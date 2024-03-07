«Нижнему Новгороду» нужно сделать невозможное, чтобы попасть в плей-ин Единой лиги. LIVE
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Для Зорана Лукича хорошие новости: в этом сезоне «Руна» его команду ещё ни разу не обыгрывала.
Сегодня, 7 марта, будет сыгран в общей сложности один матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Пари Нижний Новгород» — «Руна», которая назначена на 19:00 мск.
Единая лига ВТБ . Группа Б
07 марта 2024, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Руна
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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