзи Колсон Фото: euroleaguebasketball.net

Бонзи Колсон — 28-летний форвард, выступающий за израильскую команду с сезона-2022/2023. В нынешнем розыгрыше Евролиги Колсон принял участие в 25 матчах, набирая в среднем солидные 12,9 очка и 5,8 подбора. На счету форварда также 1,4 перехвата за игру — это железно пятое место на данный момент. Примечательно, что по итогам 18-го тура Колсон был признан самым ценным игроком, а его «Маккаби» пока что идёт с показателем 13-12, занимая в турнирной таблице общее 10-е место.

Габриэле Прочида («Альба») — 1,5

Габриэле Прочида Фото: euroleaguebasketball.net

Ещё один форвард, попавший в рейтинг лучших по перехватам. Габриэле Прочида — молодой итальянский баскетболист, чьи права в НБА принадлежат «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 36-й пик в 2022 году. Член национальной команды Италии сейчас совершает солидные 1,5 перехвата, занимая в рейтинге четвёртое место, а «Альба», к сожалению, занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице с пятью победами при 20 поражениях.

Кинан Эванс («Жальгирис») — 1,5

Кинан Эванс Фото: euroleaguebasketball.net

Представитель литовского «Жальгириса», как и Габриэле Прочида, делает в нынешнем сезоне Евролиги 1,5 перехвата, но занимает условно третье место по этому показателю. Эвансу, играющему на позиции защитника, сейчас 27 лет. В сезоне-2023/2024 Эванс дважды признавался лучшим игроком по итогам туров — 15-го и 25-го соответственно. У самого защитника внушительные 16,8 очка и 3,9 результативной передачи, его команда, правда, при этом располагается всего лишь на 14-м месте — 10 побед и 15 поражений.

Джериант Грант («Панатинаикос») — 1,6

Джериан Грант Фото: euroleaguebasketball.net

Джериант Грант — 19-й номер драфта НБА 2015 года. В главной лиге мира ныне 31-летний американец пробыл вплоть до 2020 года. И после разыгрывающий начал покорять Грецию, где по итогам сезона-2020/2021 стал лучшим по перехватам, будучи игроком «Промитеаса». Затем Грант попробовал свои силы в миланской «Олимпии», став чемпионом Италии. В прошлом сезоне Джериант был признан MVP четвертьфиналов в рамках Еврокубка в составе турецкого «Тюрк Телеком». Сейчас защитник занимает уверенное второе место в Евролиге по перехватам.

Пэрис Ли (АСВЕЛ) — 1,9

Пэрис Ли Фото: euroleaguebasketball.net

Пэрис Ли — лидер Евролиги по перехватам на данный момент. Разыгрывающий не был выбран на драфте НБА 2017 года и после колледжа сразу отправился покорять Европу. Склонность Ли к перехватам понятна — например, в сезоне-2018/2019, выступая в Бельгии, Пэрис стал лучшим в этом компоненте по итогам местной регулярки. Защитник выступает полноценно в Евролиге с сезона-2021/2022, успев побыть частью таких команд, как «Монако» и «Панатинаикос».