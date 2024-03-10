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Зенит — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
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Локомотив — ЦСКА, Зенит — Енисей, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 10 марта 2024: обзор матча, где смотреть

Как минимум два интересных матча! «Локо» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» — с «Енисеем». LIVE
Андрей Антсон
«Локомотив» — ЦСКА, «Зенит» — «Енисей». LIVE
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Просто идеальное расписание Единой лиги для воскресенья.

Сегодня, 10 марта, будет сыграно в общей сложности три матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 13:00 мск, заключительная — в 16:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Локомотив-Кубань» — ЦСКА и «Зенит» — «Енисей».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . Группа Б
10 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа А
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Енисей
Красноярский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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