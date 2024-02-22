Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Итоги дня в Евролиге от 21 февраля 2024 года: Александар Везенков, Игор Ракочевич, Алек Питерс, статистика, Тавареш

«Олимпиакос» продлил Питерса, Пуарье рассказал о травме Тавареша. Итоги дня в Евролиге
Артемий Берстенев
Итоги дня в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии
Игор Ракочевич высказал своё мнение о последнем Матче всех звёзд НБА, а Везенков рассказал о своих любимых фэнтези-выборах.
Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Везенков рассказал о своих любимых фэнтези-выборах в Евролиге

Александар Везенков

Александар Везенков

Фото: Getty Images

Форвард «Сакраменто Кингз» и действующий MVP Евролиги Александар Везенков рассказал о своих любимых фэнтези-выборах в этом сезоне Евролиги.

«Изначально я брал Торнике Шенгелию. Также я беру часто Шейна Ларкина и Эди Тавареша, особенно до того, как он получил травму. Также у меня есть Чима Монеке, который в последнее время играет потрясающе. А уж потом всё зависит от ситуации.

Я стараюсь найти недорогие варианты, которые могут мне помочь. В последнее время это Маринкович. Ещё я брал Найджела Хэйс-Дэвиса. Он долгое время был частью моей команды, но получил травму. Я ещё пытался взять Дайшона Пьера, потому что он много играет, но он получил травму.

Я так хотел взять Майка Джеймса, но так и не смог. Я не очень хорошо справился с этой частью, потому что он играет потрясающе. Пару раз я брал Алека Питерса, Николу Милутинова, Томаса Уолкапа или Айзею Канаана», — приводит слова Везенкова Eurohoops.

Экс-игрок Евролиги: НБА уничтожила Матч всех звёзд

Игор Ракочевич

Игор Ракочевич

Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

Бывший игрок НБА и Евролиги Игор Ракочевич высказал своё мнение о последнем Матче всех звёзд НБА и подверг его жёсткой критике.

«Раньше я просыпался посреди ночи, чтобы посмотреть Матч всех звёзд НБА, записывал на кассеты и смотрел одну и ту же игру по 200 раз… Это были матчи, как финал плей-офф. Игроки полностью отдавались на площадке и пытались доказать друг другу, кто из них лучше.

Сегодня они уничтожили Матч всех звёзд тем, что перестали прикладывать усилия. Они намеренно промахиваются, бросая с 10 метров. Я перестал это смотреть», — написал Ракочевич в социальных сетях.

Алек Питерс продлил контракт с «Олимпиакосом»

Алек Питерс

Алек Питерс

Фото: Getty Images

Греческий «Олимпиакос» официально объявил о продлении контракта со своим форвардом Алеком Питерсом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Контракт 28-летнего Питерса с «Олимпиакосом» был подписан 10 июля 2022 года и рассчитан на два года (1+1). «Олимпиакос» воспользовался возможностью и продлил соглашение.

С момента перехода Саши Везенкова в «Сакраменто Кингз» Питерс в 25 играх набирал в среднем 14,3 очка, 5,2 подбора, 1,6 передачи. Для сравнения: в предыдущем сезоне Алек набирал в среднем 4,6 очка за игру в Евролиге.

Питерс начинал свою карьеру в НБА и G-лиге в сезоне-2017/1018, играя за «Финикс Санз» и «Северную Аризону Санз». Затем в сезоне-2018/1019 он перешёл в московский ЦСКА. Годом позже Питерс играл за «Анадолу Эфес» Стамбул, а затем два сезона выступал за «Баскония Витория-Гастейс».

Коди Миллер-Макинтайр — лучший распасовщик Евролиги

Коди Миллер-Макинтайр

Коди Миллер-Макинтайр

Фото: euroleaguebasketball.net

Пресс-служба Евролиги на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) назвала лучших распасовщиков лиги.

Первое место по этому показателю занимает американец Коди Миллер-Макинтайр. В этом сезоне разыгрывающий «Басконии» уже дважды становился лучшим игроком тура. В недавней встрече с «Виллербаном» он оформил трипл-дабл — 11 очков, 11 подборов и 20 передач. Таким образом, Миллер-Макинтайр обновил рекорд Евролиги по передачам за один матч, а также стал третьим игроком в истории Евролиги, сделавшим трипл-дабл. В среднем за 26 игр на его счету 7,2 передачи.

На втором месте защитник мадридского «Реала» Факундо Кампаццо. У него 6,5 ассиста за матч. Замыкает тройку лидеров защитник «Маккаби Тель-Авив» Лоренцо Браун. У него в 24 играх в среднем 6,2 ассиста.

«Ему трудно вернуться после травмы». Венсан Пуарье — о травмированном Эди Тавареше

Уолтер Тавареш

Уолтер Тавареш

Фото: euroleaguebasketball.net

Французский центровой мадридского «Реала» Венсан Пуарье косвенно подтвердил, что травма Уолтера Тавареша довольно серьёзная и тот пока не может вернуться в строй.

«Он выбыл на месяц из-за травмы, и пока ему трудно вернуться на свой лучший уровень. Поэтому я заменяю его, как могу. Даже выходя на площадку со скамейки, делаю всё, что могу, чтобы помочь команде. Думаю, у меня неплохо это получается», — приводит слова Венсана Пуарье Eurohoops.

На данный момент в регулярном сезоне испанского чемпионата бывший центровой «Басконии» Венсан Пуарье набирает в среднем 8,6 очка и 5,8 подбора за игру, а в Евролиге его показатели составляют 9,3 очка и 5,2 подбора.
Свой ближайший матч в Евролиге «Реал» Мадрид проведёт 29 февраля дома против «Панатинаикоса».

Бывший игрок УНИКСа Пиеррия Хенри дисквалифицирован на четыре года

Пиеррия Хенри

Пиеррия Хенри

Фото: baskonia.com

Международная федерация баскетбола (ФИБА) дисквалифицировала Пиеррию Хенри на 48 месяцев за нарушение антидопинговых правил с формулировкой: «фальсификация или попытка фальсификации с целью изменения целостности и достоверности проб, собранных во время допинг-контроля», сообщается на сайте ФИБА. Срок отстранения спортсмена истечёт 13 января 2027 года.

В январе прошлого года испанская «Баскония» приостановила действие контракта с Хенри «в связи с внешними причинами». По данным СМИ, игрок использовал синтетическую мочу или фальсифицированный образец мочи при тестировании на допинг, что считается нарушением правил.

В 2018–2019 годах Пиеррия Хенри играл за казанский УНИКС. Через неделю после истечения срока дисквалификации ему исполнится 34 года.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android