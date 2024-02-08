Возможно, самый важный и интригующий момент в этом сезоне. Дедлайн НБА! LIVE

Дедлайн в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — это, возможно, один из самых захватывающих периодов в году. Именно перед дедлайном на сделки клубы до конца определяются, с какими составами они решат закончить нынешний сезон. Как правило, перед дедлайном совершаются самые крупные обмены, о которых будут говорить все кому не лень. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.