Дебютанта Единой лиги «Уралмаш» — не остановить! А «Нижний Новгород» наконец-то проснулся

3 марта в группе «Б» второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялось три матча. Первыми на паркет «Велотрек Сарыарка» вышли казахстанская «Астана» и «Пари Нижний Новгород». Затем свой матч в Саратове провели местный «Автодор» и белорусский «Минск». Завершали игровой день московская «Руна» и екатеринбургский «Уралмаш». «Чемпионат» подведёт для вас итоги всех встреч.

«Астана» — «Пари Нижний Новгород»

Нижегородский коллектив в нынешнем регулярном чемпионате дважды уже уступил «Астане» — как дома, так и на выезде. Поэтому к матчу во втором этапе регулярного чемпионата подопечные Зорана Лукича подошли с предельной мотивацией не допустить повторения предыдущих результатов. При этом у «Пари НН» было три поражения кряду в регулярке Единой лиги до этого, что ещё сильнее обострило ситуацию с мотивацией.

В общем, матч с первых минут проходил под диктовку «Нижнего Новгорода». Гости с ходу почувствовали ритм в игре, уверенно действуя на обеих половинах площадки. Нижегородцы очень уверенно выиграли три четверти из четырёх, провалившись лишь во втором игровом отрезке. «Нижний Новгород» одержал победу с итоговым счётом 82:64. Самым результативным игроком встречи в составе гостей стал форвард Андрей Воронцевич, который набрал 17 очков. Усилий легионеров «Астаны» Маркелла Джонсона и Ройса Хэмма не хватило, чтобы забрать домашнюю победу, даже несмотря на 33 очка от американцев.

Видео можно посмотреть на канале Единая лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

«Автодор» — «Минск»

Клуб из столицы Беларуси в нынешнем регулярном чемпионате Единой лиги переживает огромный кризис в игровом плане. «Минск» до выездного матча с саратовским «Автодором» проиграл 28 матчей кряду! Что же ждало гостей в Саратове?

Если говорить простым языком, то ничего нового. Мало того, что «Автодор» играл при заполненном домашнем стадионе «Кристалл», так ещё и с первых минут лучше действовал на паркете в Саратове. Хозяева уже в первой половине добились преимущества в 11 очков — 34:23. А в заключительной части матча спокойно довели дело до победы — 22:21 и 25:14. «Автодор» добился уверенной победы со счётом 81:58. «Минск» потерпел 29-е поражение кряду в Единой лиге.

Видео можно посмотреть на канале Единая лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

«Руна» — «Уралмаш»

Екатеринбургский «Уралмаш» не знает поражений на протяжении пяти матчей кряду. Смена главного тренера в команде пошла коллективу на пользу. Ростислав Вергун вдохнул новую жизнь в клуб, который до матча с московской «Руной» возглавлял турнирную таблицу группы «Б». Как прошёл матч между командами, которые претендуют на выход в плей-ин Единой лиги?

«Руна» в первой и второй четверти выглядела крайне блёкло. Гости из Екатеринбурга завладели преимуществом с первых минут и лучше действовали как в атаке, так и в защите, добившись уверенного преимущества в 21 очко уже перед большим перерывом – 55:34 в пользу «Уралмаша».

После паузы и некоторых наставлений от тренеров баскетболисты обоих клубов вернулись на паркет стадиона «Динамо» в Москве. «Уралмаш» не сбавил темп и вновь победил в двух игровых отрезках со счётом 23:20 и 24:20. В составе гостей сегодня блистал американский форвард Нэльсон Тайрелл, который записал на свой счёт 20 очков со скамейки запасных. «Уралмаш» в итоге победил с результатом 102:74.

Подопечные Ростислава Вергуна одержали шестую победу кряду и закрепились на первом месте группы «Б» второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги. Продолжаем следить за баскетболом на «Чемпионате».