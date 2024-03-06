«Олимпиакос» рискует остаться без лидера, экс-игрок ЦСКА получил очередную награду MVP

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Один из лидеров «Олимпиакоса» получил травму

Томас Уолкап Фото: euroleaguebasketball.net

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Томас Уолкап получил травму в матче с «Перистери» (85:67), который проходил в рамках чемпионата Греции по баскетболу. Об этом сообщает официальный сайт греческой команды.

По словам главного тренера команды Георгиоса Барцокаса, завтра баскетболист будет повторно обследован в связи с получением травмы лодыжки и появлением хромоты. Греческий специалист также отметил, что на лодыжке Уолкапа был сильный отёк.

В последнем матче Евролиги «Олимпиакос» на выезде встречался с литовским «Жальгирисом». Уолкап в игре 27-го тура набрал 22 очка, сделал четыре подбора, семь результативных передач и два перехвата, став самым результативным игроком встречи.

На данный момент «Олимпиакос» занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги с 16 победами при 11 поражениях.

Майк Джеймс признан MVP Евролиги за февраль

Майк Джеймс Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Экс-игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, выступающий сейчас за «Монако», признан MVP Евролиги в феврале.

«Монако» в этом месяце одержал три победы: в матчах с «Фенербахче» (76:69), «Виртусом» (82:79) и «Барселоной» (77:67). Американский разыгрывающий стал лидером команды сразу по пяти статистическим показателям: очки (20,3), подборы (6,0), передачи (3,7), перехваты (1,7) и индекс производительности (22,6).

Майк Джеймс получает такую награду уже в пятый раз с начала своей карьеры в Евролиге, уступая по этому показателю только Николе Миротичу с семью наградами. В прошлом он был признан MVP месяца Евролиги в феврале 2019 года, ноябре 2020 года, марте и октябре 2022 года.

Тадас Седекерскис официально продлил контракт с «Басконией» до 2029 года

Тадас Седекерскис Фото: euroleaguebasketball.net

Литовский форвард Тадас Седекерскис официально продлил соглашение с «Басконией» до 2029 года. С начала своей профессиональной карьеры он провёл в её составе 227 матчей, а в сезоне-2019/2020 стал чемпионом Испании.

В соглашении капитана «Басконии» прописаны опции на случай предложений из НБА. В сезоне-2023/2024 Евролиги он набирает в среднем 9,8 очка и делает 7,0 подбора за игру, имея 69,0% реализации двухочковых, 45,7% — трёхочковых и 81,2% — с линии.

По количеству подборов в Евролиге он уступает только своему партнёру по команде Чиме Монеке (7,1 подбора за игру).

Один из лучших снайперов Евролиги Джеймс отреагировал на 40 тысяч очков Леброна

Майк Джеймс Фото: euroleaguebasketball.net

Майк Джеймс прокомментировал достижение лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В матче с «Денвер Наггетс» лидер «озёрников» достиг отметки в 40 000 очков за карьеру, став первым игроком в НБА, которому удалось это сделать.

«40 000 очков — это безумие», — написал Майк на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что сам Майк Джеймс близок к рекорду Евролиги по набранным за карьеру очкам. В настоящий момент в его активе 4444 очка. Чтобы выйти на первое место, ему остаётся набрать ещё 12 очков. Сейчас лидером Евролиги по этому показателю является грек Вассилис Спанулис, уже завершивший карьеру игрока. На его счету 4455 очков.

Защитник «Шарлотт» рассказал о своём желании выступать за «Барселону»

Василие Мицич Фото: Getty Images

Защитник «Шарлотт Хорнетс» Василие Мицич не исключил возможности выступления за «Барселону» в случае своего возвращения в Европу.

«Хотел бы я играть за «Барсу», если вернусь в Европу? Конечно, мне нравится «Барса», это одна из величайших команд Европы. Однажды я был близок к этому, однако из-за определённых обстоятельств этого не произошло. Но моё сердце и в «Эфесе», где я провёл пять лет. Если вернусь в Европу, то в любом случае выложусь на полную.

Я не знаю, что буду делать, когда закончится контракт. До этого ещё далеко, у меня есть контракт здесь в следующем году, так что посмотрим. Хочу дать себе шанс. Я уже приехал сюда, чтобы усердно работать и совершенствоваться каждый год», — приводит слова Мицича Basket News.

Никола Йокич рассказал, кто попадёт в «Финал четырёх» Евролиги

Никола Йокич Фото: Getty Images

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, кто, по его мнению, попадёт в этом розыгрыше Евролиги в «Финал четырёх».

В число лучших команд Европы войдут мадридский «Реал», «Барселона», «Монако» и греческий «Олимпиакос», считает сербский центровой.

«Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. В прошлом году до этой стадии дошли как раз «Олимпиакос», «Монако», мадридский «Реал» и «Барселона». В финальной встрече «Реал» одолел «Олимпиакос» с разницей в одно очко — 79:78.

В данный момент мадридцы возглавляют турнирную таблицу Евролиги. Команда одержала 22 победы и потерпела пять поражений.

Евролига представила топ игроков по показателю полезности в 27-м туре

Евролига Фото: Getty Images

Пресс-служба Евролиги назвала игроков с лучшим коэффициентом полезности в 27-м туре чемпионата. Список лидеров по этому показателю лига опубликовала на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Самым эффективным на площадке оказался тяжёлый форвард «Маккаби» Джош Небо — он заработал показатель +30, имея преимущество в четыре балла перед второй строчкой. На ней расположился его товарищ по команде, ещё один тяжёлый форвард Бонзи Колсон. Помимо них, в списке есть ещё два игрока израильского клуба — Уэйд Болдуин и Тамир Блатт. Целиком опубликованный список выглядит так:

1. Джош Небо (+30)

2. Бонзи Колсон (+26)

3. Тарик Биберович (+25)

4. Уэйд Болдуин (+22)

5. Томас Уолкап (+21)

6. Тамир Блатт (+21).

Напомним, 28-й тур Евролиги пройдёт 7 и 8 марта.