В истории НБА не было ни одного новичка, становившегося DPOY. Есть ли шанс у Вембаньямы?

С сезона-1982/1983 в НБА ежегодно вручается награда лучшему игроку защиты. Тот, кто лучше остальных проявил себя в обороне, получает приз имени Хакима Оладжьювона. И в этом году его обладателем с большой вероятностью станет Руди Гобер — центровой «Миннесоты», который признавался DPOY уже трижды с 2018 года.

Букмекеры оценивают его шансы на победу аж в 88,9%. Но недавно у звезды «Тимбервулвз» появился неожиданный преследователь — юный соотечественник Виктор Вембаньяма. Недавно он стал самым молодым в истории баскетболистом с «файв-бай-файв»: пятью очками, подборами, передачами, перехватами и блок-шотами. А теперь существует вероятность в 7,7%, что по окончании сезона он станет и лучшим защищающимся игроком.

Статистика Руди Гобера и Виктора Вембаньямы в сезоне-2023/2024 Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Статистика, приведённая в этом материале, актуальна на 4 марта.

Внезапный расцвет Вембаньямы начался в декабре, когда в «Сан-Антонио» наконец произошли тактические перестановки. Грег Попович закончил с экспериментами и передвинул его на позицию пятого номера. Это решение напрашивалось довольно давно, но Виктор ясно дал понять, что не хочет быть загнанным в рамки традиционного центрового. Такого, который набирает очки из краски, фокусируется на подборах и защищает кольцо. Понятно, что именно этого многие будут ожидать от парня с ростом 223 см, однако сам игрок хотел для себя большего.

Вот только Попович лучше других знает, как с этим работать. Легендарный Тим Данкан был точно таким же. Он играл центрового в колледже и в старшей школе, но, придя в НБА, отнекивался от этой роли и даже сумел убедить всю лигу, что он на самом деле тяжёлый форвард. Конечно, можно поспорить, что свои лучшие годы Данкан провёл именно на этой позиции. Однако в случае Вембаньямы всё пока что складывается ровно наоборот.

Смена расстановки позволила ему во всей красе продемонстрировать своё защитное мастерство. Теперь 20-летний француз первый в лиге по количеству заблокированных бросков. В феврале он сделал аж 47 блоков в 12 матчах — это 3,9 в среднем за игру. У идущего вторым Энтони Дэвиса из «Лейкерс» был 31 блок. Гобер сделал 22. При этом Вембаньяма по этому показателю опередил не только всех коллег по цеху, но и целых пять отдельно взятых команд.

Статистика Виктора Вембаньямы по блок-шотам в феврале 2024 года Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Всего за сезон Виктор уже заблокировал 186 бросков. И, что не менее важно, в 120 из этих случаев (66,7%) мяч возвращался к «Спёрс», причём без последствий для самого игрока. Многие рим-протекторы в погоне за блок-шотами остаются склонными к фолам. Примеры — Джарен Джексон из «Мемфиса» (3,5 фола в среднем) или тот же Руди Гобер (3,0). У Вембаньямы всего 2,2 нарушения за матч. Это ставит его только на 50-е место среди всех «больших» в лиге.

Другой важный показатель — дефлекшены. Так называются касания мяча при игре в защите, меняющие траекторию передачи. Вембаньяма делает по три в среднем за матч — столько же, сколько Никола Йокич из «Денвера» — и 3,8 в пересчёте на 36 минут. По обоим показателям он входит в топ-7 НБА. Гобер, который делает всего по 1,6 дефлекшена, находится в районе 180-го места.

И если бы награду лучшему игроку защиты вручали исключительно исходя из традиционной статистики, Вембаньяма наверняка был бы фаворитом в борьбе за неё. 3,3 блока и 1,3 перехвата за матч — Руди не показывал таких цифр ни в одном из трёх сезонов, когда был признан DPOY. Более того, в чемпионате-2017/2018 у него статистика хуже, чем у юного соотечественника в дебютных 42 матчах в НБА.

Сравнение статистики Руди Гобера и Виктора Вембаньямы Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Вообще, блоки — это значительная часть и без того громадного вклада Вембаньямы в защитную систему «Сан-Антонио». Благодаря им он уже начал вселять страх в соперников, несмотря на худощавое телосложение. Одного только присутствия француза на площадке зачастую достаточно, чтобы оппоненты начали его избегать. Порой они просто боятся атаковать кольцо, а если и решаются, то в итоге бросают заметно хуже, нежели обычно.

Обратимся к статистике. Есть такая компания Second Spectrum — она сотрудничает с НБА (а ещё с английской Премьер-лигой) и ответственна за создание системы, которая отслеживает действия каждого игрока на площадке и производит на основе этого продвинутую статистическую видеографику. Настолько продвинутую, что большинство данных недоступно для обычной публики. Так вот, у Second Spectrum есть две интересные метрики: qSP (quantified shot probability) и qSM (quantified shot-making).

Первая оценивает, какова вероятность успешного исполнения броска, учитывая его тип, дистанцию от кольца и расположение ближайших защитников. С учётом цифр, полученных в каждой отдельной ситуации, определяется суммарный процент предполагаемых попаданий, то есть qSP. А вот qSM считает разницу между qSP и эффективным процентом попаданий (eFG%) — то есть между тем, сколько точных бросков баскетболист должен был совершить и сколько их было по факту.

У тех, против кого защищается Вембаньяма, qSM снижается на 8,57%. То есть вероятность, что мяч залетит в корзину, для них ниже на 8,57%. По данным, которые эксперт Адам Марес привёл в начале февраля, это лучший результат среди защитников в НБА. Гобер по этому показателю не входит в топ-5.

Виктор Вембаньяма, сезон-2023/2024 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Если соперники встречают Вембаньяму под кольцом, ситуация для них обстоит ещё хуже. Из 383 попыток, которые были сделаны с этой дистанции под его опекой, успешными оказались только 202 — это 52,7%. При этом в шести футах от обода реализация его оппонентов в среднем снижается на 10%. То есть те, кто обычно реализует 60% бросков менее чем с двух метров, при сопротивлении Виктора попадают только 50%. В этом компоненте он опережает 93% игроков НБА, но не Руди Гобера.

Зато трёхкратный DPOY уступает Вембаньяме по показателю Rim Defense Frequency — 40,8% против 49,9%. Что это означает? Допустим, соперник сделал 100 попыток из-под кольца. Виктор попытался препятствовать примерно 50 из них, в то время как Гобер — только 41. Но дело тут не в том, что Руди меньше отрабатывает в обороне, а в том, что для своей команды он не является единственной надеждой.

Виктор Вембаньяма, сезон-2023/2024 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Это одна из главных причин, по которой шансы Вембаньямы на DPOY оценивают так, как оценивают. С ним на площадке «Спёрс» позволяют сопернику набирать 114,3 очка на 100 владений, что можно приравнять к 13-му месту в НБА. Довольно средний результат, но только не в сравнении с тем, сколько «Сан-Антонио» пропускает без Виктора — чудовищные 124,6 очка.

Проведём параллель с атакующим рейтингом. В нынешнем сезоне в нём лидируют «Селтикс», которые набирают аж 121,5 очка на 100 владений. Вот и получается, что без Вембаньямы для «Спёрс» любой соперник — всё равно что «Бостон» (и даже немного лучше). Конечно, только со статистической точки зрения. Но Вемби быстро стал якорем и центральным звеном защиты «Сан-Антонио». Не стоит забывать, что он присоединился к команде не просто с худшей обороной в лиге, а с худшей обороной в истории НБА. За все 78 лет!

С приходом в лигу сам Виктор регулярно принимал ошибочные решения — новичок, что с него взять. Пытался заблокировать броски, которые чисто физически заблокировать не мог, или не успевал вовремя вернуться на свою половину. И тот факт, что французу удалось так стремительно раскрыться и поднять безнадёжных «Спёрс» с 30-го на 24-е место, уже дорогого стоит.

Ну а что Гобер? Это лучший защитник в лучшей защитной команде, и в НБА индивидуальные награды любят выдавать по такому принципу. «Тимбервулвз» идут первыми по DefRtg, пропуская всего 107,8 очка на 100 владений. Они единственные в лиге, кто в этой графе имеет менее 110 очков. «Миннесота» также пропускает всего по 106,3 очка в среднем за игру. И это, конечно же, лучший результат среди всех 30 команд.

Руди Гобер, сезон-2023/2024 Фото: David Berding/Getty Images

Сам Руди играет огромную роль в этом защитном превосходстве. Он обладает отличным видением площадки и лучше других знает, где встать или куда переместиться, а потому исполняет роль координатора. При этом он всё-таки существует в системе, где его окружает довольно много талантливых защитников: Джейден Макдэниелс, Энтони Эдвардс, Карл-Энтони Таунс и даже Майк Конли.

В «Миннесоте» перед ними стоит задача оборонять периметр, оставляя соперникам всего два варианта: бросить со средней или попробовать пройти в краску, где их уже ждёт большой и страшный Гобер. «Вулвз» прекрасно понимают — пока он на площадке, оппоненты вынуждены совершать сложные броски. Поэтому центровой всегда остаётся в наиболее выгодной для себя позиции, пока вокруг него происходят бесконечные смены и переключения. Всё это, безусловно, отражается и в статистике.

Статистика соперника С Гобером Без Гобера Разница Частота бросков из-под кольца (доля от всех бросков, которые приходятся на эту дистанцию) 25,5% 31,3% 5,8% Реализация из-под кольца 61,2% 67,3% 6,1% Частота бросков со средней 37,2% 31,4% 5,8% Реализация двухочковых 48,7% 53% 4,3%

Несмотря на старания Джереми Сохана на периметре, у Вембаньямы разница по всем этим показателям составляет в районе 2%. Помните, что у его соперников реализация в шести футах от кольца снижается на 10%? Так вот, у Гобера этот показатель составляет 15,1% — при том что он совершает меньше блоков. Вот что значит устрашающий фактор.

Звезда «Миннесоты» также опережает Виктора по сложным метрикам, которые косвенно учитывают выступление всей команды. Это, например, Defensive Win Shares (DWS) или персональный защитный рейтинг. Но что говорят самые продвинутые индексы? Возьмём четыре из них и попробуем разобраться.

Первый — Estimated Plus-Minus в защите (D-EPM) от Dunks&Threes, который считается одним из лучших публично-доступных статистических инструментов. Это показатель из разряда «плюс-минус», который оценивает, сколько очков на 100 владений игрок принесёт своей команде благодаря действиям в нападении или обороне. Тут преимущество за Виктором: он седьмой в лиге с «+3,3», в то время как Гобер — 30-й с «+2,2».

Второй — LEBRON в защите (D-LEBRON) от Bball-Index. Ещё одна модель, которая определяет вклад игрока в пересчёте на 100 владений. LEBRON использует традиционные метрики (очки, подборы, передачи и так далее), а также учитывает, как команда выступает с игроком на площадке и без него (on/off). Здесь Руди лучший в НБА с 3,28. Виктор — третий с 2,5.

Третий — Defensive Daily Plus Minus от DARKO, признанный многими функционерами в НБА. Это оценка того, насколько, по мнению системы, каждый игрок влияет на счёт в матче. По D-DPM Гобер также значительно впереди и занимает первое место в лиге с 3,8. Вембаньяма идёт шестым с 2,5 — это уровень, который Руди показывал в 2015 году.

И, наконец, четвёртый показатель — Defensive eRAPTOR. Это упрощённая версия индекса RAPTOR, который перестал существовать вместе с порталом FiveThirtyEight. Как и в случае D-EPM, вклад баскетболистов в защиту измеряется по параметру «плюс-минус». В нынешнем сезоне Вембаньяма и Гобер занимают второе и третье места соответственно, причём с несущественной разницей — «+3,2» против «+3,1».

Статистика Гобера и Вембаньямы относительно 100 лучших игроков лиги по сложным метрикам. Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Пришло время подвести итоги. Виктор Вембаньяма выступает на абсолютно невиданном для дебютного сезона уровне. В истории НБА не было ни одного новичка, который был бы удостоен звания DPOY, и это не просто так. У 20-летнего француза, конечно, всё ещё есть шанс, пускай и очень маленький. Ну а что, вдруг Руди Гобер травмируется и не впишется в правило о 65 матчах?

Но если этого не произойдёт, Вембаньяму не спасёт даже так называемая «усталость голосующих» (когда одного и того же игрока просто не хочется выбирать год за годом). Провального выступления «Сан-Антонио» для жюри будет достаточно, чтобы не поставить Виктора на первое место в своём списке. Особенно когда «Миннесота» Гобера по факту является лучшей защитной командой и может одержать победу на Западе.

Но даже если Вемби не станет лучшим игроком в обороне, не войдёт в историю, его карьера только-только начинается. Он уже доказал, что имеет все задатки для того, чтобы быть одним из сильнейших в этом компоненте. И если «Спёрс» окружат Виктора талантливыми защитниками, то в будущем он точно заберёт статуэтку имени Хакима Оладжьювона — и даже не одну.