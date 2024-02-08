Возможно, самый важный и интригующий момент в этом сезоне. Дедлайн НБА! LIVE

Дедлайн в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — это, возможно, один из самых захватывающих периодов в году. Именно перед дедлайном на сделки клубы до конца определяются, с какими составами они решат закончить нынешний сезон. Как правило, перед дедлайном совершаются самые крупные обмены, о которых будут говорить все кому не лень. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию.
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🥱 Кайл Нойбек из PHLY Sports рассказал о том, что «Филадельфия Сиксерс» проверяла доступность таких игроков, как Малкольм Брогдон и Богдан Богданович.
👀 А вот Брайан Льюис из New York Post рассказал о том, что «Финикс» предлагал «Бруклину» за Ройса О'Нила драфт-пики второго раунда и Нассира Литтла.
✍️ Что произошло за минувшую ночь в НБА? Составили для вас подборку. Андрей, если ты это читаешь, спасибо за помощь!
- «Детройт Пистонс» приобрёл итальянского форварда Симоне Фонтеккио, отправив в «Юту Джаз» Кевина Нокса, пик второго раунда и права на Габриэля Просиду.
- Пи Джей Такер сообщил «Лос-Анджелес Клипперс», что хотел бы перейти в другую команду. Такер хочет получать больше игрового времени, но продолжать бороться за чемпионство.
- Ксавьер Тиллман отправляется в «Бостон Селтикс». «Мемфис» получил два пика второго раунда.
- Разыгрывающий Монте Моррис переходит в «Миннесоту» из «Детройта». В «Пистонс» отправятся Шейк Милтон, Трой Браун и пик второго раунда.
- «Хьюстон» заинтересован в обмене Андре Драммонда перед дедлайном.
- «Финикс» продолжает рассматривать Майлза Бриджеса, как цель для обмена.
- Инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил о том, что возможности «Лейкерс» провернуть значимый обмен перед дедлайном крайне ограничены.
- Брюс Браун, оказавшийся в «Торонто» после сделки с участием Паскаля Сиакама, привлекает интерес нескольких команд лиги, сообщает Yahoo Sports. Среди предполагаемых кандидатов называют «Никс», «Лейкерс» и «Джаз».
- «Филадельфия», «Майами» и «Голден Стэйт» проявляют интерес к приобретению Келли Олиника.
- «Лейкерс» заинтересованы в ряде игроков «Бруклина». Среди них называются Дориан Финни-Смит, Спенсер Динвидди, Ройс О`Нил и Лонни Уокер.
- «Пеликанс» пытаются найти наиболее доступный вариант среди бигменов лиги. Сообщается, что руководители команды обсуждали кандидатуры Джарретта Аллена, Венделла Картера, Оньеки Оконгвы, Клинта Капелы и Айзеи Стюарта.