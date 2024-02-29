«Я напился, просыпаюсь в квартире какой-то девушки». Откровения семикратного чемпиона НБА

Вероятно, есть те, кто даже не слышал о Роберте Орри — одном из величайших баскетболистов в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Потому что он был не на первых ролях в своих командах, а больше выполнял вспомогательные функции. Однако семь чемпионских титулов с тремя разными командами и умопомрачительные выступления в плей-офф говорят сами за себя. Как семикратный чемпион НБА проводил время вне паркета? Расскажем на «Чемпионате».

Перед основной историей вернёмся к чемпионским перстням, которых у Орри по завершении карьеры было семь. Больше чемпионских титулов лишь у игроков «Бостон Селтикс», которые клепали трофеи один за другим с 1957-го и до середины 1970-х годов. Можно сказать, что Роберту повезло оказаться в нужное время в нужном месте. И да и нет. С одной стороны, да, повезло, а с другой — невероятный труд и усилия, приложенные для побед, где иногда лично Орри на своём горбу вытаскивал целые серии плей-офф.

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Вот с таким героем мы имеем дело. Начинал карьеру Орри в «Хьюстоне» в возрасте 22 лет. На драфте 1992 года «Рокетс» выбрали молодого парня под общим 11-м выбором. Легкий форвард приходил в лигу как двусторонний игрок, который делает разницу на обеих половинах площадки. С первых лет в лиге Роберт трудился не покладая рук, что сделало его очень сильным оборонительным игроком. В свой дебютный сезон баскетболист набирал 10,1 очка за 29,5 минуты на паркете.

В то время в «Хьюстоне» выделялся один из лучших игроков в истории НБА Хаким Оладжьювон, который всё никак не мог добиться успеха в плей-офф. Но уже во втором сезоне Орри в клубе из Техаса команде во главе с Мечтой (прозвище Оладжьювона) удалось взять первое в истории «Хьюстона» чемпионство. Случилось это во многом благодаря тому, что легендарный Майкл Джордан после смерти отца решил уйти из баскетбола и переключился на другой вид спорта — бейсбол.

В финалах, выступая за «Хьюстон Рокетс», Орри установил два рекорда НБА : семь перехватов за одну игру и пять точных трёхочковых бросков за четверть.

Второй титул не заставил себя долго ждать, но путь к нему уже был сложнее. «Хьюстон» был шестым сеяным в Западной конференции и сперва с огромным трудом одолел «Юту Джаз» — 3-2, затем в семи играх прошёл «Финикс» с Чарльзом Баркли во главе. В финале «Рокетс» встретились с «Орландо», которых вёл к победе ещё молодой Шакил О’Нил. «Хьюстон» благодаря более сильному коллективу, к которому к тому же присоединился Клайд Дрекслер, стал двукратным чемпионом лиги.

В спорте команды устраивают парады в честь победы в каком-либо крупном соревновании. «Хьюстон» — не исключение. Команда из Техаса добилась двух побед кряду, и Роберт Орри вспомнил самую запоминающуюся в своей карьере историю с чемпионского парада, которых, как вы понимаете, у него было немало.

Роберт Орри семикратный чемпион НБА «Не буду врать, я был очень измотан той ночью после последней игры. Вы подумайте об этом: мы разгромили «Орландо Мэджик», сыграли так много матчей, были шестыми сеяными. Я напился, просыпаюсь в квартире какой-то девушки. Это была девушка моего приятеля. Я просыпаюсь в квартире, словно лежу под деревом. Буквально на улице… Смотрю на часы, было уже 11 часов. Парад начинается в 11 часов, так что, если люди посмотрят на парад, второй парад, он был отложен, потому что я не успел вовремя… Мне пришлось пойти домой, принять душ и объяснить своей невесте, что произошло, а она смотрела на меня косо».

Вот такую Орри недавно выдал историю, которая случилась во время празднования второго чемпионского титула в карьере. Затем у баскетболиста будут три титула в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», ведомых Коби Брайантом и Шакилом О’Нилом, и ещё два чемпионства в не менее великих «Спёрс» под руководством Грега Поповича и со знаменитым трио Данкан — Паркер — Джинобили.

Роберт Орри (слева) общается с судьёй, 2005 год Фото: Brian Bahr/Getty Images

Подобные откровения редкость даже для наших времен. Орри же всегда выделялся своей уверенностью и выверенными действиями на паркете. Но что самое главное — Роберт никогда не боялся взять на себя ответственность за самый важный бросок в матче, чем и запомнился всем любителям баскетбола, выдав уйму исторических моментов в плей-офф. Ведь обычному игроку не дадут прозвище Биг Шот Роб [Роб Важный Бросок. — англ.].