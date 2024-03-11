«Он должен принести пользу!» Курбанов это сделал как нельзя кстати, вытащив матч с «Локо»

10 марта в Краснодаре состоялся очередной матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ: местный «Локомотив-Кубань» принимал гостей из столицы — ЦСКА. Встреча была важной для обеих команд. Армейцы к ней подходили на серии из четырёх поражений. Такое с красно-синими в Единой лиге произошло впервые. Ставить очередной антирекорд команде Эмила Райковича было бы совсем не к лицу. Краснодарцы матч с армейцами начинали с лучшим настроением — пятью днями ранее на выезде был повержен «Енисей». Домашняя же встреча с москвичами для «Локо» играла весомую роль в контексте борьбы с «Зенитом» за третье место.

Казалось бы, фактор поля и статистика личных встреч (краснодарцы были единственной командой, которая ни разу не проиграла ЦСКА в этом сезоне), были на стороне «Локомотива-Кубань». Но армейцы о статистике и не думали и уже с первых минут просто взяли инициативу в свои руки. Железнодорожники пробовали огрызаться, то и дело сокращая разрыв в счёте. Но атака гостей из Москвы была неудержима. 14:9 в пользу ЦСКА превратились в 21:13, а затем — в 25:15. Первую же десятиминутку команды заканчивали со счётом 27:17 в пользу подопечных Райковича.

Самое интересное в этой встрече произойдёт в концовке. Поэтому сразу скажем, что вторая четверть проходила в равной борьбе (15:15), а третий игровой отрезок уверенно забрали хозяева (29:18). Собственно, это и подарило болельщикам эмоциональную четвёртую 10-минутку. 61:60 — при этом счёте в свою пользу краснодарцы выходили на паркет с твёрдой решимостью занести игру себе в актив. 61:60 превратились в 65:60, а несколькими минутами позже перевес хозяев оказался совсем впечатляющим — 76:66 за 3.18 до конца основного времени.

Москвичи нуждались в лидере. Но Каспера Уэйра на площадке не было. Оливье Хэнлан о своих качествах, за которые его, собственно, и взяли в команду, пока не вспоминает — лучший снайпер чемпионата Италии в этой игре набрал лишь три очка. Кто-то должен был брать игру на себя. И Никита Курбанов стал тем, кто это сделал. В течение каких-то 30 секунд опытный ветеран принёс команде шесть очков и в придачу к этому помешал взять пять важнейших очков соперникам: за 2.54 до конца четвёртой четверти Никита реализовал трёшку, сократив отставание до семи очков.

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В следующей атаке железнодорожников он помешал Окаро Уайту восстановить 10-очковый гандикап, сбив его прицел во время выполнения трёхочкового. А в контратаке вновь реализовал очередную трёшку. Это был день Курбанова! При 76:72 в пользу «Локо» он поставил важнейший блок-шот, остановив проход Кирилла Елатонцева. Армейцы перехватили инициативу, и вскоре стало понятно, что уже её не отдадут. Важнейшие два очка забил Амат М'Бай, а Мело Тримбл счёт сравнял. В овертайме армейцев было уже не остановить. Разгром 18:4 и итоговые 96:82.

Безусловно, это была командная победа красно-синих: бесподобная игра Тримбла; уверенное выступление М'Бая; важнейший рывок 4:0 на старте овертайма, созданный Тони Джекири. Но во многом камбэк при «-10» в четвёртой четверти стал возможен благодаря Никите. До трёшек Курбанова на заключительном отрезке армейцы семь раз бросали из-за дуги и всякий раз промахивались. Попадания Никиты случились именно тогда, когда ЦСКА в них так нуждался.

Матч «Локомотив-Кубань» — ЦСКА Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

В памяти до сих пор слова президента ЦСКА Андрея Ватутина, сказанные им в адрес Курбанова после трёхмесячной дисквалификации за историю с кокаином: «Проступок Никиты остаётся очень серьёзным, задета репутация ЦСКА, а наш клуб строго относится к соблюдению антидопинговых правил, поэтому решение о допуске к тренировкам с командой не было простым и потребовало самых серьёзных обсуждений. ⟨…⟩ За эти три месяца много общался с самим Никитой, и вижу, насколько ответственно он подошёл к разрешению этой сложнейшей ситуации, осознал свою ошибку, готов доказать в первую очередь себе, что может быть полезным для команды».

После матча с «Локо» можно с уверенностью отметить, что Никита всем всё доказал. Те же, у кого оставались какие-то сомнения насчёт 37-летнего ветерана, наверняка вскоре с ними распрощаются. Ведь Курбанову ещё есть что сказать.