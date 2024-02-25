Свежая кровь для Лукича. Кто такой новичок «Нижнего Новгорода» Кендалл Смит?

Восстание «Нижнего Новгорода» стало одной из главных тем конца первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. После провального старта сезона команда Зорана Лукича вернулась к былым кондициям и сейчас является одним из самых непредсказуемых коллективов. Очевидно, что нижегородцы не собираются сдавать позиций. В том числе это подтвердилось 21 февраля, когда «Нижний» объявил о подписании американского защитника Кендалла Смита. «Чемпионат» подготовил материал о новобранце российской команды.

Зоран Лукич Фото: БК УНИКС

Предыстория. «Нижний» начал чемпионат с трёх побед подряд, и казалось, что клуб вновь готов бороться за самые высокие места. Но после этого нижегородцы потерпели 17 поражений в 19 встречах и опустились на предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Однако с середины января ситуация начала налаживаться: уверенно были обыграны «Локомотив-Кубань» и «Зенит», а от победы над ЦСКА на выезде отделяли те самые шесть секунд. Из статуса одной из худших команд лиги «Нижний» буквально в течение месяца превратился в один из самых глубоких и перспективных клубов как минимум второй восьмёрки.

Сейчас «НН» входит во вторую часть сезона на подъёме, в первую очередь моральном. Чего нельзя сказать о прямых конкурентах. И если ещё полтора месяца назад трудно было представить, что нижегородцы даже будут думать о плей-офф, то сейчас команда имеет всё, чтобы как минимум достойно побороться за участие в нём. Это гарантированно станет одной из главных интриг оставшейся части регулярки.

Перед началом подъёма «Нижний Новгород» расстался с тремя легионерами — Брайоном Алленом, Драганом Апичем и Гленном Коузи. В команде остались два иностранца — Алекса Новакович и Кейси Шеферд, который присоединился уже по ходу сезона. Безусловно, нижегородцам нужно было усиление, и его нашли в Греции. Так кто же такой Кендалл Смит?

Кендалл Смит (с мячом) Фото: «Оклахома Стэйт»

Первые два сезона в NCAA американец провёл за UNLV (Университет Невады в Лас-Вегасе). Его партнёрами были, в частности, Кристиан Вуд — действующий игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», Кем Берч — бывший баскетболист «Орландо» и «Торонто», Патрик Маккоу — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» и «Торонто».

Однако Смит не получал тех минут, на которые рассчитывал, и он перешёл в Cal State Northridge (Университет Калифорнии в Нортридже). В этой программе он сразу же стал одним из лидеров, набирая больше 15 очков в среднем за игру. Но Cal State Northridge не являлся «большим» университетом, и в свой последний студенческий сезон Смит решил попробовать себя в Oklahoma State. В «Ковбойз» Кендалл набирал больше 13 очков в среднем за игру, но это не привлекло клубы НБА, и он не был выбран на драфте.

Для начала профессиональной карьеры Смит выбрал Чехию, подписав контракт с «Нимбурком». Примечательно, что в тот момент ассистентом главного тренера был Александр Секулич — нынешний наставник «Локомотива-Кубань». Однако американец отыграл за клуб всего лишь семь матчей, после чего перебрался в бельгийский «Окапи», где сыграл 26 встреч.

Возможно, Кендалла что-то смутило в Европе, и он вернулся на родину, где с 2019 по 2022 год выступал в Лиге развития НБА. Он играл за фарм-клубы «Нью-Йорка», «Сакраменто», «Голден Стэйт» и «Бостона». В 2023 году он всё же вновь решил попробовать свои силы в Европе, подписав контракт с греческим «Колоссосом». Сезон-2023/2024 американец начал в составе «Чайырова» из второго турецкого дивизиона, но позже вернулся в Грецию — в ПАОК. В феврале этого года он стал игроком «Нижнего Новгорода».

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Как правило, Смит играет классического разыгрывающего, но при наличии Шеферда и Хвостова, возможно, в «НН» он будет играть на позиции «второго». Или же их разведут и американец будет выходить со скамейки, что маловероятно. Кендалл достаточно разноплановый игрок, он может атаковать как из-под кольца, так и с дальней дистанции. Но всё же в его арсенале преобладают проходы под кольцо, это возможно благодаря взрывному первому шагу и неплохому дриблингу. Также у Смита порядок и с передачами, по карьере он отдаёт в среднем три-четыре ассиста за матч. Примерно столько же он делает и подборов.

Если резюмировать. Кендалл Смит — классический защитник, заточенный в первую очередь на набор очков. Однако в отдельно взятых эпизодах он может сыграть на партнёра и побороться на щите. На первый взгляд кажется, что американец может хорошо подойти системе Лукича и действительно принести пользу. Но в любом случае ему понадобится некоторое время на адаптацию. А вот будет ли этого достаточно, чтобы нижегородцам выйти в плей-офф, покажет время.