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Пари Нижний Новгород — Руна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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Пари Нижний Новгород — Руна, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 7 марта 2024 года: обзор матча, где смотреть

«Нижнему Новгороду» нужно сделать невозможное, чтобы попасть в плей-ин Единой лиги. LIVE
Андрей Антсон
«Нижний Новгород» — «Руна». LIVE
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Для Зорана Лукича хорошие новости: в этом сезоне «Руна» его команду ещё ни разу не обыгрывала.

Сегодня, 7 марта, будет сыгран в общей сложности один матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Пари Нижний Новгород» — «Руна», которая назначена на 19:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . Группа Б
07 марта 2024, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Руна
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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