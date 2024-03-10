Просто идеальное расписание Единой лиги для воскресенья.

Как минимум два интересных матча! «Локо» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» — с «Енисеем». LIVE

Сегодня, 10 марта, будет сыграно в общей сложности три матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 13:00 мск, заключительная — в 16:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Локомотив-Кубань» — ЦСКА и «Зенит» — «Енисей».

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 10 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК Автодор Саратов Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Енисей Красноярский край Кто победит в основное время? П1 X П2

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