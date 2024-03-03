Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Единая лига ВТБ, 3 марта 2024 года, обзор матча: Астана — Пари Нижний Новгород, Автодор — Минск, Руна — Уралмаш

Дебютанта Единой лиги «Уралмаш» — не остановить! А «Нижний Новгород» наконец-то проснулся
Никита Бирюков
Итоги игрового дня Единой лиги 3 марта
Аудио-версия:
Комментарии
Подводим итоги игрового дня 3 марта во всеми нами любимом баскетбольном чемпионате.

3 марта в группе «Б» второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялось три матча. Первыми на паркет «Велотрек Сарыарка» вышли казахстанская «Астана» и «Пари Нижний Новгород». Затем свой матч в Саратове провели местный «Автодор» и белорусский «Минск». Завершали игровой день московская «Руна» и екатеринбургский «Уралмаш». «Чемпионат» подведёт для вас итоги всех встреч.

«Астана» — «Пари Нижний Новгород»

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
64 : 82
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Астана: Джонсон - 18, Хэмм - 15, Андерсон - 12, Мурзагалиев - 8, Пушица - 3, Щербак - 3, Марчук - 3, Гаврилов - 2, Дэвис, Скиппер-Браун, Марчук, Майдекин
Пари Нижний Новгород: Воронцевич - 17, Новакович - 14, Апич - 10, Ганькевич - 9, Бабурин - 9, Чадов - 7, Стребков - 7, Близнюк - 4, Ивлев - 3, Беленицкий - 2, Понкрашов, Гафуров

Нижегородский коллектив в нынешнем регулярном чемпионате дважды уже уступил «Астане» — как дома, так и на выезде. Поэтому к матчу во втором этапе регулярного чемпионата подопечные Зорана Лукича подошли с предельной мотивацией не допустить повторения предыдущих результатов. При этом у «Пари НН» было три поражения кряду в регулярке Единой лиги до этого, что ещё сильнее обострило ситуацию с мотивацией.

В общем, матч с первых минут проходил под диктовку «Нижнего Новгорода». Гости с ходу почувствовали ритм в игре, уверенно действуя на обеих половинах площадки. Нижегородцы очень уверенно выиграли три четверти из четырёх, провалившись лишь во втором игровом отрезке. «Нижний Новгород» одержал победу с итоговым счётом 82:64. Самым результативным игроком встречи в составе гостей стал форвард Андрей Воронцевич, который набрал 17 очков. Усилий легионеров «Астаны» Маркелла Джонсона и Ройса Хэмма не хватило, чтобы забрать домашнюю победу, даже несмотря на 33 очка от американцев.

Видео можно посмотреть на канале Единая лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

«Автодор» — «Минск»

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
81 : 58
Минск
Минск
Автодор: Хэммондс - 23, Ньюмэн - 14, Беслач - 13, Гаррет - 9, Торнвелл - 6, Мавра - 5, Фридзон - 5, Халдеев - 4, Пранаускис - 2, Наумов, Петенев, Фёдоров
Минск: Коско - 12, Борисевич - 12, Аладко - 9, Микульский - 8, Дуду - 5, Чебашек - 5, Куратник - 4, Огунгбени-Джексон - 2, Стубеда - 1

Клуб из столицы Беларуси в нынешнем регулярном чемпионате Единой лиги переживает огромный кризис в игровом плане. «Минск» до выездного матча с саратовским «Автодором» проиграл 28 матчей кряду! Что же ждало гостей в Саратове?

Если говорить простым языком, то ничего нового. Мало того, что «Автодор» играл при заполненном домашнем стадионе «Кристалл», так ещё и с первых минут лучше действовал на паркете в Саратове. Хозяева уже в первой половине добились преимущества в 11 очков — 34:23. А в заключительной части матча спокойно довели дело до победы — 22:21 и 25:14. «Автодор» добился уверенной победы со счётом 81:58. «Минск» потерпел 29-е поражение кряду в Единой лиге.

Видео можно посмотреть на канале Единая лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

«Руна» — «Уралмаш»

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
74 : 102
Уралмаш
Екатеринбург
Руна: Попов - 14, Морган - 10, Савин - 10, Иванович - 10, Раданов - 7, Сопин - 6, Жмако - 6, Тайус - 5, Хилл - 2, Ванин - 2, Самойленко - 2, Комиссаров
Уралмаш: Нэльсон - 20, Нэвелс - 19, Даглас - 17, Эллис - 14, Уиттакер - 11, Глазунов - 9, Пынько - 5, Писклов - 5, Михеев - 2, Новиков, Балашов, Прощенко

Екатеринбургский «Уралмаш» не знает поражений на протяжении пяти матчей кряду. Смена главного тренера в команде пошла коллективу на пользу. Ростислав Вергун вдохнул новую жизнь в клуб, который до матча с московской «Руной» возглавлял турнирную таблицу группы «Б». Как прошёл матч между командами, которые претендуют на выход в плей-ин Единой лиги?

«Руна» в первой и второй четверти выглядела крайне блёкло. Гости из Екатеринбурга завладели преимуществом с первых минут и лучше действовали как в атаке, так и в защите, добившись уверенного преимущества в 21 очко уже перед большим перерывом – 55:34 в пользу «Уралмаша».

После паузы и некоторых наставлений от тренеров баскетболисты обоих клубов вернулись на паркет стадиона «Динамо» в Москве. «Уралмаш» не сбавил темп и вновь победил в двух игровых отрезках со счётом 23:20 и 24:20. В составе гостей сегодня блистал американский форвард Нэльсон Тайрелл, который записал на свой счёт 20 очков со скамейки запасных. «Уралмаш» в итоге победил с результатом 102:74.

Подопечные Ростислава Вергуна одержали шестую победу кряду и закрепились на первом месте группы «Б» второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги. Продолжаем следить за баскетболом на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android