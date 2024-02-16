Время топов. Всё, что нужно знать о предстоящем Матче звёзд Единой лиги

18 февраля в Москве состоится одно из главных событий баскетбольного сезона — Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Также в рамках звёздного дня традиционно будут проведены конкурс трёхочковых и данк-контест. Помимо этого впервые в истории МВЗ победившая команда получит приз — 3 млн рублей. «Чемпионат» собрал всю информацию и подготовил материал о предстоящем мероприятии.
Девон Акун-Пëрселл (с мячом)
Фото: БК «Зенит»
Где и когда
Матч звёзд Единой лиги пройдет 18 февраля в Москве на «ВТБ Арене». Начало матча — в 17:00 мск. Ниже полное расписание. За онлайн-трансляцией можно будет следить на «Чемпионате».
- 15:00 — запуск болельщиков на арену.
- 16:00 — запуск болельщиков в чашу арены.
- 16:20 — начало активаций и развлекательной программы.
- 16:50 — представление игроков-участников Матча всех звёзд.
- 17:00 — стартовый спорный, начало матча.
- 17:25 — конкурс трёхочковых (между первой и второй четвертями).
- 18:10 — конкурс по броскам сверху (в большом перерыве).
- 19:20 — церемония награждения.
На шоу открытия выступит музыкант Антон Беляев. Также будут Катя Лель, балетная труппа Бориса Эйфмана и чемпионы мира по хип-хопу из команды Predatorz.
Формат Матча звёзд
Раньше были игры между сборными мира и России, «новой» школы против «старой». Однако в нынешнем сезоне лига решила доверить тренерам не только выбор игроков, но и комплектование составов. Наставники двух лучших команд лиги на конец 2023 года (Эмил Райкович из ЦСКА и Велимир Перасович из УНИКСа) поочерёдно выбирали игроков в свои составы на специальной церемонии драфта.
Составы команд Матча звёзд
«Команда Райковича»: Каспер Уэйр (ЦСКА), Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), Томас Эртель («Зенит»), Маркелл Джонсон («Астана»), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Александр Платунов («Парма»), Андрей Воронцевич («Пари НН»), Андрей Лопатин (МБА), Девон Акун-Пëрселл («Локомотив-Кубань»), Винс Хантер («Зенит»), Ройс Хэмм («Астана»), Рэйшон Хэммондс («Автодор»).
«Команда Перасовича»: Мело Тримбл (ЦСКА), Джеремайя Мартин («Енисей»), Айзея Риз («Парма»), Джеремайя Хилл («Руна»), Михаил Кулагин («Самара»), Антон Глазунов («Уралмаш»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Амат М’Бай (ЦСКА), Ричард Соломон («Парма»), Октавиус Эллис («Уралмаш»), Джален Рейнольдс (УНИКС).
После драфта стало известно, что Велимир Перасович не сможет принять участие в МВЗ. Его заменит наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль. Помимо этого, лига выбрала ассистентов главных тренеров. У Райковича им будет Евгений Пашутин из «Пармы», у Паскуаля — Йовица Арсич из «Енисея».
Также были изменения и в составах команд. Ненада Димитриевича заменил Маркелл Джонсон, а Трента Фрейзера — Мело Тримбл. Помимо этого, Ричард Соломон сменил своего одноклубника — Би Джей Джонсона. Стоит отметить, что на Матче звёзд будут представлены все команды лиги, кроме «Минска».
Томас Эртель
Фото: БК «Парма»
Участники конкурса трёхочковых
- Карвел Андерсон («Астана»);
- Бо Бич («Енисей»);
- Кирилл Савин («Руна»);
- Томас Эртель («Зенит»).
Участники данк-контеста
- Брандон Гаррет («Автодор»);
- Девон Акун-Пёрселл («Локомотив-Кубань»);
- Евгений Белянков («Енисей»);
- Джордан Скиппер-Браун («Астана»).