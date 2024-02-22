«Олимпиакос» продлил Питерса, Пуарье рассказал о травме Тавареша. Итоги дня в Евролиге

Игор Ракочевич высказал своё мнение о последнем Матче всех звёзд НБА, а Везенков рассказал о своих любимых фэнтези-выборах.

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Везенков рассказал о своих любимых фэнтези-выборах в Евролиге

Александар Везенков Фото: Getty Images

Форвард «Сакраменто Кингз» и действующий MVP Евролиги Александар Везенков рассказал о своих любимых фэнтези-выборах в этом сезоне Евролиги.

«Изначально я брал Торнике Шенгелию. Также я беру часто Шейна Ларкина и Эди Тавареша, особенно до того, как он получил травму. Также у меня есть Чима Монеке, который в последнее время играет потрясающе. А уж потом всё зависит от ситуации.

Я стараюсь найти недорогие варианты, которые могут мне помочь. В последнее время это Маринкович. Ещё я брал Найджела Хэйс-Дэвиса. Он долгое время был частью моей команды, но получил травму. Я ещё пытался взять Дайшона Пьера, потому что он много играет, но он получил травму.

Я так хотел взять Майка Джеймса, но так и не смог. Я не очень хорошо справился с этой частью, потому что он играет потрясающе. Пару раз я брал Алека Питерса, Николу Милутинова, Томаса Уолкапа или Айзею Канаана», — приводит слова Везенкова Eurohoops.

Экс-игрок Евролиги: НБА уничтожила Матч всех звёзд

Игор Ракочевич Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

Бывший игрок НБА и Евролиги Игор Ракочевич высказал своё мнение о последнем Матче всех звёзд НБА и подверг его жёсткой критике.

«Раньше я просыпался посреди ночи, чтобы посмотреть Матч всех звёзд НБА, записывал на кассеты и смотрел одну и ту же игру по 200 раз… Это были матчи, как финал плей-офф. Игроки полностью отдавались на площадке и пытались доказать друг другу, кто из них лучше.

Сегодня они уничтожили Матч всех звёзд тем, что перестали прикладывать усилия. Они намеренно промахиваются, бросая с 10 метров. Я перестал это смотреть», — написал Ракочевич в социальных сетях.

Алек Питерс продлил контракт с «Олимпиакосом»

Алек Питерс Фото: Getty Images

Греческий «Олимпиакос» официально объявил о продлении контракта со своим форвардом Алеком Питерсом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Контракт 28-летнего Питерса с «Олимпиакосом» был подписан 10 июля 2022 года и рассчитан на два года (1+1). «Олимпиакос» воспользовался возможностью и продлил соглашение.

С момента перехода Саши Везенкова в «Сакраменто Кингз» Питерс в 25 играх набирал в среднем 14,3 очка, 5,2 подбора, 1,6 передачи. Для сравнения: в предыдущем сезоне Алек набирал в среднем 4,6 очка за игру в Евролиге.

Питерс начинал свою карьеру в НБА и G-лиге в сезоне-2017/1018, играя за «Финикс Санз» и «Северную Аризону Санз». Затем в сезоне-2018/1019 он перешёл в московский ЦСКА. Годом позже Питерс играл за «Анадолу Эфес» Стамбул, а затем два сезона выступал за «Баскония Витория-Гастейс».

Коди Миллер-Макинтайр — лучший распасовщик Евролиги

Коди Миллер-Макинтайр Фото: euroleaguebasketball.net

Пресс-служба Евролиги на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) назвала лучших распасовщиков лиги.

Первое место по этому показателю занимает американец Коди Миллер-Макинтайр. В этом сезоне разыгрывающий «Басконии» уже дважды становился лучшим игроком тура. В недавней встрече с «Виллербаном» он оформил трипл-дабл — 11 очков, 11 подборов и 20 передач. Таким образом, Миллер-Макинтайр обновил рекорд Евролиги по передачам за один матч, а также стал третьим игроком в истории Евролиги, сделавшим трипл-дабл. В среднем за 26 игр на его счету 7,2 передачи.

На втором месте защитник мадридского «Реала» Факундо Кампаццо. У него 6,5 ассиста за матч. Замыкает тройку лидеров защитник «Маккаби Тель-Авив» Лоренцо Браун. У него в 24 играх в среднем 6,2 ассиста.

«Ему трудно вернуться после травмы». Венсан Пуарье — о травмированном Эди Тавареше

Уолтер Тавареш Фото: euroleaguebasketball.net

Французский центровой мадридского «Реала» Венсан Пуарье косвенно подтвердил, что травма Уолтера Тавареша довольно серьёзная и тот пока не может вернуться в строй.

«Он выбыл на месяц из-за травмы, и пока ему трудно вернуться на свой лучший уровень. Поэтому я заменяю его, как могу. Даже выходя на площадку со скамейки, делаю всё, что могу, чтобы помочь команде. Думаю, у меня неплохо это получается», — приводит слова Венсана Пуарье Eurohoops.

На данный момент в регулярном сезоне испанского чемпионата бывший центровой «Басконии» Венсан Пуарье набирает в среднем 8,6 очка и 5,8 подбора за игру, а в Евролиге его показатели составляют 9,3 очка и 5,2 подбора.

Свой ближайший матч в Евролиге «Реал» Мадрид проведёт 29 февраля дома против «Панатинаикоса».

Бывший игрок УНИКСа Пиеррия Хенри дисквалифицирован на четыре года

Пиеррия Хенри Фото: baskonia.com

Международная федерация баскетбола (ФИБА) дисквалифицировала Пиеррию Хенри на 48 месяцев за нарушение антидопинговых правил с формулировкой: «фальсификация или попытка фальсификации с целью изменения целостности и достоверности проб, собранных во время допинг-контроля», сообщается на сайте ФИБА. Срок отстранения спортсмена истечёт 13 января 2027 года.

В январе прошлого года испанская «Баскония» приостановила действие контракта с Хенри «в связи с внешними причинами». По данным СМИ, игрок использовал синтетическую мочу или фальсифицированный образец мочи при тестировании на допинг, что считается нарушением правил.

В 2018–2019 годах Пиеррия Хенри играл за казанский УНИКС. Через неделю после истечения срока дисквалификации ему исполнится 34 года.