Для Зорана Лукича хорошие новости: в этом сезоне «Руна» его команду ещё ни разу не обыгрывала.

«Нижнему Новгороду» нужно сделать невозможное, чтобы попасть в плей-ин Единой лиги. LIVE

Сегодня, 7 марта, будет сыгран в общей сложности один матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Пари Нижний Новгород» — «Руна», которая назначена на 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 07 марта 2024, четверг. 19:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Руна Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.