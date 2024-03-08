«Црвена Звезда» объявила о продлении контракта с экс-игроком «Зенита», а лидер турнира «Реал» дома проиграл «Фенербахче».

Майк Джеймс установил новый рекорд в Евролиге! В ЦСКА, конечно же, не прошли мимо

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Наставник «Реала»: Ясикявичюс — один из величайших тренеров в Евролиге

Чус Матео Фото: euroleaguebasketball.net

Главный тренер мадридского «Реала» Чус Матео дал комментарий по поводу главного тренера «Фенербахче» Шарунаса Ясикявичюса.

«Я вижу сходство между нынешним «Фенербахче» и «Барселоной» прошлого сезона. У команды виден почерк Шарунаса Ясикявичюса, который приносит свои плоды. Сейчас «Фенербахче» — команда-чемпион. Я не говорю, что раньше она таковой не была, но в ней чувствуется большая уверенность в себе, в том, что сами игроки находятся на правильном пути.

Я нахожу определённые сходства, и некоторые игроки такие же: Шанлы, Калатес, Хэйс… Они знают друг друга. В нюансах можно увидеть, что Ясикявичюс — один из величайших тренеров в Евролиге», — приводит слова Матео AS.

Джанан Муса назвал двух экс-баскетболистов Евролиги, игрой которых в НБА он удивлён

Джанан Муса Фото: FIBA

Боснийский форвард мадридского «Реала» Джанан Муса поделился мнением о выступлении защитника «Шарлотт Хорнетс» Василие Мицича, а также форварда «Сакраменто Кингз» и действующего MVP Евролиги Александара Везенкова в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Если у них будет возможность, они оба продемонстрируют все свои таланты. Особенно я удивлён случаем с Везенковым. Ведь он действующий MVP Евролиги. «Кингз» говорили, как сильно они хотели его заполучить, а теперь он не играет», — приводит слова Мусы Basket News.

В нынешнем сезоне НБА Мицич к настоящему моменту принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 9,8 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 5,7 передачи. Везенков в 34 матчах этого сезона в среднем набирает 5,8 очка, совершает 2,4 подбора и отдаёт 0,4 передачи.

«Црвена Звезда» объявила о продлении контракта с экс-игроком «Зенита» Трэем Томпкинсом

Трэй Томпкинс Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Бывший игрок «Зенита» Трэй Томпкинс продлил контракт с «Црвеной Звездой». Об этом информирует пресс-служба сербской команды. Стороны пролонгировали соглашение сроком на один месяц с возможностью дальнейшего продления.

Томпкинс подписал контракт с «Црвеной Звездой» 7 февраля 2024 года сроком на один месяц с возможностью продления. Опция была активирована сегодня.

«Трэй Томпкинс находится на этапе индивидуальных тренировок. При этом он уже на последней стадии реабилитации. Надеюсь, в ближайшие две недели он сможет помочь команде», — сказал главный тренер сербского клуба Яннис Сферопулос.

Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории Евролиги

Майк Джеймс Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс, ранее выступавший за ЦСКА, установил рекорд Евролиги по набранным очкам. В матче с сербской «Црвеной Звездой» Джеймс набрал необходимое количество очков, которых ему не хватало, чтобы выйти на первое место в истории турнира.

Ранее лидером Евролиги по этому показателю был грек Вассилис Спанулис, который уже завершил карьеру игрока. На его счету 4455 очков. У Майка их стало 4457.

Топ-5 по набранным очкам в истории лиги на данный момент:

1. Майк Джеймс (4464)

2. Вассилис Спанулис (4455)

3. Нандо Де Коло (4383)

4. Хуан Карлос Наварро (4152)

5. Серхио Льюль (3872).

ЦСКА отреагировал на то, что Майк Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории Евролиги

Майк Джеймс Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Пресс-служба московского ЦСКА прокомментировала выход бывшего игрока армейцев Майка Джеймса на первое место в истории Евролиги по набранному количеству очков. Этого достижения Джеймс добился в матче «Монако» с «Црвеной Звездой». Майку оставалось набрать всего 12 очков, чтобы стать лидером турнира, что он и сделал.

Ранее на первом месте по очкам в Евролиге был грек Вассилис Спанулис, который уже завершил карьеру игрока. На его счету 4455 очков. У Джеймса по итогам их стало 4464.

«Майк Джеймс — лучший бомбардир в истории Евролиги! В сегодняшнем матче экс-игрок ЦСКА обновил рекорд по количеству набранных очков за карьеру в Евролиге, обойдя Василиса Спанулиса. Поздравляем, Майк», — говорится в сообщении ЦСКА.

Результаты всех матчей Евролиги 7 марта, турнирная таблица

Евролига Фото: Getty Images

7 марта состоялись матчи 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 7 марта:

«Анадолу Эфес» — «Бавария» — 109:86;

«Монако» — «Црвена Звезда» — 98:80;

«Маккаби» Тель-Авив — «Жальгирис» — 83:76;

«Валенсия — «Барселона» — 78:88;

«Реал» Мадрид — «Фенербахче» — 79:89;

«Олимпиакос» — «Виртус» Болонья — 74:69.