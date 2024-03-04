Вновь претенденты на титул. «Зенит» преодолел кризис и готов к самым серьёзным задачам

В Единой лиге ВТБ стартовал второй этап регулярного чемпионата. Это произошло ещё до паузы на Матч всех звёзд и международные встречи, но тогда клубы провели всего лишь по одной игре. Основная фаза начинается сейчас, и болельщиков впереди ждёт очень много интереснейших развязок.

Одной из таковых является положение петербургского «Зенита» на фоне прогресса. В рамках первого этапа команда Хавьера Паскуаля гарантировала себе место в топ-6 и автоматическое попадание в плей-офф, однако не одержала ни одной победы во встречах с командами из «большой четвёрки». «Чемпионат» подготовил материал о том, что изменилось у сине-бело-голубых во второй части регулярки.

«Зенит» — ЦСКА Фото: Александр Павлов, БК «Зенит»

В межсезонье «Зенит» сохранил не только главного тренера Хавьера Паскуаля, но и костяк, а также сумел усилить состав. Команду пополнили Кайл Курич и Боян Дублевич, которые ещё в прошлом сезоне выступали в Евролиге, а также действующий чемпион Лиги ВТБ Винс Хантер. Помимо легионеров, были подписаны и российские баскетболисты — Тимофей Герасимов и Георгий Жбанов.

Однако на протяжении всей первой части сезона возникало ощущение, что команда не может нащупать свою игру. Справедливости ради нужно сказать, что в начале чемпионата клуб накрыла череда травм, это коснулось в том числе и лидеров — Томаса Эртеля и Адриена Мормана. Однако уже с ними в составе клуб потерпел три поражения в четырёх заключительных матчах первого этапа — от УНИКСа, «Нижнего Новгорода» и «Енисея». Даже сам Паскуаль разводил руками и не мог ответить на вопрос, что происходит с командой.

Но всё же трудно было представить, что петербуржцы на втором этапе не смогут преодолеть чёрную полосу и проиграют как минимум 6 из 10 матчей. «Зенит» принялся исправлять ситуацию с первой же игры второго этапа. Это был домашний матч с «Локомотивом-Кубань», перед которым сине-бело-голубые точно помнили обидное декабрьское поражение на своём же паркете с разницей в 20 очков. Команда Паскуаля не оставила шансов сопернику, пробив первую сотню в сезоне. Клуб из Петербурга реализовал в той встрече почти 50% трёхочковых — 15/31, а Курич и Эртель на двоих набрали 45 очков.

Следующим соперником чемпионов-2022 стал московский ЦСКА. Армейцы приезжали в город с берегов Невы без одного из главных лидеров — Каспера Уэйра. Очевидно, что «Зенит» это мало интересовало, ведь задача была побеждать перед своими болельщиками. После относительно равной первой половины петербуржцы включили пятую скорость в третьей четверти и сумели организовать задел, которого хватило до конца встречи. Трент Фрейзер и Боян Дублевич, вышедшие со скамейки запасных, на двоих набрали очков больше, чем все резервисты ЦСКА.

Боян Дублевич Фото: Александр Павлов, БК «Зенит»

Во второй части чемпионата «Зенит» предстал совсем другим — таким, каким его и хотели видеть болельщики на момент старта сезона. Эртель и Фрейзер доминируют так же, как и в прошлом сезоне, Винс Хантер является одним из лучших «больших» лиги, а Боян Дублевич начинает показывать ту игру, которую от него и ждали. Российские игроки также не портят картину и вносят существенный вклад в успех.

Кажется, пауза пошла «Зениту» на пользу. Сейчас петербуржцы видятся одной из самых стабильных в лиге команд среди тех, что ставят перед собой серьёзные задачи. Речь не о том, что эти же задачи не стояли перед стартом сезона, а о том, что не всё шло гладко на пути к их решению. Теперь всё иначе: команда топово защищается и эффективно атакует. В то время как ЦСКА пока не может рассчитывать на нескольких легионеров, а у «Локомотива» пошли осечки, «Зенит» де-факто становится в один ряд с УНИКСом. Очевидно, что для петербуржцев это ещё не предел, и если команда сможет пройти остаток сезона без серьёзных травм, то станет одним из главных претендентов на титул.