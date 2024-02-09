В борьбе за плей-офф. Рейтинг силы команд Единой лиги по версии «Чемпионата»

Первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подошёл к концу, однако это означает, что настоящая борьба только начинается. Нынешний сезон является одним из самых непредсказуемых в истории турнира, так как практически каждая команда может выйти из противостояния победителем. На втором этапе будет бескомпромиссная борьба не только в топ-6, но и за потенциальное попадание в плей-офф из второй части турнирной таблицы. «Чемпионат» подготовил новую версию рейтинга силы команд Единой лиги ВТБ.

14. «Минск»

Силовой рейтинг БК «Минск» Фото: «Чемпионат»/БК «Минск»

Команда из Беларуси является единственным коллективом, который ещё до старта второго этапа потерял шансы на плей-офф. Главная интрига заключается в том, допустит ли лига клуб до следующего розыгрыша турнира.

13. МБА

Силовой рейтинг ПБК МБА Фото: «Чемпионат»/ПБК МБА

Московская команда проводит свой второй сезоне в Единой лиге ВТБ и, конечно, не обходится без трудностей. С прошлого рейтинга коллектив Василия Карасёва потерпел три поражения подряд, в том числе от УНИКСа и ЦСКА. В гостевой игре с «Уралмашем» москвичи вели с преимуществом в 10 очков ещё в третьей четверти, но в четвертой 10-минутке уступили со счётом 7:20, после чего не смогли ничего противопоставить уральцам в овертайме.

12. «Автодор»

Силовой рейтинг БК «Автодор» Фото: «Чемпионат»/БК «Автодор»

Саратовская команда очень неровно проходит нынешний сезон. Серии побед сменяются сериями поражений. С середины января команда Миленко Богичевича потерпела пять поражений подряд, и лишь в последней игре первого этапа был обыгран обречённый «Минск». Однако «Автодор» всё равно в игре и имеет шансы на попадание как минимум в плей-ин.

11. «Астана»

Силовой рейтинг БК «Астана» Фото: «Чемпионат»/БК «Астана»

Команда Олега Кисёлева также не может похвастаться стабильностью. С прошлого рейтинга казахстанский коллектив в гостях одержал победу над «Самарой», но уступил «Руне» и крупно «Енисею». Маркелл Джонсон и Ройс Хэмм будут представлять столичную команду на Матче всех звёзд, и именно от их игры будет зависеть успех «Астаны» во второй части регулярки.

10. «Руна»

Силовой рейтинг ПБК «Руна» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

С момента прошлого рейтинга «Викинги» крупно проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге, обыграли «Астану» и в упорной борьбе уступили «Локомотиву». В этой игре ещё после третьей четверти московская команда уступала 10 очков, но практически смогла вернуться, однако коллективу Эртурула Эрдогана не хватило времени. «Руна» находится в зоне плей-ин и не готова покидать её.

9. «Нижний Новгород»

Силовой рейтинг БК «Пари Нижний Новгород» Фото: «Чемпионат»/БК «Пари Нижний Новгород»

Ещё меньше месяца назад казалось, что нижегородцы не будут бороться за плей-офф, но практически в одночасье всё поменялось. Травмированные игроки стартового состава вернулись в обойму, и этот механизм имени Зорана Лукича заработал. «Нижний» уверенно обыграл «Локомотив» и «Зенит», а также весь матч шёл на победу в игре с ЦСКА, но всё решили те самые шесть секунд. В турнирной таблице нижегородцы пока находятся на предпоследней строчке, однако по игре они точно сильнее многих соседей по второй восьмерке. Сейчас «НН» не только в игре, но и является одним из главных претендентов на выход в плей-офф.

8. «Самара»

Силовой рейтинг БК «Самара» Фото: «Чемпионат»/БК «Самара»

После выхода предыдущего рейтинга силы самарцы на своём паркете уступили «Астане», а также на выезде не смогли ничего противопоставить «Локомотиву». Однако команда Дражена Анзулович в некотором роде неожиданно в гостях обыграла «Парму», таким образом закончив первый этап на седьмом месте.

7. «Уралмаш»

Силовой рейтинг БК «Уралмаш» Фото: «Чемпионат»/БК «Уралмаш»

Команда Ростислава Вергуна на позитивной ноте закончила первую часть регулярного чемпионата. В заключительных двух встречах были обыграны «Нижний Новгород» и МБА. Нельзя не отметить вклад в успех центрового Октавиуса Эллиса, который абсолютно заслуженно был выбран болельщиками в качестве участника Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.

6. «Парма»

Силовой рейтинг БК «Парма» Фото: «Чемпионат»/БК «Парма»

Пермяки улучшили свой результат по сравнению с прошлым сезоном, пробившись в плей-офф сразу после первого этапа регулярного чемпионата. Параллельно три игрока «Пармы» были вызваны на МВЗ. Единственное, концовка сезона была немного омрачена поражением от «Самары» на своём паркете.

5. «Енисей»

Силовой рейтинг БК «Енисей» Фото: «Чемпионат»/БК «Енисей»

«Енисей», в свою очередь, громко хлопнул дверью в последних матчах, одержав три победы. Были обыграны «Уралмаш», «Астана» и «Зенит». На первом этапе только ЦСКА остался непобеждённым красноярцами клубом из топ-4, и, очевидно, для команды Йовицы Арсича это будет дополнительной мотивацией на втором этапе.

4. «Зенит»

Силовой рейтинг БК «Зенит» Фото: «Чемпионат»/БК «Зенит»

«Зенит» по итогам первого этапа стал худшим из лучших, замкнув топ-4. Всё бы ничего, но петербуржцы проиграли во всех встречах с командами большого квартета. В конце первого этапа команда Паскуаля потерпела два неприятных поражения — от «Нижнего Новгорода» и «Енисея». Однако трудно представить, что сине-бело-голубые из следующих 10 матчей проиграют, условно, шесть.

3. УНИКС

Силовой рейтинг БК УНИКС Фото: «Чемпионат»/БК УНИКС

В начале января УНИКС внезапно потерпел два поражения подряд — от «Енисея» и «Пармы». Однако Велимир Перасович смог найти выход из ситуации, и его команда выдала стрик из четырех побед. При этом был обыгран не только «Зенит», но и ЦСКА, причём в гостях. Казанцы отстают от армейцев на две победы, и кто знает, может, смогут вырваться вперёд и закончить регулярку в качестве лидера.

2. «Локомотив-Кубань»

Силовой рейтинг ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: «Чемпионат»/ПБК «Локомотив-Кубань»

После предыдущего рейтинга силы «Локо» одержал три победы подряд, давая понять, что поражение от «НН», в матче с которым кубанцы растеряли 15-очковое преимущество, скорее всего, было недоразумением. У красно-зеленых лучший показатель в матчах с клубами топ-4 — 5-1, что не даёт усомниться в перспективах коллектива Александра Секулича.

1. ЦСКА

Силовой рейтинг ПБК ЦСКА Фото: «Чемпионат»/ПБК ЦСКА

Несмотря на два поражения в январе, армейцы всё равно являются лучшей командой чемпионата по многим причинам. После предыдущего рейтинга стало известно, что столичный клуб подписал бывшего игрока НБА Уилла Бартона, за плечами которого почти 700 матчей в сильнейшей лиге мира. Поэтому в контексте второго этапа можно рассуждать лишь о том, проиграют ли москвичи в предстоящих 10 встречах.