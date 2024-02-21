Года не помеха. Топ-5 самых возрастных игроков Единой лиги

Единая лига ВТБ богата не только молодыми талантами, но и опытными ветеранами. Клубы часто подписывают именитых возрастных баскетболистов не столько ради игры, сколько для поддержания хорошей атмосферы в раздевалке, и это часто приносит плоды. «Чемпионат» подготовил материал, в котором расскажет о топ-5 самых возрастных игроков Единой лиги.

Антон Глазунов («Уралмаш») — 37 лет 5 месяцев 27 дней

Антон Глазунов Фото: БК «Самара»

Разыгрывающий начал свою профессиональную карьеру в самарском ЦСК-ВВС в середине нулевых. С командой он стал обладателем Кубка вызова ФИБА. Затем были «Урал», «Металлург-Университет», «Динамо» (Москва), «Автодор», «Красные Крылья», «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Самара». С 2021-го Глазунов является игроком екатеринбургского «Уралмаша». В 2019 и 2021 годах он признавался MVP Суперлиги. Несмотря на солидный возраст, защитник продолжает оставаться эффективным игроком и приносить пользу команде. Да, он не выступает в роли лидера, хотя в большей части матчей выходит в стартовом составе. В 2024 году он также впервые принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги, попав туда благодаря голосам болельщиков.

Евгений Воронов (МБА) — 37 лет 9 месяцев 14 дней

Евгений Воронов Фото: Антон Глазунов

Форвард начал свой путь в «Локомотиве» (Минеральные Воды/Ростов-на-Дону). После этого были ЦСК ВВС-Самара, УНИКС, «Красные Крылья», «Динамо» (Москва); ЦСКА, «Триумф», «Локомотив-Кубань», снова УНИКС, «Зенит», «Химки» и «Парма». C 2022 года он является игроком столичного клуба МБА. Воронов – бронзовый призёр Олимпиады-2012, а также двукратный чемпион Единой лиги ВТБ, обладатель Кубка России и Кубка вызова. Помимо этого, баскетболист четыре раза вызывался на Матч всех звёзд Единой лиги.

Воронов — типичный игрок старой школы, которому присуща жесткая борьба на каждом сантиметре площадки. Он не только благоприятно влияет на атмосферу в раздевалке, но и является одним из лидеров московской команды.

Антон Понкрашов — 37 лет 9 месяцев 29 дней

Антон Понкрашов Фото: БК «Нижний Новгород»

Баскетболист и блогер начинал свою карьеру в Санкт-Петербурге, а именно в команде «Пулково». Дальше — «Конти», «Спартак», ЦСКА, «Химки», «Красные Крылья», «Локомотив-Кубань», «Красный Октябрь», УНИКС, «Зенит» и иранский «Назм Аваран». С 2022 года, с перерывом на несколько месяцев, ветеран защищает цвета «Нижнего Новгорода». Понкрашов является бронзовым призёром Олимпиады-2012, трёхкратным чемпионом Единой лиги ВТБ и пятикратным обладателем Кубка России.

Антон всегда отличался лидерскими качествами и представлялся настоящим генералом на паркете. После «Химок» он решил бросить себе вызов и отправился в Иран, где привёл свою команду к бронзовым медалям. В «Нижнем» Понкрашов также пришёлся ко двору. Он является не только прямым проводником идей главного тренера Зорана Лукича, но и активно передаёт свой опыт молодым игрокам. В том числе он показывает это в своих блогах.

Евгений Колесников — 38 лет 1 месяц 26 дней

Евгений Колесников Фото: Единая лига ВТБ

Воспитанник ЦСКА начал профессиональную карьеру в родном клубе, после чего защищал цвета ЦСК-ВВС, «Урал-Грейта» (Пермь), «Спартака-Приморье», ВЭФа, петербургского «Спартака», «Красных Крыльев», УНИКСа, «Енисея», «Автодора», испанского «Обрадойро». С сезона-2016/2017 он чередовал «Автодор» и УНИКС, с небольшим периодом в ЦСКА. Колесников является обладателем Кубка России, двукратным обладателем Кубка вызова, а также двукратным участником Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.

Несмотря на богатую карьеру, в том числе в грандах российского баскетбола, Евгению на данный момент так и не удалось стать чемпионом Единой лиги ВТБ или России. В 2022 году он под плей-офф перешёл из «Автодора» в ЦСКА, но тогда титул достался «Зениту». В нынешнем сезоне он получает в УНИКСе символические пять с небольшим минут в среднем за матч и, очевидно, надеется всё же стать чемпионом. В лучшие годы Колесников был надёжным пазлом любой команды, на который тренеры всегда могут положиться. Он легко вписывался в ростер, состоящий как из российских игроков, так и из подавляющего числа легионеров.

Виталий Фридзон («Автодор») — 38 лет 4 месяца 7 дней

Виталий Фридзон Фото: БК УНИКС

Главный пистолет российского баскетбола вернулся в дело в январе. С конца прошлого сезона он был без команды, а по возвращении в большую игру сразу стал самым возрастным игроком Единой лиги ВТБ.

Виталий Валерьевич является не только чемпионом Евролиги, но также бронзовым призёром чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 года. Профессиональная карьера началась в тольяттинском «Стандарте», затем продолжилась в «Химках», ЦСКА, «Локомотиве-Кубань» и «Зените».

Сейчас в «Автодоре» Фридзон, как и вышеперечисленные баскетболисты, исполняет роль ментора для молодых игроков. Совпадение ли, но после серии поражений саратовская команда преобразилась и на данный момент одержала три победы подряд.

Ещё больше мнений автора можно найти в его телеграм-канале — «Чёрным по Оранжевому».