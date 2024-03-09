«Я собираюсь сделать заявление». Форвард «Барселоны» поднял вопрос судейства в Евролиге

Аналитик представил бросковую карту Майка Джеймса после рекорда, «Валенсия» продлила контракт с одним из своих ключевых игроков.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko

«Однажды я скажу прямо». Ясикявичюс высказался об уходе из «Барселоны»

Шарунас Ясикявичюс Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс вспомнил об уходе из «Барселоны», где он работал в период с 2020 по 2023 год.

«Я не в первый раз покидаю «Барселону» подобным образом — выигрываю и ухожу. Несомненно, это огромное разочарование, учитывая то обращение… плохое обращение, которое продолжается до сих пор — как со мной, так и с моей семьёй. Однажды я скажу прямо. Сейчас я не хочу никому причинять боль», — приводит слова Ясикявичюса Basket News.

Шарунас покинул каталонский клуб в конце сезона-2022/2023 после истечения срока его контракта с клубом.

Аналитик представил бросковую карту Майка Джеймса после рекорда в Евролиге

Майк Джеймс Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Аналитик известной швейцарской компании Sportradar Тодд Уайтхед представил бросковую карту разыгрывающего «Монако» Майка Джеймса в Евролиге. Этой информацией он поделился в социальной сети X (ранее Twitter).

Бросковая карта Майка Джеймса Фото: Социальные сети Тодда Уайтхеда

В матче 28-го тура Евролиги с «Црвеной Звездой» (98:80) Джеймс набрал 20 очков и стал самым результативным игроком в истории турнира, обогнав легендарного греческого разыгрывающего Вассилиса Спанулиса, который завершил карьеру игрока.

Отметим, что Джеймсу 33 года, с 2019 по 2021 год он выступал за московский ЦСКА. Также разыгрывающий выступал за испанскую «Басконию», греческий «Панатинаикос» и итальянский «Милан» в Евролиге. «Монако» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Евролиги.

«Мы сделали всё, чтобы обыграть великий клуб». Ясикявичюс — о победе над «Реалом»

Матч «Реал» — «Фенербахче» Фото: euroleaguebasketball.net

Главный тренер стамбульского баскетбольного клуба «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс рассказал что помогло его команде добиться успеха в матче с лидером Евролиги мадридским «Реалом» (89:79).

«Я думаю, для нас это была очень хорошая игра. Большую часть матча мы придерживались нашего плана. Мы делали то, что должны делать, если хотим обыграть великую команду на выезде. Мы не допускали много ошибок, имели больше подборов и реагировали на их физическую силу.

В некоторых моментах игры они лишили нас преимуществ, и я думаю, что мы могли бы сыграть ещё лучше, потому что пропустили несколько бросков», — приводит слова Ясикявичюса сайт Basket News.

Форвард «Барселоны» Калинич заявил о неподобающем поведении судьи

Никола Калинич Фото: euroleaguebasketball.net

Форвард баскетбольного клуба «Барселона» Никола Калинич высказался о конфликте с судьёй после матча с «Валенсией». Его комментарий опубликовал Basket News в своей соцсети X (ранее Twitter).

«Я хочу сказать ещё кое-что. Уже предупредил судью, что собираюсь сделать публичное заявление. Думаю, неуместно, что рефери Роберт Лоттермозер говорит мне: «Если ты заговоришь, я не буду свистеть фолы на тебе».

Я думаю, что это противоречит всем правилам игры, нахожу это действительно неуместным и хочу сказать об этом публично. Я не знаю, что было в предыдущих играх, было ли что-то между нами, злится ли он на меня за что-то, но невероятно, что судья во время игры говорит мне это», — сказал Калинич.

«Монако» подготовил специальные кроссовки для Майка Джеймса

Майк Джеймс Фото: euroleaguebasketball.net

Баскетбольный клуб «Монако» подготовил специальные кроссовки в честь рекорда Майка Джеймса, подписав выложенный на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) видеоролик: «Особая обувь для особого игрока».

БК «Монако»: особая обувь для особого игрока:

Топ-5 игроков по набранным очкам в истории Евролиги:

1. Майк Джеймс (4464)

2. Вассилис Спанулис (4455)

3. Нандо Де Коло (4383)

4. Хуан Карлос Наварро (4152)

5. Серхио Льюль (3872).

Игрок «Фенербахче» Калатес высказался о победе над «Реалом»

Ник Калатес Фото: euroleaguebasketball.net

Греческий игрок турецкого клуба «Фенербахче» Ник Калатес прокомментировал победу команды над мадридским «Реалом», который на момент игры занимал первое место в турнирной таблице Евролиги.

«Это была отличная победа. Конечно, когда игра завершилась, мы были рады тому, что смогли победить такую сильную команду, как «‎Реал», тем более на их территории. Мы выиграли эту встречу и, надеюсь, в следующем матче нас также будет ждать успех», — приводит слова Ника Калатеса спортивный портал Basket News.

Шарунас Ясикявичюс не удивится, если Дубай присоединится к Евролиге

Шарунас Ясикявичюс Фото: Adam Pretty/Getty Images

Главный тренер стамбульского баскетбольного клуба «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс вполне допускает участие клуба из Объединённых Арабских Эмиратов в розыгрыше Евролиги.

«Тель-Авив — не Европа. «Фенербахче» играет не в европейской части Стамбула. Так что я не считаю, что это какая-то непреодолимая проблема», — приводит слова Шарунаса Ясикявичюса издание Basket News.

Ранее стали известны новые подробности о возможном контракте Евролиги с Дубаем. Ожидается, что соглашение будет заключено сроком на семь лет, а по его условиям сумма денег, которую Дубай будет выплачивать каждой из 13 команд-акционеров Евролиги, увеличится.

При этом команда-новичок из Дубая сперва будет играть в Еврокубке и лишь после адаптационного периода перейдёт в Евролигу. Против присоединения Дубая к Евролиге выступают «Олимпиакос» и «Маккаби».

«Валенсия» продлила контракт с Хайме Прадильей

Хайме Прадилья Фото: Juan Navarro/Getty Images

Испанская «Валенсия» продлила контракт с одним из своих ключевых игроков Хайме Прадильей ещё на три сезона. Согласно официальному заявлению клуба, новый контракт Прадильи с командой рассчитан до 30 июня 2027 года.

Испанец выступает за «Валенсию» с 2020 года, внося свой вклад в игру как в национальном чемпионате, так и в Евролиге. В этом сезоне Хайме Прадилья набирал в Евролиге в среднем три очка за игру, делал 2,9 подбора при коэффициенте эффективности 4,7.

В последнем, 7-м туре Евролиги «Валенсия уступила 7 марта дома «Барселоне» со счётом 78:88. На данный момент команда Хайме Прадильи занимает 11-е место в турнирной таблице главного континентального розыгрыша. Следующий матч «Валенсия» проведёт 14 марта на выезде с турецким «Фенербахче».